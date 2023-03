Ancora con Mondadori, nel 2009 dà alle stampe "Mascalzoni latini - Come ci amano gli uomini", cui segue l'anno successivo "Quando l'amore non aspetta - Storie di uomini e passione: come ritrovare il controllo del piacere", edito da Sperling & Kupfer. Nel frattempo, dopo avere scritto la sceneggiatura de "L'isola dei segreti" (regia di Ricky Tognazzi ), con Giuliana Lojodice, Adriano Giannini e Tosca D'Aquino, de "Il padre e lo straniero" e della commedia cinematografica "Tutta colpa della musica" (che vede davanti alla macchina da presa Tognazzi, Stefania Sandrelli e Arisa ), diventa una delle opinioniste fisse della trasmissione di Raiuno "Le amiche del sabato", condotta da Lorella Landi.

Nel 2001 scrive "Commedia sexy", film diretto da Claudio Bigagli in cui recitano la sorella Giuppy, il marito Ricky Tognazzi e il figlio Francesco Saverio Venditti, oltre a Elena Sofia Ricci , Micaela Ramazzotti e Alessandro Benvenuti. Nel 2002 si occupa della sceneggiatura della fiction di Raiuno "Lo zio d'America" (la regia è sempre di Rossella Izzo), con protagonisti Lorella Cuccarini , Eleonora Giorgi , Ornella Muti e Christian De Sica , e pubblica il libro "Diario di una donna che ha tradito" per l'editore Avagliano, mentre l'anno seguente realizza "Io no", insieme con il marito, tratto dal romanzo omonimo scritto da Lorenzo Licalzi.

