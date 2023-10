Biografia

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor nasce a Londra il giorno 14 novembre 1948, è il figlio maggiore della regina Elisabetta II del Regno Unito e del suo consorte il principe Filippo duca di Edimburgo.

Nato a Buckingham Palace, all'età di quattro anni diventa automaticamente principe ereditario e Duca di Cornovaglia appena la madre diventa Regina del Regno Unito (1952). Diventa principe di Galles e conte di Chester il 26 luglio 1958.

Studia nella scuola Gordonstoun in Scozia e successivamente al Trinity College di Cambridge. Impara la lingua gallese studiando al Galles College di Aberystwyth. Il suo titolo completo è Sua Altezza Reale il Principe del Galles, eccetto in Scozia dove è conosciuto come Sua Altezza Reale il principe Carlo, duca di Rothesay. A livello militare ricopre il grado di Contrammiraglio della Royal Navy (la Marina Reale Britannica) e, a titolo onorifico, quello di Maggiore Generale della Household Brigade.

Come successore della madre, la Regina Elisabetta II, Carlo è erede al trono di sedici stati sovrani: il Regno Unito, più quindici ex membri dell'Impero britannico, conosciuti come Commonwealth.

Oltre che per la sua posizione reale, la figura di Carlo è nota a livello planetario per il matrimonio contratto il 29 luglio 1981 con Lady Diana Spencer, giovane appartenente a una ricca e antica famiglia inglese.

La nuova principessa del Galles si trasforma in breve tempo in una vera stella mediatica, seguita dai giornali e imitata da molte donne per il suo stile ricco di classe ed eleganza. Il 9 dicembre del 1992 il matrimonio volge però al termine, con un annuncio di separazione ufficiale dell Primo Ministro inglese John Major alla Camera dei Comuni; il divorzio arriva il 28 agosto del 1996. Nonostante il divorzio, Diana non rinuncia a vivere a Kensington Palace e continua a svolgere opere pubbliche di carità.

Carlo e Diana hanno avuto due figli: William, nato il 21 giugno 1982 e Henry, nato il 15 settembre 1984. Il 31 agosto 1997 Diana muore tragicamente in un incidente automobilistico a Parigi insieme al compagno Dodi Al-Fayed.

Rimasto vedovo, Carlo non nasconde la propria relazione con Camilla Parker-Bowles, sua vecchia fiamma da molti anni, anche durante il matrimonio con Diana. Dopo la morte di Diana, Camilla diventa quindi la compagna non ufficiale di Carlo in molte sue apparizioni pubbliche. La circostanza genera numerose polemiche sulla possibilità di un matrimonio. Con il passare del tempo sia l'opinione pubblica, sia la Chiesa si convincono che il matrimonio possa celebrarsi. Così i due si uniscono il 9 aprile 2005, con una cerimonia civile celebrata nel palazzo comunale della cittadina inglese di Windsor (il matrimonio, previsto per il giorno 8, è stato spostato di un giorno a causa dei funerali di Papa Giovanni Paolo II).

Con il matrimonio, Camilla Parker-Bowles riceve il titolo di Duchessa di Cornovaglia.

L'8 settembre 2022, alla morte della madre regina Elisabetta II, Carlo diventa automaticamente e immediatamente il nuovo sovrano. Assume il nome di Carlo III. Camilla riceve il titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Consorte. Il titolo di "principe di Galles" passa per successione al figlio William. L'incoronazione avviene il 6 maggio 2023.