Biografia

È venuta improvvisamente alla ribalta dopo anni di oscure comparsate televisive in cui cercava timidamente di imporre la sua bellezza esotica e selvaggia. All'occhio indagatore dell'onnipresente telecamera, ha stupito tutti rivelandosi una persona davvero squisita e di rara bontà. Stiamo parlando della conturbante Barbara Chiappini che, grazie alla scelta di partecipare alla prima edizione di quella specie di gioco autopunitivo (tranne per chi vincerà i 200.000 euro finali), che porta il nome di "Isola dei famosi" ha visto alzare le sue quotazioni in modo inaspettato.

Barbara Chiappini

Anche perché Barbara, benché fosse perfettamente cosciente di essere sottoposta al continuo scrutinio delle telecamere, ha saputo essere se stessa rivelandosi una persona inaspettatamente dolce e ricca di pregi umani.

E forse, pensando retroattivamente alla carriera della bella Barbara, è proprio per questi motivi che non è mai riuscita ad affermarsi in modo deciso nel mondo dello spettacolo, mancandole appunto quelle "doti" di aggressività e di arroganza che talvolta risultano essere, purtroppo, le sole armi a disposizione di certi personaggi.

Questo la gente pare lo abbia capito ed ora sembra premiare la tenera Barbara con un surplus inaspettato di affetto.

Bellezza che difficilmente passa inosservata, Barbara Chiappini è nata a Piacenza il 2 novembre del 1974. Nonostante la sua famiglia non abbia legami con il mondo dello spettacolo il suo debutto nell'ambiente avviene grazie ad un evento molto importante: nel 1993 dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico (pare che però amasse particolarmente le materie letterarie), abbandona gli studi di violino perseguiti per quattro anni al Conservatorio di Piacenza e sceglie la strada della moda.

Per farsi conoscere partecipa al concorso "un'italiana per miss Mondo", uscendone vincitrice con il diritto a partecipare al concorso più ambito di tutti, quello per l'elezione di Miss Mondo, che si tiene in Sudafrica.

In quella sede vince il premio "Miss Mondo fotogenia", un riconoscimento importante che le ha permesso di effettuare i primi passi nella giungla dello show-business.

Famosi sono diventati in seguito i due seducenti calendari che l'hanno vista protagonista degli autorevoli scatti di Angelo Gigli in alcune riserve naturali della Sardegna.

Per la sua carica erotica prorompente e per bellezza aggressiva, è stata spesso paragonata in modo lusinghiero a Sophia Loren, un mito che Barbara riconosce come suo modello.

Negli anni 2000 la splendida modella vive tra Roma e Napoli.

Nell'ottobre 2011, dopo 7 anni di fidanzamento, sposa il manager e imprenditore Carlo Marini Agostini. La coppia ha due figli: Sveva Lucia, nata nel 2013, e Folco, nato nel 2015.