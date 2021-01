Biografia • Ma quante ne sa!

Mr. Forest, conosciuto anche con lo pseudonimo di Mago Forest, all'anagrafe Michele Foresta, nasce a Nicosia (in provincia di Enna) il 22 febbraio 1961. Comico, prestigiatore e showman, è anche a tutti gli effetti un conduttore televisivo.

Gli studi della scuola superiore sono orientati verso il liceo scientifico; ottenuta la maturità scientifica si trasferisce dalla Sicilia al capoluogo lombardo, dove frequenta con successo "Il Palcoscenico", scuola milanese di Mimo e Teatro. Esegue le sue prime performance a Londra e Parigi nel teatro "On The Road", in seguito approda nei cabaret milanesi e d'Italia. In questo periodo plasma il Mago Forest, il personaggio-parodia del Grande Houdini e dell'italiano Mago Silvan, noti maestri della prestidigitazione.

Mr. Forest unisce una vena comica di stampo cabarettistico all'abilità tipica dei prestigiatori, interpretando un candido ed incompetente mago, una sorta di Giucas Casella sfigato e disastroso, che porta avanti il suo show ipnotizzando banane, piegando servizi di posate e tentando impossibili evasioni in stile Houdini... con un unico risultato: l'esilarante fallimento.

Gli stessi suoi attrezzi, dai più consoni ai più improbabili (rigorosamente kitsch), gli si rivoltano immancabilmente contro mettendolo in grave imbarazzo. Si giustifica poi con l'attenuante della presunta improvvisa defaillance della sua sensuale e conturbante partner. Partner che però nessuno ha mai visto. Negli strampalati esperimenti non manca il coinvolgimento del pubblico, e il passo da collaboratore a vittima è breve.

Nel 1988 viene notato da Renzo Arbore che lo inserisce nella sua fortunata trasmissione "Indietro tutta!": per Mr. Forest è il debutto televisivo.

Successivamente lavora con il conterraneo Nino Frassica - uno dei protagonisti del programma di Arbore - insieme al quale sarà ospite fisso in tv in programmi quali "Acqua calda", "La grande sfida" e "I cervelloni". Sempre assieme a Nino Frassica scrive e pubblica un libro comico dal titolo "Come diventare maghi in 15 minuti", che lancia la sua immagine verso un vasto pubblico. Alla fine degli anni '90 partecipa prima al "Seven Show", programma tv comico dell'emittente Europa 7, e poi al notissimo Zelig. A Zelig è ospite fisso dal 1997 al 2001 e, tra i comini, detiene il record di presenze.

Lo slogan di Mr. Forest - quello che, per intenderci, per Silvan è la formula magica "Sim Sala Bim!" - è "keky-yury-yury-keky!", che fa il verso al nome del grande ginnasta italiano (Jury Chechi).

Nell'edizione 1999 di "Zelig Facciamo Cabaret" (condotta da Simona Ventura) dà vita con Raul Cremona all'esilarante duo di maghi "Sigmund & Joy". Nei mesi di agosto e settembre dello stesso anno è uno dei conduttori di "Paperissima Sprint". Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show lavora anche a teatro: è attore protagonista in alcune rappresentazioni come "Snaporaz-Fellini" (in cui Mr. Forest interpreta Mandrake) e "Cos'ha Copperfield che io non ho", lavoro di cui Michele Foresta è anche regista. Altri suoi spettacoli sono "Aldilà della credenza", "Cercasi bella partner, militesente e automunita", "L'infinito mi sta stretto".

La Gialappa's band lo sceglie poi per condurre le loro "creature": così a partire dal 2001 conduce "Mai dire Grande Fratello", "Mai dire domenica", "Mai dire Iene", "Mai dire lunedì", "Mai dire Grande Fratello & Figli", "Mai dire maik", "Mai dire candid", "Mai dire martedì".

Nell'estate del 2006 gira l'Italia insieme a Cristina Chiabotto ed Ilary Blasi, presentando il Festivalbar. Dal 23 gennaio 2007 ha condotto il programma , con la Gialappa's band.

Partecipa anche all'edizione di Sanremo 2008, affiancando in qualità di ospite il concorrente Tricarico.

Mago Forest negli anni 2010

Dopo il "Mai dire Grande Fratello Show" (Italia 1, 2009), partecipa in tv a "Fenomenal" (Italia 1, 2011), "Uman - Take Control!" (Italia 1, 2011) e al "Chiambretti Sunday Show" (Italia 1, 2012). Torna a "Zelig Circus" come conduttore, su Canale 5, per la stagione 2013-2014.

Poi è la volta di "Stasera tutto è possibile" (su Rai 2, 2015), "Zelig Event" (Canale 5, 2016), "Milano-Roma" (Rai 2, 2016).

Torna a lavorare con la Gialappa's nel febbraio del 2017 per un nuovo programma, questa volta su Rai Due: "Rai dire Niùs".