Biografia

Forest Steven Whitaker nasce il 15 luglio del 1961 in Texas, a Longview, figlio di un assicuratore e di un'insegnante. Trasferitosi con la famiglia in California, a Carson, a soli quattro anni, recita in "Under Milk Wood", opera di Dylan Thomas, prima di frequentare la Cal Poly Pomona. Deve dire addio ai sogni di diventare un giocatore di football a causa di dolori alla schiena, e decide di concentrarsi sulla musica, provando a diventare un cantante: nel 1980 con i Cal Poly Chamber Singers è protagonista di un tour in Inghilterra.

Tornato negli Stati Uniti, preferisce concentrarsi sulla musica lirica, e viene accettato dal Conservatorio di Musica della University of Southern California, dove studia come tenore. Nel 1982 si laurea all'University's Drama Conservatory e prende parte al film "Fuori di testa", accanto a Sean Penn, Robert Romanus, Phoebe Cates e Judge Reinhold: il suo ruolo è quello di un giocatore di football di una scuola superiore.

Nel 1985 recita per Harold Becker in "Crazy for you", mentre l'anno successivo ha l'onore di lavorare con Martin Scorsese ne "Il colore dei soldi" e con Oliver Stone in "Platoon". Poi, dopo aver partecipato a "Sorveglianza...speciale" di John Badham, è nel cast di "Good morning, Vietnam", diretto da Barry Levinson, con protagonista Robin Williams.

Alla fine degli anni Ottanta viene diretto da Newt Arnold in "Senza esclusione di colpi" e da Clint Eastwood in "Bird" (film sulla vita del jazzista Charlie Parker: per preparare la parte, si rinchiude in un appartamento soltanto con un letto, un divano e un sassofono, dopo aver preso lezioni per imparare a suonare lo strumento), oltre che da Walter Hill in "Johnny il bello".

Insieme con Penelope Ann Miller e Anthony Edawrds prende parte a "Pronti a tutto", di Richard Benjamin, mentre nel 1992 Neil Jordan lo arruola per "La moglie del soldato", dove veste i panni di Jody, un soldato britannico prigioniero, e dove parla con accento inglese. Dopo "Ultracorpi - L'invasione continua" di Abel Ferrara e "Blown away - Follia esplosiva" di Stephen Hopkins, Forest Whitaker nel 1995 esordisce dietro la macchina da presa dirigendo "Donne - Waiting to exhale", con protagonista Whitney Houston.

L'anno successivo è nel cast di "Phenomenon", di Jon Turteltaub, mentre al 1998 risale "Body Count". Alla fine degli anni Novanta recita per Jim Jarmusch in "Ghost Dog - Il codice dei samurai", in cui presta il volto a un sicario del New Jersey adepto del Bushido: in molti considerano la sua interpretazione come perfetta, anche grazie al fatto che Forest, per prepararsi, ha studiato la filosofia orientale e ha meditato per lunghe ore (lo stesso regista ha sviluppato il film avendo in mente Whitaker come protagonista).

Nel 2000 riceve, suo malgrado, una candidatura ai Razzie Awards come peggiore attore non protagonista in seguito alla sua partecipazione alla pellicola "Battaglia per la Terra - Una saga dell'anno 3000", basata sul romanzo di L. Ron Hubbard "Battlefield Earth". L'anno successivo appare, in un ruolo non accreditato, in "The follow", di Wong Kar-wai, uno dei cinque piccoli film prodotti dalla Bmw per promuovere le proprie auto; nel 2002, invece, è accanto a Colin Farrell e Kiefer Sutherland nel thriller di Joel Schumacher "In linea con l'assassino". Dopo aver recitato in "Panic Room" di David Fincher, insieme con Jodie Foster, Forest Whitaker presta la propria voce per "Una teenager alla casa bianca" e torna a lavorare con Abel Ferrara in "Mary": è il 2005, anno in cui prende parte anche ad "American Gun", di Aric Avelino, e a "Messenger".

In seguito, recita per Mark Rydell in "Even money", mentre nel 2007 grazie alla sua interpretazione ne "L'ultimo re di Scozia" ottiene un Oscar , un Bafta e un Golden Globe come migliore attore, oltre a riconoscimenti dalle associazioni di critici di New York, Las Vegas e Los Angeles. Nel 2008 l'interprete statunitense viene scelto come voce narrante per il documentario "Crips and bloods: made in America", dedicato alle gang afro-americane che vivono a Los Angeles.

Sul finire del decennio, presta la voce al film di Spike Jonze "Nel paese delle creature selvagge", e si fa dirigere da Tim Story in "Hurricane season". Dopo aver partecipato a "Matrimonio in famiglia", di Rick Famuyiwa, e a "Repo Men", di Miguel Sapochnik, nel 2011 recita in "Freelancers", di Jessy Terrero. Nel 2012 è tra i protagonisti del film di Damian Lee "A dark truth - Un'oscura verità", mentre l'anno successivo lavora con Lee Daniels in "The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca", dove presta il volto a Eugene Allen, per trent'anni maggiordomo dei presidenti americani.