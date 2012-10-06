1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Melissa Satta

Melissa Satta

Melissa Satta

Biografia

Melissa Satta nasce il 7 febbraio del 1986 a Boston, negli Usa, da genitori italiani (in quel momento negli Stati Uniti per motivi di lavoro). Il padre, Enzo, già collaboratore dell'Aga Khan, è un architetto e un personaggio importante della politica della Sardegna (dal 1986 al 2003 è stato responsabile della programmazione urbanistica dell'area della Costa Smeralda).

Dopo aver trascorso gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza tra Stati Uniti e Sardegna, nel 2004 Melissa, ottenuto il diploma di maturità al liceo classico, si trasferisce e va a vivere a Milano. All'ombra della Madonnina la ragazza frequenta l'università dello Iulm, iscrivendosi presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo al corso di laurea di relazioni pubbliche. Nel frattempo, Melissa ha già iniziato una carriera importante nel mondo della moda: a sedici anni lavora per Venus Dea, un'agenzia cagliaritana, mentre nel 2003 prende parte a "Miss Muretto", concorso di bellezza che si svolge in Liguria che la vede classificarsi al secondo posto e le assegna il titolo di Miss Extrema.

Abbandonato lo sport che praticava a livello agonistico (ha giocato a calcio nel Quartu Sant'Elena - sezione femminile ed è riuscita ad aggiudicarsi la cintura marrone di karate, partecipando anche a competizioni a livello nazionale), nel 2004 sale sulla passerella della Milano Fashion Week, grazie alla quale si fa notare e viene selezionata come protagonista della pubblicità del marchio Cotonella.

Melissa Satta in tv

Il suo debutto in televisione va in scena nel 2005, nel programma di Teo Mammucari "Mio fratello è pakistano". Nello stesso periodo prende il posto della brasiliana Adriana Lima per uno spot della compagnia telefonica Tim, e inoltre diventa la testimonial del marchio Sweet Years (al quale rimarrà legata fino al 2011).

La grande fama arriva, però, quando giunge a "Striscia la notizia", diventando la velina della stagione 2005/2006 insieme con la brasiliana Thais Souza Wiggers (un ruolo che manterrà fino alla primavera del 2008). Il mondo del piccolo schermo comincia ad accorgersi di lei: nell'estate del 2006, per esempio, recita ne "Il giudice Mastrangelo", fiction di Mediaset con Diego Abatantuono diretta da Enrico Oldoini; davanti alla cinepresa, poi, si conferma - anche se in un ruolo minore - nel film "Bastardi", con Gerard Depardieu, Giancarlo Giannini e Barbara Bouchet.

Nel 2007 Melissa viene prestata da Canale 5 a Mtv, dove conduce la tappa di "Trl on Tour" in scena a Palermo, insieme con Alessandro Cattelan. Su Fashion Tv, invece, presenta il White Party Fashion. Poco dopo, la ragazza sarda torna a fare capolino tra le passerelle, sfilando per Pin Up Stars Collection in occasione della Milano Fashion Week, durante la presentazione delle collezioni primavera/estate.

L'esperienza sul bancone di "Striscia" si conclude, come detto, nel 2008. Poco dopo, la Satta torna ad affiancare Teo Mammucari, questa volta alla guida di "Primo e ultimo", game show in onda su Italia 1. In seguito, parte per gli Usa, dove prende parte a una puntata del celebre show "Saturday Night Live", e diventa testimonial per il marchio Wella, comparendo sui mezzi di comunicazione americani. È questo un momento particolarmente felice per lei, anche dal punto di vista economico, come dimostrano le sue esperienze da protagonista nello spot pubblicitario dedicato alla Peugeot 107 (versione Sweet Years).

A settembre del 2009 Melissa Satta diventa il volto femminile di "Controcampo", al posto di Maria José Lopez, trasmissione della domenica calcistica di Rete 4 presentata da Alberto Brandi. Finisce, poi, su diverse copertine (per esempio quelle di "Panorama" e di "Maxim") e nel febbraio 2010 la rivista "Sports Illustrated" la sceglie per rappresentare l'Italia del calcio.

Gli anni 2010

Nell'estate successiva, presenta a luglio la puntata pilota di "Scandalo al sole", insieme con Platinette, in onda su Sky Italia. L'anno seguente, Melissa Satta appare sul piccolo schermo in "Lasciami cantare", talent show per vip presentato su Raiuno da Carlo Conti, e poi come unica conduttrice di "Insideout (tutti pazzi per la scienza)", programma scientifico proposto da Raidue.

Entrata, a dicembre del 2011, nel cast di "Kalispera!", lo show di Alfonso Signorini su Canale 5, insieme con Pamela Prati ed Elena Santarelli, alterna la propria esperienza televisiva a quella di testimonial, pubblicizzando, tra l'altro, i marchi Dondup, Nike e Nicole Spose.

Nello stesso periodo conosce e si fidanza con il calciatore del Milan Kevin Prince Boateng, dopo essere stata in passato la compagna di Daniele Interrante (ex tronista di "Uomini e donne") e del calciatore Christian Vieri.

Nel 2012, la Satta prende parte alla sit-com "Amici a letto", che la vede protagonista insieme con Omar Fantini su Comedy Central, e poi come concorrente a "Punto su di te!", talent fallimentare presentato da Claudio Lippi e Elisa Isoardi su Raiuno.

Melissa Satta

Melissa Satta

Vita privata di Melissa Satta

Il 15 aprile 2014 diventa mamma di Maddox Prince Boateng, nato a Dusseldorf in Germania. Il matrimonio della coppia si celebra due anni più tardi, il 25 giugno 2016, in Sardegna a Porto Cervo.

Nell'estate del 2018 Melissa Satta viene indicata come prossima conduttrice del fortunato e longevo programma tv Le Iene, al posto di Ilary Blasi.

All'inizio del 2019, dopo sette anni, si separa dal compagno Kevin Prince Boateng. Tornano insieme nel mese di luglio 2019 ma dopo un nuovo periodo di separazione, la coppia interrompe definitivamente la propria relazione nel dicembre 2020.

Nell'estate del 2021 il suo nuovo compagno è Mattia Rivetti, imprenditore di un anno più giovane.

Dall'inizio del 2023 ha una relazione con Matteo Berrettini, campione di tennis italiano. Il rapporto termina nel mese di febbraio 2024.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Melissa Satta ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Melissa Satta

5 fotografie

Foto e immagini di Melissa Satta

Foto di Melissa Satta
Foto di Melissa Satta
Foto di Melissa Satta
Foto di Melissa Satta
Foto di Melissa Satta

Commenti

Pubblica il primo messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Melissa Satta. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Melissa Satta.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Aga Khan Adriana Lima Diego Abatantuono Gerard Depardieu Giancarlo Giannini Barbara Bouchet Alessandro Cattelan Platinette Carlo Conti Alfonso Signorini Pamela Prati Elena Santarelli Nike Christian Vieri Claudio Lippi Elisa Isoardi Ilary Blasi Matteo Berrettini Conduttrici TV TV

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher

Attore statunitense
α 7 febbraio 1978
Charles Dickens

Charles Dickens

Scrittore inglese
α 7 febbraio 1812
ω 9 giugno 1870
Chris Rock

Chris Rock

Attore statunitense
α 7 febbraio 1965
Desmond Doss

Desmond Doss

Militare statunitense, obiettore di coscienza
α 7 febbraio 1919
ω 23 marzo 2006
Eva Riccobono

Eva Riccobono

Top model e attrice italiana
α 7 febbraio 1983
Francesco Salvi

Francesco Salvi

Personaggio tv, cabarettista e attore italiano
α 7 febbraio 1953
Mattia Furlani

Mattia Furlani

Atleta italiano, salto in lungo
α 7 febbraio 2005
Nicola Bartolini

Nicola Bartolini

Ginnasta italiano
α 7 febbraio 1996
Nicolò Barella

Nicolò Barella

Calciatore italiano
α 7 febbraio 1997
Syusy Blady

Syusy Blady

Attrice italiana
α 7 febbraio 1952
Thomas More

Thomas More

Umanista e Santo inglese
α 7 febbraio 1478
ω 6 luglio 1535
Vasco Rossi

Vasco Rossi

Cantautore italiano
α 7 febbraio 1952
Mondo Marcio

Mondo Marcio

Rapper italiano
α 1 dicembre 1986
Lady Gaga

Lady Gaga

Pop star statunitense
α 28 marzo 1986
Eder

Eder

Calciatore italiano
α 15 novembre 1986
Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso

Cantante italiana
α 12 agosto 1986
Alessandra Mastronardi

Alessandra Mastronardi

Attrice italiana
α 18 febbraio 1986
Alessandro Borghi

Alessandro Borghi

Attore italiano
α 19 settembre 1986
Andrea Dovizioso

Andrea Dovizioso

Pilota motociclistico italiano
α 23 marzo 1986
Chiara Galiazzo

Chiara Galiazzo

Cantante italiana
α 12 agosto 1986
Claudio Marchisio

Claudio Marchisio

Calciatore italiano
α 19 gennaio 1986
Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto

Conduttrice tv, showgirl e modella italiana
α 15 settembre 1986
Dylan Dog

Dylan Dog

Indagatore dell'incubo
α 26 settembre 1986
Edin Dzeko

Edin Dzeko

Calciatore bosniaco
α 17 marzo 1986
Ellie Goulding

Ellie Goulding

Cantante inglese
α 30 dicembre 1986
Emilia Clarke

Emilia Clarke

Attrice inglese
α 23 ottobre 1986
Francesco Motta

Francesco Motta

Cantautore italiano
α 10 ottobre 1986
Greta Scarano

Greta Scarano

Attrice italiana
α 27 agosto 1986
Irina Shayk

Irina Shayk

Top model russa
α 6 gennaio 1986
Keeley Hazell

Keeley Hazell

Modella inglese
α 18 settembre 1986
Kit Harington

Kit Harington

Attore inglese
α 26 dicembre 1986
Lana Del Rey

Lana Del Rey

Cantautrice e modella statunitense
α 21 giugno 1986
Lindsay Lohan

Lindsay Lohan

Attrice statunitense
α 2 luglio 1986
Lodo Guenzi

Lodo Guenzi

Cantante e musicista italiano
α 1 luglio 1986
Luigi Di Maio

Luigi Di Maio

Politico italiano
α 6 luglio 1986
Massimiliano Morra

Massimiliano Morra

Modello e attore italiano
α 30 luglio 1986
Megan Fox

Megan Fox

Attrice statunitense
α 16 maggio 1986
Mia Ceran

Mia Ceran

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 15 novembre 1986
Nancy Coppola

Nancy Coppola

Cantante italiana
α 21 luglio 1986
Oscar Pistorius

Oscar Pistorius

Paratleta sudafricano
α 22 novembre 1986
Pablo Osvaldo

Pablo Osvaldo

Calciatore argentino
α 12 gennaio 1986
Rafael Nadal

Rafael Nadal

Tennista spagnolo
α 3 giugno 1986
Robert Pattinson

Robert Pattinson

Attore inglese
α 13 maggio 1986
Silvia Sciorilli Borrelli

Silvia Sciorilli Borrelli

Giornalista e opinionista italiana
α 15 novembre 1986
Usain Bolt

Usain Bolt

Atleta giamaicano
α 21 agosto 1986
Veera Kinnunen

Veera Kinnunen

Ballerina svedese
α 6 marzo 1986
Veridiana Mallmann

Veridiana Mallmann

Modella e showgirl brasiliana
α 13 giugno 1986
Wanda Nara

Wanda Nara

Modella e procuratrice sportiva
α 10 dicembre 1986

Chi l'ha detto?

Credendo a se stesso, l'uomo si espone sempre al giudizio della gente. Credendo agli altri ha sempre l'approvazione di chi lo circonda.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail