Biografia

Melissa Satta nasce il 7 febbraio del 1986 a Boston, negli Usa, da genitori italiani (in quel momento negli Stati Uniti per motivi di lavoro). Il padre, Enzo, già collaboratore dell'Aga Khan, è un architetto e un personaggio importante della politica della Sardegna (dal 1986 al 2003 è stato responsabile della programmazione urbanistica dell'area della Costa Smeralda).

Dopo aver trascorso gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza tra Stati Uniti e Sardegna, nel 2004 Melissa, ottenuto il diploma di maturità al liceo classico, si trasferisce e va a vivere a Milano. All'ombra della Madonnina la ragazza frequenta l'università dello Iulm, iscrivendosi presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo al corso di laurea di relazioni pubbliche. Nel frattempo, Melissa ha già iniziato una carriera importante nel mondo della moda: a sedici anni lavora per Venus Dea, un'agenzia cagliaritana, mentre nel 2003 prende parte a "Miss Muretto", concorso di bellezza che si svolge in Liguria che la vede classificarsi al secondo posto e le assegna il titolo di Miss Extrema.

Abbandonato lo sport che praticava a livello agonistico (ha giocato a calcio nel Quartu Sant'Elena - sezione femminile ed è riuscita ad aggiudicarsi la cintura marrone di karate, partecipando anche a competizioni a livello nazionale), nel 2004 sale sulla passerella della Milano Fashion Week, grazie alla quale si fa notare e viene selezionata come protagonista della pubblicità del marchio Cotonella.

Melissa Satta in tv

Il suo debutto in televisione va in scena nel 2005, nel programma di Teo Mammucari "Mio fratello è pakistano". Nello stesso periodo prende il posto della brasiliana Adriana Lima per uno spot della compagnia telefonica Tim, e inoltre diventa la testimonial del marchio Sweet Years (al quale rimarrà legata fino al 2011).

La grande fama arriva, però, quando giunge a "Striscia la notizia", diventando la velina della stagione 2005/2006 insieme con la brasiliana Thais Souza Wiggers (un ruolo che manterrà fino alla primavera del 2008). Il mondo del piccolo schermo comincia ad accorgersi di lei: nell'estate del 2006, per esempio, recita ne "Il giudice Mastrangelo", fiction di Mediaset con Diego Abatantuono diretta da Enrico Oldoini; davanti alla cinepresa, poi, si conferma - anche se in un ruolo minore - nel film "Bastardi", con Gerard Depardieu, Giancarlo Giannini e Barbara Bouchet.

Nel 2007 Melissa viene prestata da Canale 5 a Mtv, dove conduce la tappa di "Trl on Tour" in scena a Palermo, insieme con Alessandro Cattelan. Su Fashion Tv, invece, presenta il White Party Fashion. Poco dopo, la ragazza sarda torna a fare capolino tra le passerelle, sfilando per Pin Up Stars Collection in occasione della Milano Fashion Week, durante la presentazione delle collezioni primavera/estate.

L'esperienza sul bancone di "Striscia" si conclude, come detto, nel 2008. Poco dopo, la Satta torna ad affiancare Teo Mammucari, questa volta alla guida di "Primo e ultimo", game show in onda su Italia 1. In seguito, parte per gli Usa, dove prende parte a una puntata del celebre show "Saturday Night Live", e diventa testimonial per il marchio Wella, comparendo sui mezzi di comunicazione americani. È questo un momento particolarmente felice per lei, anche dal punto di vista economico, come dimostrano le sue esperienze da protagonista nello spot pubblicitario dedicato alla Peugeot 107 (versione Sweet Years).

A settembre del 2009 Melissa Satta diventa il volto femminile di "Controcampo", al posto di Maria José Lopez, trasmissione della domenica calcistica di Rete 4 presentata da Alberto Brandi. Finisce, poi, su diverse copertine (per esempio quelle di "Panorama" e di "Maxim") e nel febbraio 2010 la rivista "Sports Illustrated" la sceglie per rappresentare l'Italia del calcio.

Gli anni 2010

Nell'estate successiva, presenta a luglio la puntata pilota di "Scandalo al sole", insieme con Platinette, in onda su Sky Italia. L'anno seguente, Melissa Satta appare sul piccolo schermo in "Lasciami cantare", talent show per vip presentato su Raiuno da Carlo Conti, e poi come unica conduttrice di "Insideout (tutti pazzi per la scienza)", programma scientifico proposto da Raidue.

Entrata, a dicembre del 2011, nel cast di "Kalispera!", lo show di Alfonso Signorini su Canale 5, insieme con Pamela Prati ed Elena Santarelli, alterna la propria esperienza televisiva a quella di testimonial, pubblicizzando, tra l'altro, i marchi Dondup, Nike e Nicole Spose.

Nello stesso periodo conosce e si fidanza con il calciatore del Milan Kevin Prince Boateng, dopo essere stata in passato la compagna di Daniele Interrante (ex tronista di "Uomini e donne") e del calciatore Christian Vieri.

Nel 2012, la Satta prende parte alla sit-com "Amici a letto", che la vede protagonista insieme con Omar Fantini su Comedy Central, e poi come concorrente a "Punto su di te!", talent fallimentare presentato da Claudio Lippi e Elisa Isoardi su Raiuno.

Melissa Satta

Vita privata di Melissa Satta

Il 15 aprile 2014 diventa mamma di Maddox Prince Boateng, nato a Dusseldorf in Germania. Il matrimonio della coppia si celebra due anni più tardi, il 25 giugno 2016, in Sardegna a Porto Cervo.

Nell'estate del 2018 Melissa Satta viene indicata come prossima conduttrice del fortunato e longevo programma tv Le Iene, al posto di Ilary Blasi.

All'inizio del 2019, dopo sette anni, si separa dal compagno Kevin Prince Boateng. Tornano insieme nel mese di luglio 2019 ma dopo un nuovo periodo di separazione, la coppia interrompe definitivamente la propria relazione nel dicembre 2020.

Nell'estate del 2021 il suo nuovo compagno è Mattia Rivetti, imprenditore di un anno più giovane.

Dall'inizio del 2023 ha una relazione con Matteo Berrettini, campione di tennis italiano. Il rapporto termina nel mese di febbraio 2024.