Biografia • Astri nascenti

Paolo Fox nasce il 5 febbraio del 1961 a Roma. Sin da adolescente si appassiona all'astrologia: passione che poi tramuterà in un lavoro vero e proprio. Divenuto giornalista pubblicista, gestisce numerose conferenze presso il Centro Italiano di Astrologia, e si occupa degli oroscopi per i mensili "Astrella" e "Astrolei". Con il passare del tempo, il suo impegno in ambito editoriale cresce progressivamente, e Paolo arriva a scrivere anche su "Vip", "Tvstelle" e "Cioè".

A partire dal 1997, inoltre, comincia a collaborare con Lattemiele, network radiofonico che trasmette quotidianamente il suo oroscopo alle 7.40 del mattino e alle 19.40 di sera. Impegnato nella cura del servizio di astrologia per una famosa azienda telefonica, scrive libri (tra gli altri si segnala "Astrotest") e articoli su "Di Più" e "Di Più Tv".

Contemporaneamente, aumentano anche gli impegni in radio (su Radio Uno, Radio Due e Radio Deejay), prima di approdare al sabato sera su Raiuno nel programma "Per tutta la vita", del quale è ospite fisso per due stagioni.

La grande popolarità, in ogni caso, arriva prima con "In bocca al lupo" e poi con "Mezzogiorno in famiglia", in diretta su Raidue: la sua rubrica settimanale è uno degli appuntamenti prediletti dai telespettatori.

Nel frattempo, sul piccolo schermo gli vengono affidate anche prime serate, sempre dedicate agli oroscopi, su Raiuno e su Raidue.

Contraddistinto da una notevole capacità comunicativa, che si affianca a uno stile brillante, Paolo Fox con il passare degli anni si trasforma in uno dei volti televisivi più conosciuti sulla Rai: grazie a lui, l'astrologia entra ogni giorno nelle case di milioni di italiani.

Tra i numerosi programmi cui ha preso parte, si ricordano, oltre a quelli già citati, "Festa di Classe", "TuttoBenessere", "Domenica In", "Batticuore", "Furore", "UnoMattina", "La prova del cuoco", "L'Italia sul 2", "I fatti vostri" e "Aspettando cominciamo bene".

Paolo Fox è attivo anche sulla carta stampata, curando l'oroscopo per diversi settimanali, tra i quali Dipiù.

Nel 2014 ha interpretato sé stesso nel film di Natale "Ma tu di che segno 6?".