Biografia

Famosa per la sua partecipazione alla serie TV 'Berverly Hills 90210', Tiffani-Amber Thiessen è nata il 23 gennaio 1974 a Long Beach in California. Della sua vita familiare si sa che ha due fratelli, uno più grande e uno più piccolo, e che ha iniziato la sua carriera di artista alla tenera età di otto anni, spronata - a quanto racconta lei stessa - dallo zio, vero appassionato di spettacolo e desideroso di vedere la bella nipotina sui set cinematografici.

Il suo approccio con la macchina da presa avviene con una serie di "commercial", spot pubblicitari in cui il suo viso aperto e pulito ottengono l'effetto dovuto. Nel 1987 partecipa al concorso Miss Junior America ottenendo un clamoroso successo e diventando la reginetta del concorso.

Nel 1992 arriva il primo film "A killer among friends", poi seguito da "Married... with children" a fianco di Brian Austin Green. Con il bell'attore americano che per oltre dieci anni ha recitato anch'egli nella serie televisiva Beverly Hills interpretando il ruolo di David Silver, le si attribuisce un'importante relazione scaturita da un'iniziale bella amicizia.

Purtroppo dopo esser convolati a nozze in una pomposa cerimonia, la relazione è finita e i due sono ormai solo degli ex.

Si evince che "Beverly Hills 90210" ha contato molto nella vita di Tiffani, ma questa serie di fama planetaria è stata un punto di approdo raggiunto dopo una serie di tentativi più o meno riusciti.

Prima stata protagonista del mezzo flop "Bayside school" in cui interpretava il ruolo della celebre cheerleader Kelly Kapowski, poi ancora impegnata nel suo paese in una campagna pubblicitaria per una nota marca di latte, Tiffani Amber Thiessen approda finalmente alla celebre serie per adolescenti americana, interpretando il ruolo di Valerie Malone.

Tiffani è vegetariana e i suoi colori preferiti sono il bianco e il nero.

Dopo il tragico lutto che l'ha colpita nel 1999, quando il suo fidanzato si è tolto la vita per ragioni misteriose, oggi vive con i suoi due cani Sadie e Savannah.

Nel 2000 l'abbiamo vista in "Hollywood ending", film in cui interpreta se stessa, e in "Shriek - Hai impegni per venerdì 17?", un bizzarro e divertente film dove Tiffani si presta al gioco della parodia e dello sberleffo.

Nel 2002 affianca Woody Allen nel film presentato al Festival di Cannes Hollywood Ending.

Sperimenta la regia e la produzione con il film "Just Pray" poi partecipa alla serie "A proposito di Brian", che chiude nel 2007, dopo due stagioni. Tiffani Amber Thiessen viene poi contattata dai produttori della serie "Grey's Anatomy" per comparire in diversi episodi della quarta serie.

Nel 2009 assieme al marito Brady Smith diffonde mezzo stampa la notizia della sua gravidanza. Tiffani diventa mamma di una bimba, Harper Renn Smith, a metà del mese di giugno 2010.