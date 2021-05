Biografia

Sally Ride (nome completo Sally Kristen Ride) è stata la prima donna astronauta degli Stati Uniti a volare nello spazio.

Raggiunse lo spazio a bordo della navicella STS-7 il 18 giugno 1983 e tornò sul pianeta Terra sei giorni più tardi.

Prima di Sally Ride solo due donne avevano lasciato il suolo terrestre per oltrepassare la volta celeste: furono Valentina Tereshkova (prima donna della storia nello spazio) e Svetlana Evgen'evna Savickaja, entrambe russe.

Il tennis e gli studi

Sally Ride nasce a Encino, Los Angeles, nello stato della California, prima figlia di Dale e Joyce Ride. Dopo aver frequentato la Westlake School for Girls high school a Los Angeles grazie a una borsa di studio per il tennis (sport che praticava con buon successo a livello nazionale), frequenta lo Swarthmore College, per poi conseguire una laurea in Inglese e fisica alla Stanford University vicino a Palo Alto (sempre in California).

Perfeziona gli studi conseguendo poi un master e il Dottorato in fisica presso la stessa università come ricercatrice in astrofisica e fisica del laser.

Sally Ride alla NASA

Dopo aver letto sui giornali un annuncio della NASA che cercava candidati per il proprio programma spaziale, Sally Ride è una delle (circa 9.000) persone che rispondono. Entrata alla NASA nel 1978 in quello che fu il primo corso per astronauti aperto anche alle donne.

Durante la sua carriera alla NASA, Sally Ride ha lavorato come addetto alla comunicazioni nella seconda (STS-2) e terza (STS-3) missione del Programma Space Shuttle; ha poi collaborato allo sviluppo del braccio robotico dello Space Shuttle.

Nella storia dell'umanità

Il 18 giugno, 1983 passa alla storia come la terza donna nello spazio e la prima statunitense. E' membro di un equipaggio composto da 5 persone che ha messo in orbita due satelliti per telecomunicazioni, ha condotto esperimenti farmaceutici, e ha usato per la prima volta il braccio robotico per posizionare e recuperare il satellite nello spazio.

La sua carriera però non finisce qui: nel 1984 vola nello spazio per seconda volta, sempre a bordo del Challenger. Complessivamente Sally Ride ha passato più di 343 ore nello spazio.

Il disastro del 1986

All'inizio del 1986 è al suo ottavo mese di addestramento, in vista della sua terza missione, quando il 28 gennaio avviene il "Disastro dello Shuttle Challanger": distrutto dopo 73 secondi di volo a causa di un guasto a una guarnizione, morì l'intero equipaggio, composto di 7 persone. Dopo l'incidente Sally viene nominata membro della commissione di inchiesta che ha il compito di indagare sulla cause dell'incidente.

Conclusa questa fase, Sally viene trasferita al quartier generale della NASA, a Washington DC.

Sally Ride si è spenta il 23 luglio 2012 all'età di 61 anni, a seguito di un tumore al pancreas.

E' stata sposata con l'astronauta della NASA Steven Hawley. Dopo la sua scomparsa, la fondazione a lei intitolata, ha reso noto che Sally era bisessuale e che nella vita privata aveva una compagna da 27 anni, l'ex atleta e collega Tam O'Shaughnessy; amante della privacy, aveva mantenuto la relazione segreta.