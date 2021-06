Biografia

Francesco Paolo Figliuolo nasce nella città di Potenza l'11 luglio 1961. E' un militare, generale italiano, particolarmente esperto nell'ambito logistico. Attraverso missioni che l'hanno portato prima in Kosovo poi in Afghanistan, si è distinto per la capacità di guidare in maniera efficiente anche le macchine organizzative più complesse e per saper gestire al meglio la pressione. Per questo motivo nel marzo 2021 è stato scelto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per ricoprire il ruolo di Commissario straordinario per attuare e coordinare gli interventi necessari per contenere la pandemia e dare un'accelerazione notevole al piano vaccinale. Di seguito tracciamo il profilo di Francesco Paolo Figliuolo, andando ad approfondire gli aspetti più rilevanti della sua carriera e della vita privata.

Francesco Paolo Figliuolo

Francesco Paolo Figliuolo: dall'Accademia Militare al Kosovo

Mostra una dedizione e una passione per lo studio che lo distinguono sin da piccolo. Sceglie perciò di iscriversi all'accademia militare di Modena, istituto universitario mirato a formare i futuri ufficiali dell'esercito. Qui approfondisce tematiche quali scienze politiche, diplomatiche e strategiche. Conclude la propria esperienza diventando ufficiale di artiglieria da montagna.

Ben presto a Francesco Paolo Figliuolo iniziano ad essere affidati ruoli di comando: le prime esperienze sono presso il gruppo artiglieria Aosta della Brigata Alpina Taurinense. È proprio capo di questo reparto che svolge la sua prima missione cruciale in Kosovo. Qui è comandante di missione nel biennio 1999-2000. La sua azione si concentra in particolar modo all'interno dell'enclave di Gorazdevac.

L'ascesa tra i ranghi dell'Esercito

Dopo aver portato a compimento la spedizione in Kosovo prosegue la propria carriera nell'esercito. Negli anni compresi tra il 2004 e il 2005 è alla guida del Primo Reggimento Artiglieria terrestre da montagna. Nella successiva missione in Afghanistan, nota con l'acronimo ISAF, viene promosso al grado di colonnello. Risulta a capo del contingente italiano. In questo contesto Francesco Paolo Figliuolo si afferma come un professionista in grado di distinguersi per la capacità di affrontare situazioni molto complesse.

A partire dal mese di settembre 2009 e fino all'ottobre del 2010 ricopre il ruolo di vice comandante della Brigata Alpina Taurinense, della quale diventa poi il comandante, una carica che mantiene fino al novembre 2011.

Tre anni dopo diventa il diciannovesimo comandante delle forze NATO in Kosovo. Grazie alla conoscenza maturata sul campo riguardo le peculiarità e le varie criticità di questo territorio dove si verificano continui disordini, viene posto a capo della Kosovo Force. Conclusa quest'esperienza, Figliuolo diventa Capo Reparto Logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito: riveste tale carica dall'agosto 2015 fino al maggio del 2016. Dopo questa parentesi, entra nello staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa in veste di Capo ufficiale del generale Claudio Graziano, futuro presidente del comitato militare dell'Unione Europea.

Francesco Paolo Figliuolo: la nomina a Commissario Straordinario

Nel corso della sua brillante carriera ha ricevuto molti riconoscimenti, tra i quali spicca l'onorificenza conferitagli nel 2017 dal Presidente Sergio Mattarella come Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La notevole capacità di Figliuolo di comprendere i meccanismi che regolano la logistica militare per massimizzarne l'efficienza è riconosciuta da tutti. A novembre 2018 diventa infatti Comandante logistico dell'esercito.

Francesco Paolo Figliuolo riceve l'onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

È proprio questa caratteristica ad attirare l'attenzione del presidente del consiglio Mario Draghi, che nel formare la propria squadra di governo assegna a Francesco Paolo Figliuolo nel marzo 2021 il ruolo di Commissario straordinario per la gestione del piano vaccinale. La figura è necessaria per far fronte all'emergenza posta dal perdurare dei contagi da Covid-19. Figliuolo sostituisce il funzionario Domenico Arcuri, che aveva gestito la prima fase della pandemia. Nella sua missione lavora di coordinandosi con il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Vita privata e curiosità

Con una vita militare trascorsa in vari angoli del mondo, Francesco Paolo Figliuolo ha scelto di creare la propria base familiare nella sua città d'adozione, Torino, dove vive assieme alla moglie Enza e ai due figli Salvatore e Federico. Una delle sue più grandi passioni è lo sci alpino, che può praticare nelle vicine Alpi. È diventato istruttore militare proprio di questa disciplina grazie alle opportunità offertegli dal percorso nell'esercito. È un grande appassionato anche di altri sport, che pratica e segue come tifoso. Inoltre, ama moltissimo la lettura, come si addice a una figura di alto profilo.