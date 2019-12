Biografia

Val Edward Kilmer nasce il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, secondo di tre figli, da una famiglia originaria del Nuovo Messico. Vede i propri genitori separarsi quando lui ha solo nove anni, e trascorre l'infanzia con il padre e i fratelli nella San Fernando Valley (mentre la madre si trasferisce in Arizona). Aderisce al credo cristiano scientista e, insieme con gli attori Mare Winningham e Kevin Spacey frequenta la Chatsworth High School. Poco dopo si sposta alla Berkeley Hall School, istituto di Beverly Hills cristiano scientista, e deve fare i conti con la morte del fratello Wesley, deceduto dopo un incidente.

Nel 1981, recitando in "How it all began", rappresentazione teatrale in scena in occasione del "New York Shakespeare Festival" al Public Theatre, viene notato da Francis Ford Coppola, che lo vorrebbe per il suo film "I ragazzi della 56° strada"; Val Kilmer tuttavia rifiuta, per impedire che la società teatrale per la quale lavora vada incontro allo scioglimento.

Il suo esordio al cinema non tarda comunque ad arrivare: nel 1984 prende parte al comico "Top Secret!" nel ruolo di una star della musica, recitando e cantando (i brani da lui interpretati vengono addirittura pubblicati nell'album "Nick Rivers", dal nome del suo personaggio). La sua esperienza sul grande schermo prosegue con "Scuola di geni", di Martha Coolidge, e soprattutto con "Top Gun", di Tony Scott, dove è uno dei protagonisti (Iceman) insieme con Tom Cruise.

Negli anni Ottanta si segnalano anche i film tv "Incatenato all'inferno" e "La vera storia di Billy The Kid". L'ultimo decennio del millennio, invece, si apre con "The Doors", film di Oliver Stone in cui interpreta Jim Morrison: la pellicola ottiene un successo commerciale notevole, così come "Tombstone" (del 1993), in cui invece interpreta Doc Holliday: per questo film viene candidato agli MTV Movie Awards del 1994 come attore più sexy.

Dopo essere stato Batman in "Batman Forever" (sul cui set, secondo i giornali dell'epoca, si creano tensioni tra lui, Joel Schumacher e Jim Carrey), Val Kilmer recita in "Heat - La sfida", di Michael Mann, e si separa dalla moglie, l'attrice Joeanne Whalley, con cui si era sposato nel 1988 e che gli aveva dato due figli, Jack e Mercedes. È il 1996: l'anno successivo l'attore viene inserito dalla rivista britannica "Empire" nella classifica delle "Top 100 Movie Stars of All Time" e interpreta Simon Templar ne "Il santo", di Phillip Noyce, prima di essere chiamato come doppiatore per il cartone animato "Il principe d'Egitto".