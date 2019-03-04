1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Quando si parla di Angela Lansbury ci si riferisce ad una delle più raffinate e sensibili attrici cinematografiche, teatrali e televisive del secolo scorso. Interprete di eccezionale talento, in oltre cinquant'anni di carriera l'attrice si è distinta per una solare e delicata bellezza, una toccante sensibilità interpretativa, una raffinata ironia ed una classe innata.

Angela Brigid Lansbury nasce a Londra, in Inghilterra, il 16 ottobre 1925: può essere definita figlia d'arte, in quanto la madre è una nota attrice irlandese, mentre il nonno un leader del partito laburista inglese. Il padre, Edgar Lansbury, muore quando Angela ha solo nove anni.

Gli esordi

Appassionata di teatro sin da ragazza, decide di diventare un'attrice, e così frequenta la "Webber-Douglas School of Singing and Dramatic Art", e successivamente la "Feagin School of Drama and Radio". Nel 1939, in seguito all'invasione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, la giovane e bella Angela si trasferisce negli Stati Uniti.

Nel 1944 le viene offerta l'occasione di debuttare sullo schermo in "Angoscia" (Gaslight) di George Cukor, accanto ad Ingrid Bergman, in cui, seppur ancora molto giovane, dimostra già un buon temperamento nell'interpretare il ruolo dell'arrogante e meschina servetta. Per questo primo ruolo cinematografico Angela Lansbury riceve addirittura una nomination all'Oscar.

Successivamente sarà impegnata prevalentemente in ruoli di ragazze graziose e sommesse o di donne mature e decise: tra i ruoli di questo genere ricordiamo quello della spavalda proprietaria di un saloon nel musical "Le ragazze di Harvey" (The Harvey Girls, 1946) di George Sidney, con Judy Garland; della promessa sposa dell'erculeo Sansone destinata ad una brutta fine nel kolossal storico "Sansone e Dalila" (Samson and Delilah, 1949) di Cecil B. DeMille; dell'affascinante e malinconica amante di un burbero proprietario terriero nell'amaro "La lunga estate calda" (The Long, Hot Summer, 1958) di Martin Ritt, con Paul Newman e Orson Welles.

Ricordiamo anche il ruolo della remissiva proprietaria di un salone di bellezza nel cupo "Il buio in cima alle scale" (The Dark at the Top of the Stairs, 1960) di Delbert Mann; dell'onnipresente e influente madre di un eroe di guerra (interpretato da Frank Sinatra) nell'angoscioso "Và e uccidi" (The Manchurian Candidate, 1962) di John Frankenheimer, per cui riceve una nomination all'Oscar; della gioviale signora che alcuni bambini scoprono essere un'apprendista strega nel disneyano "Pomi d'ottone e manici di scopa" (Bedknobs and Broomsticks, 1971) di Robert Stevenson; e della nonna le cui favole alterano la fantasia della nipotina nello stravagante horror "In compagnia dei lupi" (The Company of Wolves, 1984) di Neil Jordan.

Partecipa anche agli adattamenti di due celebri gialli di Agatha Christie, quali "Assassinio sul Nilo" (Death on the Nile, 1978) di John Guillermin, insieme a divi del calibro di Peter Ustinov e Bette Davis, e "Assassinio allo specchio" (The Mirror Crack'd, 1980) di Guy Hamilton, in cui interpreta il celebre personaggio di Miss Marple.

Angela Lansbury svolge anche un'intensa e trionfale carriera teatrale: dal 1971 al 1982 lavora a Londra, poi a New York, dove riceve ben quattro Tony Awards in sedici anni di lavoro, recitando in musical e commedie. Il suo maggior successo teatrale è certamente "Mame", commedia musicale di Jerry Herman, in cui impersona con garbo e ironia un'eccentrica e spensierata signora degli anni '20, alle prese col suo timido nipotino di dieci anni. Il ruolo del titolo, peraltro rifiutato da Mary Martin e, pare, da altre quaranta attrici, rende Angela Lansbury una star di Broadway, e il musical avrà ben 1508 repliche, più quattro compagnie di giro negli Usa, più Londra, più vari revival, compreso uno in cui la l'attrice riprende brevemente il ruolo nel 1983.

Passa poi dal teatro alla televisione.

L'ho fatto per i soldi. Arriva un momento nella vita teatrale in cui dici: "Beh, non posso guadagnare con il teatro". Così, ho preso la decisione di lavorare in televisione in modo molto specifico.

Angela Lansbury e Jessica Fletcher

L'interpretazione che la consacra ad attrice di fama internazionale è quella della famosissima serie televisiva "La signora in giallo" (Murder, She Wrote), che la CBS manda in onda per la prima volta il 30 settembre 1984.

L'episodio pilota riscuote talmente successo, che si darà subito inizio ad una serie che diverrà in breve l'appuntamento settimanale per milioni di americani. Qui interpreta il personaggio di Jessica B. Fletcher, una scrittrice di gialli tanto gentile e garbata quanto arguta e perspicace, sempre impegnata nel risolvere intricati casi in cui, suo malgrado, si trova implicata.

In questa occasione Angela Lansbury ha l'opportunità di riconfermare tutto il suo garbato brio recitativo, e la sua insuperabile raffinatezza.

I numeri della Signora in giallo

Questa stupenda esperienza televisiva, che porta ad Angela Lansbury una grandissima fama e numerosi riconoscimenti, termina nel 1996, dopo 264 episodi e dodici anni di meritatissimi successi. La serie "Signora in giallo" è uno dei telefilm più longevi e di successo della storia, con una media di ascolti per puntata pari a 26 milioni di telespettatori che sono valsi all'attrice ben 250 mila dollari ad episodio.

Negli anni seguenti, sempre sulla scia del successo de "La signora in giallo", vengono realizzati diversi film televisivi, che vedono l'attrice impegnata nuovamente nel ruolo dell'arguta scrittrice-detective, come "La signora in giallo - Vagone letto con omicidio" (Murder, She Wrote: South by Southwest, 1997) e "La signora in giallo - La ballata del ragazzo perduto" (Murder, She Wrote: The Celtic Ridde, 2003), entrambi diretti da Anthony P. Shaw.

Angela Lansbury ha avuto due mariti: il primo è stato l'attore Richard Cromwell, col quale è stata sposata per poco meno di un anno, mentre il secondo è stato Peter Shaw, ex dirigente della Metro Goldwyn Mayer, che l'attrice ha sposato nel 1949 e col quale è rimasta felicemente legata per ben cinquantatre anni, fino alla morte dell'uomo sopraggiunta nel gennaio del 2003.

Dal suo secondo matrimonio Angela Lansbury ha avuto due figli, Anthony Peter e Deidre Angela. Oltre a recitare, Angela Lansbury si è prestata diverse volte come doppiatrice, per dare voce a personaggi di cartoni animati come quello di Mrs. Potts, la mamma-teiera nel capolavoro della Disney, "La Bella e la Bestia" (Beauty and the Beast, 1991).

Nel 2014 riceve l'Oscar alla carriera. Quattro anni più tardi torna sul grande schermo per interpretare il personaggio della signora dei palloncini, in "Il ritorno di Mary Poppins" (con Emily Blunt), sequel del celebre film del 1964.

Si spegne a Los Angeles all'età di 96 anni, il giorno 11 ottobre 2022.

Commenti

Scrivi un messaggio
Lunedì 4 marzo 2019 15:17:23

Dearest ANGELA, I just adore you!!! I've been following you forever and I can say I've spent the most beautiful years of my life with you! Although I live in Sicily, I would like to fulfill my dream of meeting you!! Tell me how I can do! A hug, my dear!!

Da: Valentina Mannone
Giovedì 14 febbraio 2019 21:50:30

Great Angela Lansbury, from Italy, Mauro and Vanessa! We love "murder she wrote", Ciao!

Da: Mauro
Martedì 16 ottobre 2018 13:14:27

A very Happy Birthday for a splendid Lady, from Sardinia

Sebastian

Da: Sebastian
Mercoledì 9 maggio 2018 13:36:55

Una attrice di grande successo di un valore inestimabile. Un attrice che non a mai amato parlarsi di lei. Umile e molto riservata con la vita privata. Io, come un piccolo granello di sabia nel mondo li auguro Salute e felicità. Che Dio benedica lei e tutti coloro che ha la bellezza dentro nel anima. Un abbraccio forte forte.

Da: Sorinela
Lunedì 7 agosto 2017 10:32:50

Una donna eccezionale. La sua immagine e la sua personalità mi suggerisce la figuga di una madre in età che tutti noi vorremmo avere. Comprensiva e affettuasa anche se per esprimersi non risparmierebbe delle frasi un po' scomode per chi le riceve. Tutto frutto della sua sincerità da apprezzare e della sua unicità. Cara Angela ti auguro ogni bene. E un domani che non ci sarai più veglia su tutti quanti ti anno voluto bene e stimata. Un abbraccio.

Da: Alvise
Lunedì 31 luglio 2017 17:50:10

Una bravissima attrice, quando va in onda non mi perdo una puntata. Oltre che brava è anche simpatica.

Da: Giuseppe
Venerdì 25 novembre 2016 06:38:56

Bisogna essere deficienti per non valutare pienamente la grandezza di angela lansbury. E' attrice di enorme valore. Ben meritato l'oscar ricevuto.

Da: Carmen
Lunedì 30 gennaio 2012 09:30:32

Purtroppo di insipidi attrici ce ne molte, ma recitano sempre meglio di Angela Lansbury che è un'insulto alla recitazione. Angela Lansbury è solo una leggenda per la sua bruttissima voce e si deve dare solo al cinema muto. Sei Te che ti devi Vergognare per le insipide repliche che scrivi

Da: Fabio
Lunedì 30 gennaio 2012 04:52:08

va a goderti le insipide attrici di adesso e vergognati per parlare ale di una leggenda con lei!

Da: cit
Sabato 7 gennaio 2012 17:59:58

Angela Lansbury, ha avuto molto fortuna nella sua carriera cinematografica, televisiva e teatrale : spiegandone subito il motivo. La Sua voce naturale è molto brutta e gracchiante. E per Me un'attore e un'attrice che hanno una bruttisima voce, non possono essere attori di prima grandezza (anzi possono solo insegnare ha recitare, ma non devono assolutamente recitare). Sono sicuro che l'attrice Angela Lansbury nel cinema muto sarebbe stata una grande attrice, ma probabilmente la Lansbury è molto fortunata e raccomandata. Ci sono molte attrici (che non stò a nominare) che hanno una voce molto bella e recitano molto bene, ma non sono fortunate oppure facente parti di una lobby qualsiasi. Lobby del teatro e cinema inglese che Angela Lansbury ne fà parte in U.S.A. (e ingiustamente molto aiutata, perchè di madre lingua britannica). In Italia il suo successo (come in tutto il mondo) è dovuto alla bella serie televisiva "La Signora in Giallo", dove è doppiata in Italiano con una voce (alla lunga) simile alla voce reale della Lansbury, ma che supera di molto la sufficienza.
Voglio mettere in evidenza che la Signora in Giallo dovunque vada (anche all'estero), quando si presenta viene commesso un omicidio. Non vi è mai venuto in mente che la Signora in Giallo possa essere una serial killer ?
Scherzi a parte, questo telefilm è semplice e ha avuto molto successo, ma è anche banale, per il motivo che ho spiegato. Credo che nelle prossime puntate della serie televisiva "Dexter" il killer dei serial-killer, il protagonista Dexter gli darà la caccia. A parte tutto la voce dell'attrice Angela Lansbury è da 3 in pagella.

Da: Fabio
Venerdì 6 gennaio 2012 14:17:00

Una grande signorilità, un'eccezionale eleganza, una seria professionalità ed una compostezza tutta inglese, distinguono la Sig,ra Lansbury elevandola dallo star system tipico USA. E' inoltre la riprova che l'età non appanna nè lo charme, nè il glamour.

Da: cristina spoli
Domenica 25 luglio 2010 07:09:17

è meravigliosa! raffinata e intelligente: brvissima

Da: Milena Pontarolo
Sabato 17 luglio 2010 16:22:41

Penso che la Sign.ra
Angela Lansbury è un'ottima scrittrice;inoltre è riuscita a trasmettermi forti sensazioni che mai nessuno è riuscito fin ora...bravissima nel eseguire qualsiasi cosa l'AMMIRO tantissimo complimenti.

Da: Antonella   libero

