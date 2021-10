Biografia • Sirena olimpica

Amanda Beard Ray, giovane sirena della California, nasce il 29 ottobre 1981 a Irvine - Newport Beach, e di professione fa la "nuotatrice olimpica americana". Segni particolari: fa anche la modella. E' una delle nuotatrici più famose del mondo sia per i risultati ottenuti ma anche per la sua bellezza. L'aspetto da modella non deve far dimenticare che Amanda Beard è una vera campionessa, capace di vincere alle Olimpiadi e ai Mondiali di nuoto.

Già nel 1995 ottiene i primi successi e guadagna tre medaglie ai giochi Panpacifici. Fa la sua prima apparizione ai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 a soli quattordici anni ed entra nella storia vincendo l'oro nella staffetta mista e l'argento nei 100 metri e nei 200 metri rana. Non ha ancora compiuto i quindici anni quando sale sul podio con il suo orsacchiotto. Si iscrive all'Università dell'Arizona e nuota per la Tucson Acquatics allenata da Fred Busch.

Nel 2000 a Sydney alla 27° Olimpiade ottiene un bronzo nei 200 metri rana. Raggiunge l'apice ai mondiali di Barcellona nel 2003 vincendo una medaglia d'oro ed una d'argento rispettivamente nei 200 metri e 100 metri rana. Sempre con lo stile rana batte il record dei 200 con un tempo di 2?22?44 nel 2004; il suo primato verrà battuto l'anno dopo dall'australiana Leisel Jones per una manciata di secondi.

Alle Olimpiadi di Atene del 2004 Amanda Beard vince l'oro nei 200 rana con 2?23?37 (record olimpico) e l'argento nei 200 misti.

Nel corso dei Giochi greci tutto il mondo si accorge della sua bellezza tanto che viene proclamata l'atleta più bella della manifestazione. Amanda inizia a fare capolino tra le pagine delle riviste di moda, vestita e meno vestita.

Al termine dell'olimpiade greca, decide di ritirarsi dalle competizioni agonistiche per dedicarsi a tempo pieno alla carriera di modella; nel settembre del 2004 è sulla copertina della rivista statunitense FHM. Il suo sex appeal viene notato dall'occhio esperto di Hugh Hefner ? il papà di Playboy ? che riesce a farla posare senza veli per la sua rivista.

Ma l'elemento naturale di Amanda è l'acqua tanto che ha modo di dichiarare in un'intervista per la rivista "FHM", che si sente goffa con gli abiti addosso fuori dall'acqua; è invece felice quando nuota in costume da bagno o, ancora meglio, completamente nuda, come fa sempre nella piscina presente nel cortile della sua casa. Pose sexy per Playboy a parte, vive una vita molto riservata; dei suoi legami affettivi si sa solo che Amanda ha avuto una relazione durata sei anni con il nuotatore sudafricano Ryk Neethling (oro ad Atene 2004 con la 4x100 stile libero); successivamente è stata legata con il pilota Carl Edwards.

In vista delle Olimpiadi di Pechino 2008, dopo tre anni Amanda Beard riprende l'attività agonistica e nel meeting internazionale di nuoto svoltosi a Parigi dal 2 al 5 agosto 2007 nei 100 metri rana giunge in finale concludendo all'ottavo posto; nei 200 metri rana arriva in finale concludendo quarta a soli 3 centesimi dal podio.