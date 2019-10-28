1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno

Biografia

Elenoire Casalegno nasce il 28 maggio del 1976 a Savona, in Liguria. Trasferitasi ancora adolescente a Ravenna, a diciotto anni - nel 1994 - si iscrive e prende parte a "Look of the year", un concorso per aspiranti modelle. È il trampolino di lancio verso la tv, visto che poco dopo Elenoire debutta sul piccolo schermo presentando "Jammin'" su Italia 1.

A partire dal 1997 è al fianco di Raimondo Vianello in "Pressing", programma sportivo in onda sempre su Italia 1. Nello stesso anno è accanto anche a Lello Arena e Massimo Lopez in "Scherzi a parte". Dopo avere interpretato sé stessa nel film "Paparazzi", con Massimo Boldi e Christian De Sica, Elenoire Casalegno presenta su Canale 5 "Stelle a quattro zampe" e su Rete 4 il "Festival degli artisti di strada".

Poi, nel 1999 entra a far parte del cast di "S.P.Q.R.", serie tv di Mediaset per la regia di Claudio Risi ispirata al film omonimo. Nello stesso anno diventa mamma di Swami, figlia avuta da Dj Ringo. Nel frattempo si occupa di "Tribe" e "Super", trasmissioni musicali in onda su Italia 1, e si dedica alla radio, su Radio 101.

Gli anni 2000

Dopo aver fatto scalpore con il suo calendario (2001) allegato alla rivista "Maxim", in cui viene immortalata senza veli da Marino Parisotto, nel 2002 Elenoire Casalegno è in Rai per affiancare Fabrizio Maffei in "Mondiale sera", rubrica che racconta i Mondiali di calcio di Corea e Giappone di quell'anno.

Successivamente conduce con Claudio Cecchetto il "Festival di Castrocaro". Poi, su Raidue, conduce la trasmissione di servizio pubblico "Robin Hood", in onda nell'estate del 2004, che vede nel cast di autori anche Omar Pedrini, cantante e suo compagno.

Intanto la showgirl si dedica anche al teatro, portando in tournée la commedia "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", per la regia di Alessandro Capone. Su Raidue presenta "Starflash" e "La notte delle sirene", mentre su Antenna Tre Nordest è alla guida di "Festivalshow".

Nella seconda metà degli anni 2000

Dopo essere apparsa nel film di Francesca Elia "Raccontami una storia" e avere presentato, nell'estate del 2007, "Buon compleanno estate", trasmissione musicale dedicata a Mina, in cui è affiancata da Corrado Tedeschi, a partire dal 2008 entra nel cast di ospiti di "Verissimo", in onda il sabato pomeriggio su Canale 5. Mentre nella primavera del 2009 viene scelta come madrina della trentottesima edizione della gara podistica Stramilano.

Nello stesso anno viene individuata da Emilio Fede per presentare il programma di approfondimento del "Tg4", "Sipario del Tg4", dove prende il posto di Daniela Martani e si alterna con Raffaella Zardo. Pochi mesi più tardi entra nel cast di concorrenti di "La tribù - Missione India", reality show che, però, non va mai in onda a causa di impedimenti produttivi e tecnici.

Divenuta opinionista fissa di "Domenica Cinque", la trasmissione della domenica di Canale 5 presentata da Barbara D'Urso, nel 2010 partecipa alle riprese del videoclip del brano "Non amarmi così" di La Fame di Camilla ed è accanto a Paolo Limiti come presidente di giuria di "Sanremolab".

Nello stesso anno è alla guida del programma comico di Italia 1 "Saturday Night Live from Milano".

Vita privata

Nella sua vita privata, oltre alla relazione con Ringo - padre della figlia, con cui conserva un ottimo rapporto - ed Omar Pedrini, ha avuto relazioni sentimentali con Matteo Malacco, chirurgo plastico, e Vittorio Sgarbi.

Dopo avere presentato il "Golden Ice" su Canale 5, nel 2014 si sposa sul lago di Garda con il manager di Mediaset Sebastiano Lombardi (che pochi mesi più tardi sarà nominato direttore di Rete4). Da quel momento in avanti, la carriera di Elenoire Casalegno a Mediaset spicca il volo.

Elenoire Casalegno negli anni 2010

Diventa una delle protagoniste di "Mistero", trasmissione di Italia 1 che vede nel cast anche Daniele Bossari. Su Canale 5, invece, è opinionista fissa di "Segreti e delitti". Scelta come madrina del Rally di Roma Capitale, evento organizzato da Max Rendina, nell'estate del 2015 torna a "Segreti e delitti", prima di affiancare Pierluigi Pardo su Italia 1 in uno speciale sui Red Bull BC One 2015.

Tra il 2015 e il 2016 presenta "Capodanno on Ice", con Guido Bagatta, e partecipa a "Caduta libera!", quiz show di Canale 5. A partire dal mese di febbraio del 2016 è accanto a Gualtiero Marchesi per "Il pranzo della domenica", trasmesso da Canale 5. Sulla stessa rete, a settembre, è una delle concorrenti della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip", accanto - tra gli altri - a Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Elenoire Casalegno ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Elenoire Casalegno

8 fotografie

Foto e immagini di Elenoire Casalegno

Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno
Foto di Elenoire Casalegno

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Elenoire Casalegno. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Elenoire Casalegno.

Lunedì 28 ottobre 2019 19:11:24

Bellissima 💕 sei uno spettacolo 💕🤗

Da: Rocco Curcio

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Raimondo Vianello Lello Arena Massimo Lopez Paparazzi Massimo Boldi Christian De Sica Al Film Omonimo Claudio Cecchetto Mina Emilio Fede Barbara D'urso Paolo Limiti Vittorio Sgarbi Daniele Bossari Pierluigi Pardo Gualtiero Marchesi Laura Freddi Costantino Vitagliano Antonella Mosetti Conduttrici TV Moda TV

Elenoire Casalegno nelle opere letterarie Libri in lingua inglese Film

Andrea Marcucci

Andrea Marcucci

Politico italiano
α 28 maggio 1965
Frank Schätzing

Frank Schätzing

Scrittore tedesco
α 28 maggio 1957
Giuseppe Sala

Giuseppe Sala

Politico, manager e dirigente d'azienda italiano
α 28 maggio 1958
Ian Fleming

Ian Fleming

Scrittore inglese, padre di James Bond
α 28 maggio 1908
ω 12 agosto 1964
Kylie Minogue

Kylie Minogue

Cantante e attrice australiana
α 28 maggio 1968
Luigi Capuana

Luigi Capuana

Scrittore, giornalista, critico e verista italiano
α 28 maggio 1839
ω 29 novembre 1915
Marco Bussetti

Marco Bussetti

Politico italiano
α 28 maggio 1962
Matteo Maffucci

Matteo Maffucci

Cantante italiano, Zero Assoluto
α 28 maggio 1978
Patch Adams

Patch Adams

Medico statunitense celebre per la Terapia del Sorriso
α 28 maggio 1945
Patrizio Bianchi

Patrizio Bianchi

Economista e accademico italiano
α 28 maggio 1952
Rudolph Giuliani

Rudolph Giuliani

Politico statunitense
α 28 maggio 1944
William Pitt il Giovane

William Pitt il Giovane

Statista e politico inglese
α 28 maggio 1759
ω 23 gennaio 1806
Ronaldo

Ronaldo

Calciatore brasiliano
α 18 settembre 1976
Fabri Fibra

Fabri Fibra

Cantante rap italiano
α 17 ottobre 1976
Alessandro Borghese

Alessandro Borghese

Chef italiano, conduttore TV
α 19 novembre 1976
Alessandro De Angelis

Alessandro De Angelis

Giornalista italiano
α 18 marzo 1976
Alexei Navalny

Alexei Navalny

Attivista e politico russo
α 4 giugno 1976
ω 16 febbraio 2024
Alfonso Bonafede

Alfonso Bonafede

Politico italiano
α 2 luglio 1976
Alicia Silverstone

Alicia Silverstone

Attrice statunitense
α 4 ottobre 1976
Amaurys Pérez

Amaurys Pérez

Pallanuotista cubano naturalizzato italiano
α 18 marzo 1976
Andriy Shevchenko

Andriy Shevchenko

Calciatore ucraino
α 29 settembre 1976
Annalisa Minetti

Annalisa Minetti

Cantante e atleta paralimpica italiana
α 27 dicembre 1976
Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch

Attore inglese
α 19 luglio 1976
Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti

Modella, showgirl e attrice italiana
α 27 febbraio 1976
Chester Bennington

Chester Bennington

Cantante statunitense, Linkin Park
α 20 marzo 1976
ω 20 luglio 2017
Cillian Murphy

Cillian Murphy

Attore irlandese
α 25 maggio 1976
Clarence Seedorf

Clarence Seedorf

Ex calciatore e allenatore olandese
α 1 aprile 1976
Colin Farrell

Colin Farrell

Attore irlandese
α 31 maggio 1976
Danilo Di Luca

Danilo Di Luca

Atleta italiano, ciclismo
α 2 gennaio 1976
David Parenzo

David Parenzo

Giornalista, conduttore tv e radiofonico italiano
α 14 febbraio 1976
Davide Casaleggio

Davide Casaleggio

Imprenditore italiano
α 14 gennaio 1976
Eleonora Daniele

Eleonora Daniele

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 20 agosto 1976
Elisa Triani

Elisa Triani

Giornalista, ex showgirl italiana
α 18 marzo 1976
Federico D'Incà

Federico D'Incà

Politico italiano
α 10 febbraio 1976
Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

Giornalista italiana
α 17 dicembre 1976
Francesco Totti

Francesco Totti

Calciatore italiano
α 27 settembre 1976
Francesco Sarcina

Francesco Sarcina

Cantautore italiano
α 30 ottobre 1976
Grazia Tamburello

Grazia Tamburello

Scrittrice italiana
α 3 novembre 1976
Hoara Borselli

Hoara Borselli

Conduttrice televisiva italiana
α 9 giugno 1976
John Elkann

John Elkann

Manager italiano
α 1 aprile 1976
Luca Parmitano

Luca Parmitano

Astronauta italiano
α 27 settembre 1976
Marianna Aprile

Marianna Aprile

Giornalista italiana
α 3 maggio 1976
Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese

Attore e ballerino italiano
α 5 gennaio 1976
Maykel Fonts

Maykel Fonts

Ballerino cubano
α 10 ottobre 1976
Michael Ballack

Michael Ballack

Calciatore tedesco
α 26 settembre 1976
Nina Moric

Nina Moric

Modella, soubrette TV croata
α 22 luglio 1976
Paolo Meneguzzi

Paolo Meneguzzi

Cantautore italiano
α 6 dicembre 1976
Reese Witherspoon

Reese Witherspoon

Attrice statunitense
α 22 marzo 1976
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

Attore canadese
α 23 ottobre 1976
Serena Autieri

Serena Autieri

Attrice, cantante e conduttrice tv italiana
α 4 aprile 1976
Simone Inzaghi

Simone Inzaghi

Allenatore ed ex calciatore italiano
α 5 aprile 1976
Violante Placido

Violante Placido

Attrice italiana
α 1 maggio 1976

Chi l'ha detto?

L'immortalità è il ricordo che si lascia nella memoria degli uomini. Quest'idea spinge a grandi imprese. Meglio sarebbe non aver vissuto che non lasciare tracce della propria esistenza.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail