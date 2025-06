Biografia

Liz Truss è una politica britannica eletta leader del Partito Conservatore (Tories) il 5 settembre 2022. Al culmine di una carriera che l'ha vista diventare ministro degli Affari Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo, Liz Truss è destinata a succedere a Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito.

Liz Truss

Scopriamo di più sulla terza donna che ricopre questa prestigiosa carica nella storia, approfondendo i lati privati e professionali della sua vita.

Biografia di Liz Truss: la giovinezza e gli esordi lavorativi

Mary Elizabeth Truss, questo il nome completo all’anagrafe della futura politica, nasce il 26 luglio 1975 a Oxford da genitori fortemente progressisti. Il padre professore e la madre infermiera sono attivamente impegnati in politica e radicati a sinistra.

A causa degli impegni di lavoro di entrambi, la famiglia si sposta spesso: dai quattro anni trascorsi in Scozia fino al decimo compleanno di Liz, passando per l'anno trascorso in Canada. La giovane vanta un'infanzia ricca di stimoli che hanno una diretta influenza sul suo interesse per la cosa pubblica. Molto studiosa e appassionata di temi sociali particolarmente diffusi in Inghilterra, come il fenomeno dei senzatetto, Liz si iscrive al Merton College di Oxford, dove consegue la laurea nel 1996 in Filosofia, Politica ed Economia.

Già durante gli anni universitari la sua passione politica si sviluppa fortemente, trovando una forma concreta nel suo impegno tra i Liberal Democratici a Oxford.

In questo periodo Liz Truss si dichiara a favore della legalizzazione della cannabis e dell'abolizione dell'istituzione monarchica, nonché contraria a una forte riforma in senso conservatore della Giustizia penale. Tuttavia nel 1996 la giovane donna si unisce al Partito Conservatore.

Nello stesso anno inizia a lavorare per la grande multinazionale britannica Shell, dove riesce a farsi largo fino a diventare una delle più importanti nel settore della contabilità. Trascorsi cinque anni di grandi soddisfazioni personali, Liz Truss viene assunta dall'azienda Cable & Wireless: anche in questo caso si distingue per meriti professionali, riuscendo a diventare direttore economico prima di lasciare l'azienda nel 2005.

La carriera politica

Liz Truss si candida nel 2001 per il seggio assegnato nel West Yorkshire, che per tradizione raccoglie molti voti dagli elettori del Partito Laburista. Arriva infatti seconda, pur raccogliendo un ottimo risultato in percentuale.

Quattro anni più tardi perde nuovamente la possibilità di aggiudicarsi un seggio, stavolta situato a Calder Valley. Sotto la guida di David Cameron riesce comunque a farsi strada nel Partito Conservatore, nonostante alcuni scandali legati alla sua vita personale.

Truss viene finalmente eletta nel maggio del 2010 e due anni più tardi diventa sottosegretario per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione. Nel 2014, in concomitanza di un rimpasto di governo, Liz Truss approda al Sottosegretariato all'ambiente.

Nonostante si dichiari sostenitrice della campagna per il Remain contro la Brexit, dopo il risultato del referendum sostiene il risultato.

Nel luglio del 2016 Truss diventa la prima Lord Cancelliere di genere femminile nella storia a ricoprire questo prestigioso ruolo.

Nel 2017 si registra un'altra importante tappa del percorso di Liz Truss: diviene Segretario del Tesoro. Dopo le dimissioni di Theresa May nel 2019, Truss sostiene Boris Johnson, che nel 2021 ricambia l'attestato di stima dandole il ruolo di Ministro degli Esteri.

In linea con il percorso di crescita, Truss assume ancora più responsabilità nel momento in cui viene assegnata ai vertici del processo negoziale con l'Unione europea. A seguito delle tante richieste di dimissioni, Boris Johnson lascia il proprio incarico nell'estate del 2022.

Dopo una competizione con altri membri del partito, Liz Truss si aggiudica la leadership all'inizio di settembre. Truss diventa così la terza donna a ricoprire la carica di Primo Ministro dopo Margareth Thatcher e Theresa May, nonché il primo funzionario a essere incaricato dalla Regina Elisabetta II presso il Castello di Balmoral in Scozia.

Il suo mandato dura molto poco: il giorno 20 ottobre rassegna le sue dimissioni dalla carica di leader del Partito Conservatore, dichiarando di voler conservare la carica di Primo Ministro fino alla scelta di un successore.

Il suo successore è Rishi Sunak.

Vita privata e curiosità su Liz Truss

Nel 2000 Liz Truss è convolata a nozze con un collega del settore contabilità, Hugh O'Leary, dal quale ha avuto due figlie.

L'unione è sopravvissuta ad alcuni momenti particolarmente difficili, tra cui la relazione extraconiugale di Truss con il deputato Mark Field che agiva in veste di mentore della giovane politica nel Partito Conservatore.

Nell'estate 2022 Liz Truss ha reso note le sue posizioni religiose, affermando di condividere le linee della Chiesa d'Inghilterra, pur non praticando regolarmente.