Luigi Di Maio
Biografia
Luigi Di Maio nasce il 6 luglio del 1986 ad Avellino, figlio di Antonio, ex dirigente del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale.
Gli studi
Nel 2004 si diploma presso il liceo classico "Vittorio Imbriani" di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli; quindi, si iscrive alla facoltà di Ingegneria all'Università "Federico II" di Napoli, dando vita all'associazione di studenti di ingegneria Assi, insieme con alcuni compagni di corso.
In seguito cambia strada, e lascia Ingegneria per iscriversi a Giurisprudenza: fonda, quindi, StudentiGiurisprudenza.it.
Il Movimento 5 Stelle
Dopo essere stato nominato consigliere di facoltà e presidente del consiglio degli studenti, nel 2007 inizia a militare all'interno del Movimento 5 Stelle guidato da Beppe Grillo. Tre anni più tardi si candida come consigliere comunale a Pomigliano d'Arco, ma ottiene solo 59 voti e non viene eletto.
Le politiche del 2013
In vista delle elezioni politiche del 2013, viene candidato per la circoscrizione Campania 1, dopo avere preso parte alle "parlamentarie" del M5S, al secondo posto in lista. Luigi Di Maio viene, quindi, eletto alla Camera dei Deputati tra le fila del Movimento.
Il 21 marzo del 2013 diventa, a 26 anni, il più giovane vicepresidente della Camera, conquistando la carica grazie a 173 voti.
L'attività parlamentare
Pochi giorni dopo il suo debutto alla Camera, presenta come co-firmatario una proposta di legge per l'abolizione dei contributi pubblici ai partiti e ai movimenti politici e una proposta per le modifiche alla disciplina relativa alle spese elettorali.
A maggio entra a far parte della XIV Commissione, dedicata alle Politiche dell'Unione Europea, mentre a luglio viene nominato presidente del Comitato di Vigilanza sull'Attività di Documentazione.
Tra le proposte di legge co-firmate nel suo primo anno da parlamentare, quella per la modifica dell'articolo 416-ter del Codice Penale riguardante lo scambio elettorale politico-mafioso, quella relativa alle disposizioni per la tutela del paesaggio e per il contenimento del consumo del suolo, quella per il conflitto di interessi, quella per l'introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione relativa al riconoscimento del diritto di accesso alla rete Internet e quella relativa all'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
Nel 2014
Nel febbraio del 2014 pubblica sul proprio profilo di Facebook le immagini relative a una serie di messaggi scambiati con Matteo Renzi, appena nominato Presidente del Consiglio: messaggi che lo stesso Renzi gli ha fatto recapitare nel corso della seduta alla Camera in occasione della discussione della fiducia al governo.
Di Maio spiega di voler rendere pubblico il carteggio "per trasparenza" nei confronti degli elettori, "perché non abbiamo alcun altro interesse da difendere se non quello dei cittadini", ma il suo comportamento viene criticato da più parti.
In primavera egli co-firma, tra l'altro, una proposta di legge per la soppressione di Equitalia e per il trasferimento delle sue funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate, una proposta di legge per modificare la legge 210 del 25 febbraio 1992 relativa agli indennizzi per le persone rese invalide da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie e una proposta di legge per la riforma della disciplina legislativa riguardante la cooperazione internazionale allo sviluppo.
In aprile entra nuovamente in polemica con Matteo Renzi, accusandolo di guadagnare quanto sedici operai; il Presidente del Consiglio ribatte, a sua volta, che Di Maio guadagna il doppio di lui.
Il 30 maggio Luigi Di Maio viene nominato politico dell'anno dal Forum del lavoro di Napoli, che gli riconosce di "aver creduto nella necessità di innovazione e semplificazione dell'ordinamento italiano".
A giugno, incontra - insieme con il collega del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli - Matteo Renzi per discutere della nuova legge elettorale. Nell'occasione, Di Maio si confronta in maniera aspra con Renzi, che lo accusa di essere stato eletto con pochissimi voti ottenuti alle parlamentarie.
Per molti osservatori è il futuro candidato premier per i 5 Stelle. E tale osservazione si concretizza nel settembre 2017 quando il M5S annuncia proprio questa candidatura.
La svolta politica del 2018
Con le elezioni politiche del 4 marzo 2018, si giunge a uno scenario complesso: a vincere le elezioni sono infatti il M5S e la compagine di centrodestra (Matteo Salvini, Berlusconi, Giorgia Meloni). La formazione di un nuovo governo trova diverse difficoltà di intesa tra le varie parti. Si giunge dopo 80 giorni a un accordo di governo firmato dai Cinque Stelle e Lega.
Il premier che Di Maio e Salvini propongono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Giuseppe Conte. Il 1° giugno 2018 nasce così il nuovo esecutivo che vede i leader di questi 2 partiti come vice presidenti del Consiglio dei Ministri. A Luigi Di Maio spetta inoltre la carica di Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Dopo l'estate del 2019, successivamente a una crisi innescata da Matteo Salvini, si arriva a un Governo Conte II, all'interno del quale Di Maio ricopre il ruolo di Ministro degli Esteri. Il 22 gennaio 2020, a pochi giorni dalle elezioni regionali dell'Emilia-Romagna - considerate chiave per l'assetto politico del paese - Di Maio si dimette da leader politico del M5S.
All'inizio del 2021 una nuova crisi di governo, innescata questa volta da Renzi, porta alla fine del Conte II e alla nascita di un nuovo governo guidato da Mario Draghi: Luigi Di Maio rimane in carica come Ministro degli Affari Esteri.
Nel giugno del 2022 si separa dal partito annunciando l'addio: la nuova compagine politica che guiderà si chiama "Insieme per il Futuro."
Alle elezioni politiche del mese di ottobre non viene rieletto.
Frasi di Luigi Di Maio
Federico Bisceglia, sostituto procuratore di Napoli, era uno dei magistrati in prima linea per le indagini sui rifiuti e le violazioni ambientali nella Terra dei Fuochi. È morto ieri in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria: la sua auto si è scontrata contro le barriere laterali in un tratto rettilineo non interessato da lavori di ammodernamento, finendo fuori strada dopo alcuni testacoda. La magistratura farà le sue indagini e spero riveli presto la verità. Ma su queste cose ho smesso di credere al caso. Quando si tratta di Terra dei Fuochi, di rifiuti e di violazioni ambientali, gli interessi in gioco sono internazionali. E chi indaga tocca sempre i fili dell'alta tensione. La commistione tra politica, camorra e imprenditoria ha ormai creato uno "stato" alternativo che vede tra gli introiti più remunerativi proprio la gestione dei rifiuti.
[2 marzo 2015, post su Facebook]
Nel testo originario di Grasso c'era un'equiparazione tra riciclaggio e autoriciclaggio [...] invece ora il Parlamento ha stabilito che il reato non sussiste se il denaro è destinato al godimento personale.
[Su Laura Boldrini] Che ci detesti è evidente. Che non ci provi neanche ad essere super-partes, è assodato. Ci tocca tenercela. Se ci fosse la possibilità di sfiduciarla l'avremmo già fatto.
Gli indagati da noi non si candidano. Punto e basta! [...] Vale per tutti e varrà nel momento in cui anche Giulia Sarti, o, che ne so, chiunque altro, o io, siamo indagati e ci dobbiamo candidare: non possiamo essere candidati
[Il Fatto Quotidiano, intervista del 16 settembre 2014]
[Il governo Renzi] La Costituzione la riformano con Verdini, la legge elettorale con Berlusconi, il Jobs Act lo fa chi non ha mai lavorato un giorno in vita sua, ai pensionati mette mano chi prende le pensioni d'oro, e le unioni civili le fanno con Alfano! Aspettiamo la riforma della giustizia con Totò Riina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente!
[RaiRadio1, intervista 26 febbraio 2016]
[Sull'utero in affitto] Non è una questione di omosessualità, parliamo di coppie sia omosessuali e eterosessuali. È una pratica da scongiurare perché i bambini non si comprano. È un commercio che va bloccato.
[Ansa.it, 1° marzo 2016]
Il referendum di ottobre, novembre o dicembre (ci facciano sapere la data, quando gli farà comodo) lui stesso lo sta facendo diventare un voto su questo personaggio [Matteo Renzi] che ha occupato con arroganza la cosa pubblica, come ai tempi di Pinochet in Venezuela. E sappiamo come è finita.
[Gaffe, da un post su Facebook, cit. Repubblica.it, 13 settembre 2016]
L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali.
[Gaffe, da un post su Facebook, cit. Repubblica.it, 10 aprile 2017 - Di Maio ha mal interpretato alcune parole del Procuratore aggiunto di Messina, Sebastiano Ardita, che aveva dichiarato: «Qualche tempo fa – qualche anno, ma la situazione non è cambiata – il ministro rumeno, degli Interni se non sbaglio, ci comunicò che di tutti i mandati di cattura europei che riguardavano cittadini rumeni il 40% proveniva dall'Italia. Quindi questo significa che quattro rumeni su dieci che avevano deciso di andare a delinquere avevano scelto il nostro paese come luogo nel quale andare a delinquere]
Se il Paese vuole essere competitivo le organizzazioni sindacali devono cambiare radicalmente. Dobbiamo dare possibilità alle associazioni giovanili di contare nei tavoli contrattazione, serve più ricambio nelle organizzazioni sindacali. O i sindacati si autoriformano o, quando saremo al governo, faremo noi la riforma.
[Repubblica.it, 30 settembre 2017]
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Foto e immagini di Luigi Di Maio
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Luigi Di Maio. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Luigi Di Maio.
Da una mamma, Bravo Luigi
Bravo Luigi! Questo ti scrivevo nel 2019, queto ti scrivo ancora ppiu' convinta oggi. Ti considero come un figlio, dunque la mia soddisfazione è immensa nel constatare che avevo visto giusto. In un'altra mail che non ho ritovato ti suggerivo perfino di fondare un partito tutto tuo. Lo hai fatto! Ti faccio un'altra previsione: AVRAI UN SUCCESO CLAMOROSO PERCHE' HAI L'INTELLIGENZA E TUTTE LE QUALITA' PER RIUSCIRE. Ripeto, sei un vero politico nel senso piu' alto del termine e sei il migliore di tutti quelli che attualmente vanno per la maggiore per inerzia e non certo per meriti personali. Il Buon Dio ti ha fatto dono di una intelligenza superiore alla media. Studia molto, preparati ed eccoti la mia ultima profezia che purtroppo per la mia età non vedro' realizzata: a tempo debito, diventerai presidente della repubblica.
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06/2019
BRAVO LUIGI, stai ritornando te stesso! Continua cosi', smussa gli angoli e governerete per altri quattro anni e piu'. IN CASO CONTRARIO SPARIRETE (ma questo tu già lo sai). Ripeto il consiglio che ti ho dato prima delle europee: liberati di fico, di battista e di tutti i dissidenti. Chi non è d'accordo con linea sensata che saggiamente hai scelto di seguire, maggioritaria nel Movimento credo, DIMISSIONI o RIMANGA E SI ALLINEI. Nella situazione che si è creata dopo le elezioni, anche se in parlamento siete maggioritari, NON avete piu' la forza POLITICA REALE per contrastare la Lega. Vediamo tutti i giorni come ogni vostra rivendicazione identitaria si traduce fatalmente in disaccordo rissooso che alla lunga spingerà Salvini a piantarvi senza nessun problema per lui. Anche questo TU lo hai capito. Per risalire la china, adesso DEVI andare in piazza, farti vedere, parlare con la gente, spiegare ai tuoi elettori che per realizzare i vostri progetti, l'unica via da percorrere e' quella di restare al governo rispettando alla lettera l'accordo firmato con salvini senza polemiche sterili e pericolose contrapposizioni che servono solo ad aprire il fianco alle critiche dell'opposizione. Se non lo hai già fatto, parlane con Conte e lavorate INSIEME per il vostro bene e per quello di tutti noi. I poltronari recalcitranti, che non brillano certo per intelligenza politica, VOGLIONO LA ROTTURA. Non mi sembra inverosimile l'dea che stiano ingenuamente pianificando un nuovo partito da fondare sulle macerie del 5 Stelle e da associare in seguito al PD per tornare a governare. Il loro cervellino non riesce a capire che, qualora questo accadesse, si ritroverebbero ad occupare solo qualche insignificante strapuntino concesso loro magnanimamente dal PD. Il novello Diogene Zingaretti sta cercando col lanternino nuove alleanze e vi ha nel mirino da quando è stato eletto. Furbescamete finge di respingere con fermezza l'idea di un'alleanza con voi, in realtà sta giocando a fare la talpa scavando pericolosi tunnels sotterranei per raggiungere il suo scopo.. Vai avanti ! Non sarà facile, ma sono certa che malgrado la tua relativa inesperienza politica saprai guidare il movimento al successo grazie al tuo carattere forte e pacato, alla tua sottile intelligenza e al tuo istinto da vero poliitico che ti rendono persona capace di lottare ad armi pari con Salvini e che, nonostante le apparenze sfavorevoli, ti mettono sul suo stesso piano. Coraggio, ti sosterremo. Auguri !
Con stima.
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2019
Caro luigi, tuo "fratello" di battista, novello caino, che è andato in guatemale furioso per non essere stato scelto lui a capo del movimento, che pero' con video e videetti si è tenuto sempre presente, che è tornato col preciso intento di farti fuori con finti e malrvoli "consigli da amico", che ha carpito la tua buona fede e ti ha convinto ad andare a trattare con i gilets jaunes, che ti ha dato il colpo di grazia insinstendo e riuscendo a farti attaccare in malo modo salvini... perche' resta ancora nel movimento e chiede perfino "scusa" a di maio? ve lo siete chiesto? rimane perché vuole fare adepti per il nuovo partito che ha in testa di fondare: " di battista premier".
un individuo cosi' non va ascoltato, va isolato e cacciato dal movimento per il quale e' diventato pericoloso come un cancro incurabile che porta alla morte del malato.
rimani, luigi, agisci e segui le tua linea. vai in piazza come salvini, parla alla gente, spiega come lla tua fiducia è stata tradita da chi faceva il finto amico, tuo e del movimento. chiedi scusa per la tua ingenuità di giovane che crede all'amicizia, che sta lavorando bene ma che, non essendo presntuoso, mette in dubbio le sue capacità convincendosi delle "buone" ragioni dei finti "amici" e ne segue i consigli che mirano solo a distruggerlo. diventa piu' furbo, valuta bene con la tua testa i consigli che ti vengono dati, diffida sempre e segui solo il tuo istinto politico che ti guida ottimamente. per il bene del movimento, espellete tutti i dissidenti che, non essendo d'accordo, non hanno ragioni di restare per fare solo opposizione portando i 5 stelle finire come il pd. agite, eliminate "chirurgicamente" le cellule cancerose una ad una, fate "pulizia" senza esitazioni e il movimento ritornera' come per incanto in ottima salute.
L'opportunità e le alleanze politiche
In televisione s’è vista la popolazione russofona del Donbass festeggiare in piazza, dopo anni di controversa appartenenza all’Ucraina, l’essere passati sotto l’influenza della Russia. Questa ha sempre ammesso di voler avere attorno a se delle regioni cuscinetto tra il suo territorio e nazioni alleate con la Nato, oltre che avere un accesso al mare a sud. Putin ha ripetuto più volte di non volere andare oltre e credo sia anche nella sua convenienza rispettare questo impegno. La super indebitata Italia s’è già dovuta “vendere” a Bruxelles (ad es. diventando il campo profughi dell’Europa, etc. etc.) per avere il prestito UE, adesso si lasci che a litigare con la Russia siano altri, noi meglio tenerci neutrali (nel rispetto dell’Ucraina, dell’alleanza Nato ma soprattutto nel diritto ad evitare guerre che ci coinvolgano) considerata la gravissima, in particolare per l’Italia, situazione economica in arrivo. Lasciamo che le sanzioni le applichino la Francia che ha il nucleare e la Germania che ha il carbone. Alla Cina è stato perdonato di aver infettato l’Italia in primis e poi il mondo intero con un indiscutibilmente loro terribile virus e milioni di vittime, in nome dei business, e adesso vorremmo inimicarci la Russia da cui dipendiamo per l’indispensabile metano e altrettanto necessari scambi commerciali ? Da un sondaggio condotto ieri da un quotidiano nazionale, l’80% circa dei lettori la pensa allo stesso modo.
Incostituzionalità dell'IMU
Prima della conquista del potere politico sul Blog dei 5 Stelle era apparsa la seguente affermazione:
-“L’IMU è Incostituzionale. L’IMU, secondo un articolo della Costituzione, sarebbe incostituzionale così come lo era la vecchia ICI. L’articolo 53 dice: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività“. Quindi nella Costituzione Italiana è specificato che le tasse vanno pagate in proporzione alla capacità contributiva di un cittadino e subordinate ad un regime di progressione che deve tener conto della posizione sociale e dell’occupazione del contribuente. L’IMU è calcolato sulla casa senza tener conto del proprietario. È vero che si può pensare che una persona possieda una casa che rispecchia la sua posizione di contribuente, ma soltanto se la casa non è stata ereditata, o se la posizione del contribuente non si è modificata nel tempo, come è accaduto negli ultimi anni con la crisi. L’IMU non rispetta la proporzionalità dei contribuenti e va ad incidere meno sulle persone abbienti. ” FERMARE L’IMU, E’ ANTICOSTITUZIONALE! "-
Dopo la conquista del potere da parte dei 5 Stelle la predetta affermazione non è stata più nominata e nessuna iniziativa è stata presa sull'argomento. Forse l'estorsione legalizzata chiamata IMU, simile al pizzo della mafia, fa comodo anche ai 5 Stelle in spregio ai sacrifici che la gente fa per poter pagare una tassa anche con redditi bassi o in assenza di reddito e su immobili che non danno alcun reddito. Con L'IMU lo Stato a superato la mafia, la mafia non chiede il pizzo a chi non ha redditi invece lo Stato si. I cittadini sono solo un limone da spremere sino all'ultima goccia anche per i 5 Stelle che nascondono la manifesta incoerenza dietro il reddito di cittadinanza.
Vergognati di quello che hai detto in tv super green pass o mega green pass, abbassa la testa perchè non hai fatto il vaccino e non vai a lavorare con il green pass. Devi sparire dal governo
Non vi interessa la salute del popolo ma solo i soldi per ingrassarvi, e si che lei arrivò in politica come un san francesco d'assisi; vergognatevi
Un dubbio e una domanda
Premesso che nel mondo ci sono milioni di persone che aspirano a migliorare le proprie condizioni di vita e premesso altresì che chi si reca in Libia ben sa quali sofferenze dovrà affrontare, e poi molte delusioni una volta arrivate in Italia, mi domando, è così impossibile stabilire la regola che almeno le ONG non italiane portino i migranti loro consegnati dai trafficanti, nel paese di cui battono bandiera? Viceversa, tutte respinte dai paesi europei NON sovranisti, aspettano di attraccare in Italia approfittando della miope politica di una italica sinistra ipocrita. La logica e la realtà non hanno colore partitico.
Cambio di rotta
Il problema non è che facevi il bibitaro ma che ormai non rispetti più il mandato per cui sei stato eletto. Mai col PD e ora a braccetto col PD, non più di due mandati e ora vuoi stare lì a vita a fare il paggetto.
Il problema è che sei salito sulla giostra e non vuoi più scendere. E soprattutto non servì più a niente, tu col movimento 5 stelle non c'entri nulla più.
Generosità apparente o attentamente valutata ?
Accogliere i fuggiaschi dall’Afganistan è cosa giusta, doveroso farlo per famiglie e bambini, soprattutto se hanno collaborato con la nostra ambasciata e con i nostri militari. Farlo indiscriminatamente per chiunque è solo voler sbandierare una solo apparente, pericolosa e miope generosità che non tiene conto delle future conseguenze, problemi non certo ignorati dalla Grecia e da altri paesi che come noi appartengono legittimamente all’Europa. Andrebbe poi considerato che nel frattempo in Italia approdano continuamente centinaia di migranti clandestini africani nel cui futuro in Italia molto difficilmente ci sarà una vera accoglienza, quella che prevede un lavoro e una casa. Si tiene conto allora che i futuri equilibri sociali sono a rischio ?
Rimani in spiaggia in Puglia fai meno danni, è vergognoso un ministro del genere per il nostro paese, per non parlare degli altri andate tutti a casa bastaaa
S.O.S. Cittadini Italiani bloccati in Brasile
Caro Luigi Di Maio
mi chiamo Annunziata Allegra, ma tutti mi chiamano Nuccia e mio marito Salvatore Bertuccio, viviamo in Brasile per motivi di lavoro, e siamo bloccati in Brasile malgrado iscritti all’ AIRE, io iscritta da solo 6 anni mentre mio marito da 21 anni visto che un Direttore dell’ CNH INDUSTRIAL gruppo Fiat. Io ho mia mamma di 82 anni ricoverata dal 29 Dicembre 2020 in ospedale a Lentini provincia di SR, con entrambi i femori rotti, mia suocera di 88 anni che sta male e desidera vedere il figlio che non vede da più di due anni, e inoltri giorno 21 di Giugno si sposa mio figlio, a Ramacca provincia di Catania, e io da mamma non riesco a poter portarlo all’altare, dopo che il matrimonio è stato già rimandando da un anno, abbiamo comprato i biglietti per partire il 5 Giugno e rientrare il 10 Luglio e noleggiato l’auto, inoltre mio marito ha già fatto la prima dose di vaccino. Sono andata al Consolato italiano in Belo Horizonte, e un impiegato) mi ha garantito che nessuno può vietarmi di partire perché italiano, o qualsiasi poliziottio ci avrebbero Rimpatriati in Brasile in quanto cittadiniitaliani, ma gli ho risposto che ho letto nel loro sait “viaggiare sicuri “ spiega il nuovo DPCM emanato il 15 Maggio, emanato dal Ministro Speranza e che si protrarrà fino il 31 luglio mi vieta la partenza perché non ho i requisiti richiesti, come “figli minori, coniuge o residenza, ” anche se ho un’ appartamento, ma pago solo l’ IMU e nessun’altra utenza. O condizioni inderogabile. Abbiamo mandato un email al ministero della salute dove chiediamo il permesso per poter viaggiare attenendoci a tutte le regole e protocolli che ci vengono richiesti, ossia dal tampone alla quarantena e non ci sposteremo dalla nostra residenza, ma abbiamo ricevuta questa risposta copio com’è scritto “LA SUA RICHIESTA NON RIENTRA NELLE CONDIZIONI DI INDEROGABILE NECESSITÀ AUTORIZZABILI DAL MINISTERO. ”
perché non rientriamo nelle condizioni inderogabili, mi chiedo allora quali sono queste condizioni, siamo italiani, siamo cittadini italiani di seconda categoria, perché è permesso agli italiani iscritti all’AIRE del’ India e lo Sri Lanka e Blangadesh, e di tutto il mondo, che hanno lo stesso richio se non peggiore del Brasile. Dopo questa risposta abbiamo dovuto cancellare il volo e il noleggio dell’auto e chiedere il rimborso, che la TAP PORTUGAL ci farà solo tra un anno. Caro. Luigi ci stanno ignorando, nessuno ne sta parlando, abbiamo scritto all’ Ambasciata al ministero degli Esteri, a tanti giornali a vari politici, al Presidente Mattarella, al ministro Speranza, a Matteo Salvini, senza nessuna risposta, ma evidentemente il casa di Noi italiani residenti in Brasile non interesse e siamo più di 3000 persone che è dal mese di Luglio del 2020 che non fa rientro nelle proprie residenza nella propria Patria, ci sono persone che hanno perso il lavoro e chiedono di poter rientrare. Caro Luigi a me viene negato il piacere di poter accompagnare mio figlio all’altare per il matrimonio, e non posso stare vicino alla mia mamma che da più di cinque mesi ricoverata in ospedale. Questo è anticostituzionale, il Ministro Speranza sta violando l’art 13 della Costituzione, ci sta negando la possibilità di poterci vaccinare come ha dato disposizione il Generale Figliuolo. Caro Luigi, Noi siamo cittadini onesti e rispettosi, perché se un Francese o spagnolo o tedesco o qualsiasi cittadino europeo viene in Brasile per tra#correre una vacanza, può rientrare nella sua patria quando vuole, e inoltre può subito visitare l’Italia astenendosi anche di fare la quarantena, allora mi chiedo Solo loro non sono portatori del virus e noi iscritti allAIRE si? E se io comprassi un passaggio aéreo per qualsiasi nazione europea, partendo sempre dal Brasile dove vivo, e arrivo per esempio in Portogallo, faccio la mia quarantena dando l’indirizzo di residenza dove trascorrere la mia quarantena e, passate i 15 giorni di quarantena compro un passaggio aereo per l’Italia e faccio il mio tampone, allora posso entra, e per giunta senza quarantena, perché vengo da un paese europeo. Perché questa incongruenza, ti supplico ti imploro dai voce al nostro appello dai voce a degli italiani abbandonati dallo Stato Italiano. Lo Stato e il governo italiano sa dove rintracciarci quando si stratta di votare e ci riconosce come cittadini italiani, e ci chiede tutto l’appoggio, di noi italiani iscritti all’AIRE Ti predo aiutateci, piango notte e giorno e sono già in depressione e sto prendendo anche dei farmaci. È stato fondato un gruppo su Instagram Italianibloccatiinbrasile, E su Facebook, inoltre abbiamo lanciato una Petizione # Fateci tornare a casa nostra (www change. org.
Caro Luigi abbiamo fiducia in te e l’aiuto che puoi darci, chiediamo solo di essere ascoltati e che se ne parli con qualsiasi mezzo, ci sono amici che non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri cari, perché non rientravano nelle condizioni inderogabile... mah. Non ho più parole e lacrime, ti lascio i miei contatti whatsapp + 39 328-------,
numero brasiliano 55 031 -------
Email -------
Per Anna
Cara Anna, hai perfettamente ragione su tutta la linea. Hai dimostrato ancora una volta che le donne sono più coraggiose degli uomini! In questa tristissima vicenda, tutti: politici, virologi, organizzazioni per la tutela della salute nel mondo, etc., hanno capito (o finto di capire) POCO, ma hanno molte colpe anche coloro che per mestiere dovrebbe raccontare sempre e solo la verità. !
PER GIOVANNI
L'Italia ha subito per prima il "regalo" del Covid 19 cinese perché i super intelligenti politici che avevamo in quel momento hanno reagito da armata Brancaleone e si sono precipitati a dare esempi sbagliati abbracciando cinesi, lasciandoli rientrare in Italia a frotte e mangiando involtini Primavera. Se nel dubbio avessero chiuso le froniere e iniziato indagini scientifiche immediatamente non avremmo avuto l'ecatombe cui abbiamo assistito inermi e senza protezioni di nessun tipo. Per prima ho parlato dell'uso indispensabile e obbligatorio delle mascherine, ma nessuno ha dato acolto, non solo, hanno perfino affermato che erano inutili quando era chiaro anche all'ultimo degli imbecilli che un virus che si trasmette per via "aerea" come questo andava bloccato in primis con questo sistema.
La verità su Wuhan
Gli USA finalmente si sono decisi a pretendere la verità su cosa è successo a Wuhan nel 2019, ben 18 scienziati di livello mondiale ed esperti in materia, tra cui il noto italoamericano Fauci, hanno chiesto indagini serie sulla provenienza del Sars. CoV2. Finalmente si ammette che le patologie scatenate da questo maledetto virus poco hanno a che fare con le conseguenze di un'infezione da un normale coronavirus. L' Italia che per prima ha subito il " regalo " cinese con un prezzo in morti altissimo, credo abbia il diritto di unirsi a chi pretende di sapere su cosa si tace a Pechino. Messaggio rivolto a tutti i devoti del "politically correct"
Oggi e' il primo maggio, la festa dei lavoratori. Vi suona niente di nuovo? ?. .. che forse e' il caso che lasciate lavorare i cittadini? ?. .. Questa sarebbe una democrazia? ? con il coprifuoco da 6 mesi? ?. ..
Cambiate atteggiamento o volete far scoppiare la guerra civile? ?. .. No, perche' temo che ci siamo vicini.
Lo sa a me la cosa che mi da' piu' fastidio? ?
E' quando guardo la televisione e vedo qualche deputato soprattutto del PD o del movimento 5stelle che "blatera" le sue frasi piene di retorica sul fatto che hanno a cuore la nostra salute... bla bla.. sui ristori che verranno dati sempre di piu' alle categorie piu' colpite dalla pandemia... bla bla...
FRASI VUOTE, RETORICA DALL' ALTO DEI VOSTRI STIPENDI DA FAVOLA MENTRE DALL'ALTRA PARTE C'E' GENTE CHE NON LAVORA DA UN ANNO E PIU' E NON CAMPA CERTO GRAZIE ALLA VOSTRA ELEMOSINA!!! PERCHE' NON GLI DATE META' DEL VOSTRO STIPENDIO? ?
QUANDO SENTO QUESTE FRASI MI VIENE LA NAUSEA... CHE SCH...
E sara' meglio che i vaccini funzionino e che non accampiate qualche scusa nuova in autunno. Eh si, perche' adesso se le cose miglioreranno sara' grazie all'avvento della bella stagione non certo per merito vs (e' successo cosi' anche lo scorso anno e non c'erano i vaccini!). Adesso state vaccinando un sacco di persone (cosi' dite!) e quindi DEVONO migliorare. Se il prossimo autunno saremo di nuovo da capo allora vorra' dire che qualcosa non avra' funzionato... eh si, vorra' dire che i vaccini non sono miracolosi? ? (anche se oggi e' vietato persino avere dei dubbi sui vaccini e chi non lo vuol fare viene tacciato da untore!). ..
Che siamo in mano a degli incapaci???
In questo caso, non pensiate di nuovo di chiuderci... e no... non potremo accettarlo... VE NE DOVRETE ANDARE...
Gli italiano sono pazienti, ma anche il piu' paziente ha un limite
LA GENTE NON CHIEDE CHISSA' CHE SONO, VUOLE SOLO LAVORARE E VIVERE E VOI CE LO STATE IMPEDENDO DA 14 MESI, E CON CHE RISULTATI???
Buonasera ministro, il fatto di non aver spostato il coprifuoco di un'ora l'ho trovato veramente un atteggiamento "ottuso"... Mi permetta il termine, ma un'0ra non puo' essere determinante per il virus, pero' potrebbe essere determinante per un ristoratore. Come si fa a pensare di andare a cena ed essere a casa alle 22? ?. .. Ci volete far andare a cena all'ora delle case di riposo? ? Gia' che il fatto che si possa andare all'aperto significa che in realta' molti ristoranti non potranno lavorare, o perche' non hanno il dehor, oppure perche' (forse voi non lo sapete a Roma!) ma al nord fa ancora piuttosto freddino per cenare fuori! !. ..
Ah, ma ho capito il motivo di tt cio',. .. cosi' fate finta di fare una riapertura... cosi' fate finta di ascoltare il "disagio della gente"... ma in realta' la gente si sente presa in giro!!!. ..
... Pensate di far rinascere il turismo con il coprifuoco???. .. ma pensate che la gente vada a pagare un albergo in giro per l'Italia per poi andare a dormire alle dieci di sera???. ..
Hanno perso la faccia
Non cambiano mai, ora vogliono mettere in atto i soliti ricatti che li caratterizzano, vogliono Conte ministro in cambio del voto per Draghi. Ormai hanno perso la faccia e per loro qualsiasi azione meschina e fattibile.
Movimento 5 stelle
Sostengo il presidente giuseppe conte e io movimento 5 stelle luigi Di Maio
Ai 5 stelle che sono al governo rimangono stipendio e vitalizi
Ormai quello che resta a tutti i 5 stelle che sono al governo è lo stipendio ed i vitalizi che cercano di assicurarsi ad ogni costo, anche alleandosi con il diavolo.
Sanno bene che alle prossime elezioni scompariranno dalla scena politica che con inganni, recite e mistificazioni hanno sino ad ora occupato. L'alleanza con il PD garantisce ai 5 stelle il proseguo di governare sino a fine legislatura ed ottenere quei privilegi che dicevano di voler combattere ed eliminare. Il PD ottiene ciò che vuole perché è riuscito a schermarsi dietro importanti complici ed i 5 stelle sono ormai solo una zavorra numerica di comodo destinata a scomparire.
Se siete li é grazie ai nostri voti. Basta a Renzi
Se siete li é grazie ai nostri voti. Basta a Renzi e i suoi ricatti diteglielo chiaramente a Renzi:: o governo conte ter o elezioni e sfidatelo al senato alla Camera già avete la maggioranza grazie a noi ditelo chiaramente ai senatori di Italia viva: o conte o elezioni vedrete che avrete sempre la maggioranza e se si va ad elezioni ma non credo non canditate più infiltrati. Insomma fate il m5s senza paura gente come Renzi non merita di sedere né in parlamento né in senato gli italiani lo hanno capito. La linea politica giusta x cui siete la é quella che avete fatto nel 2018 siamo la prima forza chi ci sta ci voti vale anche x il PD
Voi avete tradito la fiducia di tanti italiani che speravano in un cambiamento radicale della politica come promesso. Invece siete peggio di chi da anni siede sulle poltrone del parlamento. Incapaci buoni a nulla. Solo interessati a tenere stretta la poltrona su cui sedete. Come si fa ad avere un ministro degli Esteri come Lei (ha portato ilarità in tutto il mondo). Ora si parla di Fico a capo del governo così formerete la coppia più incapace del mondo. Faccia l’uomo SE NE VADA!!!. Grazie
A proposito delle Sue affermazioni odierne Lei appartiene alla categoria delle persone che fanno "giochi di palazzo"
Cordialità
Caro Di Maio
Sto guardando la sua intervista con la Gruber... sono basito caro ministro è finalmente a finire le elementari... adesso parla quasi correttamente l'italiano... certo che un ministro degli esteri che non parla neppure italiano solo noi in italia lo potevamo trovare... io le darei un consiglio disinteressato... si unisca a Renzi e vada a vendere pentole al posto delle Marchi... tanto a vendere gazzose e birre lei è un esperto... prenda anche Rocco Casalino e lo faccia girare in mutande come faceva al Grande Fratello... così abbuamo formato il partito dei min... ni... auguri Di Maio e se per caso andiamo a votare stia sicoro che a vendere pentole ci andrà di sicuro...
Ministro Di Maio, per riprendervi il M5s deve ripartire dalla conversione dell ilva... È una vergogna lasciare questa bomba su una città con tanti bambini morti... Svegliatevi!!! avete promesso di liberare la città di Taranto... La rabbia della gente è sempre più forte... dovete pensare al bene delle persone solo così vi riprenderete...
Angela
Signore Di Maio le parlo a nome di una, mia, amica per un errore umano mia, figli mia, fatto revocare il redito di cittadinanza ma per che lei per dimenticanza nn si era, tolta nel mio stato di famiglia e quindi e in possibile che non nulla e mi adetto imps che devo aspettare qui mesi perché e stata revocata la mia domanda ma, credo che e normale che tutto ciò che sta, succedendo una persona può di dimenticare qualcosa credo che anche a voi e capitato di fare qualcosa io le parlo a nome di vioal Ariano lei paga un affito di 200 no percepisce net di net e una ragazza obes se mi puo condatare per favore veramente lei nn puo mangiarne net aspetto una vostra notizia abbaiare e umano
Buonasera. Ho scritto in vari siti per avere un piccolo colloquio con il Ministro DiMaio. Non ruberò più di 10 minuti, ma per me valgono molto. Ma non ho mai ricevuto risposte, e mai possibile che quando si sale in alto la voce della gente normale rimane ignorata e muta? io non sono nessuno forse è per questo? ma sono quel nessuno che ha contribuito a far si che il vostro movimento a cui ho dato fiducia arrivasse cosi in alto. Ma forse, anche questa vokta mi sono illusa che erate gente del popolo. Se vorrete contattarmi ve ne sarò grata. Grazie mille. ANGELA VALENTE
Caro ma per il diritto di cittadinanza non sarebbe opportuno che i sindaci coadiuvati dai carabinieri facessero l elenco dei veri poveri?
Non se ne può più di sentire tutti i politici di qualsiasi livello a criticare ciò che fanno i loro avversari, non c'è uno che affermi ciò che sta facendo, ma sempre quello che di male fanno gli altri. Ora escludendo queste false campagne prima delle regionali, nelle quali logicamente le promesse sono d obblgo, continueremo a vivere anzi a convivere con politici virtuali che seguono un manuale pre stampato da seguire alla lettera e cioè quelli di sinistra a parlare di pace e di integrazione di socializzazione ecc... Quelli di destra aizzare la folla contro chi non è con loro e il famoso detto " prima gli italiani" no tasse e manette per tutti. Nel centro mi trovo io e penso di non essere solo, che a 3 anni dalla pensione, a 63 anni mi trovo senza lavoro, a causa crisi covid, crisi che per alcuni è stata una fortuna mi riferisco allo smart working, ultima buffonata che va a premiare sempre i soliti allargando sempre di più la forbice tra il privato senza difesa sindacale "buoni anche quelli" e il pubblico, ramo che è sempre stato privilegiato come baciati da qualche divinità a me sconosciuta. Non mi dilungo saluto tutti.
Alla prossima.
È possibile che da 6 mesi in cassa integrazione a 460 euro idem mia moglie essendo impiegati nello stesso posto non mi spetti un aiuto al reddito perché mio figlio peraltro apprendista ha un suo reddito risicato ma c'è l ha. È la seconda email che spedisco non vorrei essere pedante ma avrei bisogno di una spiegazione convincente. Un saluto e un augurio di buon lavoro.
Traditore hai preso per il c**o tutti il tuo elettorato tiri pagheremo con la stessa moneta alle urne hai rinnegato te stesso vigliacco
Ho interpretato positivamente i quesiti posti circa la possibilità dei mandati plurimi e la possibiltà di allearsi con alti partiti a livello locale. ho votato SI in entrambi i quesiti. Vorrei però sottolineare che attualmente la rappresentanza locale del M5S, un pò dovunque, è minoritaria perciò temo che l'alleanza eventuale sia più utile agli altri partiti che al M5S. Non vorrei che nell'ansia di allearsi, i 5S si riducano ad essere ascari al servizio dei più furbi. Spero vivamente che questo messaggio venga letto. Non mi attendo risposte. Cordialità e Buon Ferraagosto
Bonus campi estivi garantiti ad imprenditori e a chi non ha difficolta' economiche ma negati a chi versa in disoccupazione!!!. .. un paradosso!!! Non solo non e' prestata alcuna assistenza psicologica a chi ha perso il lavoro e spesso soccombe a stati di ansia e depressione ma nemmeno ai propri figli, che ovviamente risentono di ogni immaginabile conseguenza, e' garantita come agli altri bambini la socialita' di un campus estivo!. .. tutto questo da parte di un movimento che fa dell'attenzione ai piu' deboli la propria bandiera!
NON C'E' LIMITE ALLO SCHIFO... SERGIO BATTELLI DEI 5 STELLE, LICENZA TERZA MEDIA, CURRICULUM COMMESSO IN NEGOZIO E CHITARRISTA DI UNA BAND LOCALE, SARA COLUI CHE GESTIRA' I FONDI DEL RECOVERY FUND. NON CI SONO PAROLE ADEGUATE AL DISGUSTO
Nelle ultime ore è scoppiato il caso di Sergio Battelli, il 37enne deputato ligure del Movimento 5 Stelle che, dall’alto della sua licenza di terza media, si occupa di politiche dell’Unione europea: in pratica l’Italia per la gestione dei fondi del Recovery Fund è in mano a uno che non è neanche diplomato. Ma a garantire per lui è il mirabolante Luigi Di Maio, per gli amici Giggino, che ha sempre un occhio di riguardo per le persone a lui vicine: non a caso proprio il ministro degli Esteri lo volle tesoriere del M5s e poi a ricoprire questo incarico prestigioso quanto delicato. “Lo ha scelto Di Maio ma rispetto a lui - ironizza Vittorio Sgarbi sui social - oltre alla licenza di terza media vanta 10 anni da commesso in un negozio di animali e chitarrista di una band rock. Non solo farà cag***e, ma ci farà ballare”. Ma Battelli non si preoccupa del caso che lo ha travolto, anzi tira dritto per la sua strada: “La riconferma a presidente della commissione per le politiche dell’Ue alla Camera è per me un grande onore e vorrei ringraziare tutte le forze di maggioranza e opposizione per la fiducia e la stima riposta nei miei confront
Ministro, mantenete fede per quello che avete sempre detto di non toccare quota100, persone che hanno sottoscritto accordi con le propie aziende x questa legge che si chiama quota100. grazie
Buongiorno mister capriola, a quando la prossima giravolta? Come potete pensare, lei e i suoi compagnoni del governo, che l'Italia sia rispettata all'estero? Conte che sghignazza in parlamento mentre parla l'opposizione, lei ministro degli esteri che non conosce le lingue e fa figuracce, Azzolina che fa l'elenco delle sue lauree e poi non solo fa cazzate con la gestione del problema scuola, ma addirittura si auto promuove preside a tempo indeterminato, Speranza che non saprebbe gestire neanche una farmacia, per non parlare della Lamorgese sulla quale è meglio stendere un velo pietoso, Bonafede = in-giustizia e la Bellanova che per aiutare l'agricoltura fa entrare manodopera africana convinta che quei turisti stranieri coltiveranno pomodori… Potrei continuare, ma non servirebbe a nulla perchè queste cose le sapete anche voi tutti al governo, solo che pur di non abbandonare il posticino caldo e comodo che avete rubato continuate a mentire perfino a voi stessi.
Quando andavo a scuola io ci insegnavano educazione civica e ci facevano leggere la Costituzione Italiana, non so se lei l'abbia mai letta, nel caso le do una notizia: l'Italia è una repubblica democratica, glielo hanno mai detto? Consulti un dizionario qualsiasi alla parola DEMOCRAZIA, le si potrebbe aprire un mondo nuovo e finora sconosciuto.
Buongiorno, non capisco per quale motivo non sia stato pubblicato il commento da me scritto qualche giorno fa.
Comunque volevo solo dire che l'aver mandato Salvini a processo si ritorcera' contro di voi e che la minestra si mangia meglio fredda.
Spero proprio che i magistrati trascinino sia Lei che Conte al processo e Vi condannino tutti anche in assenza di reati.
Cordiali saluti
Caro Di Maio, per fermare gli sbarchi non servono toni bellici e muscolari, da energumeni, ma serve equità, quelle persone non vengono a farsi un giretto o sport, capisco ansie delle persone, ma i muscoli non servono, non avete politiche di ampio respiro, ma solo toni da energumeni
Ministro Di Maio ma non è Lei il ministro degli Esteri quin i invece di invocare decisioni a livello europeo, prenda provvedimenti adeguati in tema di migranti irregolari; si possono rimpatriare i provenienti dal Marocco, Tunisia Algeria ed altri stati: Si fanno gli accordi con i paesi dove ancora non vi sono trattati. Il suo ruolo qual'è se non fermare questa invasione che potrebbe portarci anche diversi positivi corona virus; abbiamo già i nostri cittadini. In accordo con il ministro Lamorgese bisognerebbe fermare la delinquenza nigeriana in tema di favoreggiamento alla prostituzione. Saluti.
Buonasera, quando si leveranno i vitalizzi...
O non li togliete più.
Cordiali saluti
Giuseppe
AIUTA Chico Forti!!!
On. Bg, aumento del cuneo fiscale, come al solito i pensionati se la puano der...
Si ricordi che siamo 16. 000000 milioni buina giornata.
Cordiali saluti.
Giuseppe
On, bg, cime al soluto i pensionati sono stati esclusi dal cu eo fiscale, è una vergogna si ricordi che sono 16 milioni... inoltre oltre alla riduzione dei parlamentari, proponga la riduzione dei consiglieri regionali, come fatto per i consiglieri comunali.
Movimento 5 stelle era partito con buoni propositi ma...
Cordiali saluti
Giuseppe
Caro Luigi mi rivolgo a Lei per chiederle un aiuto. Sono un pensionato di 70 anni ho mia moglie invalida al 100% con altre gravi patologie. Si e' pure vero che percepiamo la pensione, ma tra affitto bollette, acquisto di medicinali e visite questi non sono sufficienti,. Mi sono indebitato di prestiti che regolarmente sto' restituendo e il frgo spesso è volentieri piange. Caro Luigi ho chiesto un'altro prestito ma non mi e' stato Concesso. Ma perche' dare questi redditi a chi aspetta e a chi no non fate laproposta di aumentare stipendi e pensioni almeno di 500 per tutti, vedra' che le famiglie non si lamenterebbero. La saluto cordialmente Fabrizio..
Ministro buongiorno, soddisfare le richieste di renzi sarebbe grave, ministro hai sempre sostenuto mai con renzi quale'la vostra risposta? grazie
Ciao luigi, conte ha scelto Corao, o come cacchio si chiama per gestire la situazione corona virus costui è un bildeberghiano... non so a che gioco si sta giocando... molti cittadini spinti da pappalardo ex generale carabinieri, vogliono protestare a montecitorio... che cosa dobbiamo aspettarci?
Sig dimaio sono un papà di 63 anni ho mia figlia di 12 anni e sono disperato perché io oavuto un infarto e non mi hanno accettato l l'invalidità mia figlia fa la prima media
Grazie Sig Franco, spero mi faranno tornare al piu presto in Italia
Buonasera, mi dite che lavoro fa Casalino visto che percepisce uno stipendio da ministro che vergogna, ce gente che sta muorendo. di fame.
Buongiorno Sig. ra Tomasello ho scritto un messaggio direttamente sul blog contatti Di Maio il quale lo supplico di aiutarla a rientrare in Italia mettendo a disposizione un volo di stato.
Speriamo che il messaggio venga recepito.
In attesa le auguro il suo rientro al più presto.
Cordialità
Franco
Buongiorno onorevole Luigi di Maio si metta in contatto urgentemente con l'ambasciata per aiutare questa mamma al 6 mese di gravidanza.. si metta una mano sulla coscienza e aiutatele a tornare con un volo di stato.
Sono un elettore che ti ha votato e crede in voi
Cordialmente
Franco
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