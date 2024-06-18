Biografia

Alessandra Carina Mastronardi nasce il 18 febbraio del 1986 a Napoli. La madre è campana; il padre è molisano, originario della provincia di Isernia. Trasferitasi a Roma all'età di cinque anni, nel 1998 esordisce come attrice prendendo parte alla miniserie televisiva "Amico mio 2", diretta da Paolo Poeti e Giorgio Capitani. Poi entra nel cast di "Lui e lei 2" e "Un prete tra noi 2", per la regia di Lodovico Gasparini. Al cinema, inoltre, compare ne "Il manoscritto di Van Hecken".

Gli anni 2000

Nel frattempo frequenta il liceo classico, e nel 2003 recita nella terza stagione di "Un medico in famiglia", per la regia di Isabella Leoni e Claudio Norza. Recita anche ne "La bestia nel cuore", candidato all'Oscar come miglior film straniero. Appare, successivamente, nel cortometraggio "Due sigarette" e in "Cose che si dicono al buio", dove viene diretta da Marco Costa. Ma appare anche ne "Il veterinario", di José Maria Sànchez, e ne "Il Grande Torino", per la regia di Claudio Bonivento (sulla storia della squadra di calcio e della tragedia di Superga).

Dopo essersi diplomata, Alessandra Mastronardi si iscrive all'Università La Sapienza per frequentare la facoltà di Lettere e filosofia indirizzo spettacolo. Intanto prosegue la carriera di attrice, apparendo nel 2006 in un episodio della quinta stagione di "Don Matteo".

Gli studi, il teatro e I Cesaroni

Proprio il 2006 è l'anno della sua consacrazione mediatica. Il merito è de "I Cesaroni", la serie televisiva trasmessa da Canale 5 e diretta da Francesco Vicario in cui recita al fianco di Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Max Tortora e Matteo Branciamore, vestendo i panni di Eva Cudicini.

Dopo essere stata scelta come protagonista del videoclip del brano "Stai bene come stai" della band Le Mani, che si aggiudica il Premio Videoclip Italiano 2007, Alessandra Mastronardi torna a collaborare con Marco Costa nella commedia teatrale "The Prozac Family", in scena al Teatro de' Servi di Roma.

Nell'estate di quell'anno è al cinema con "Prova a volare", film sentimentale in cui recita al fianco di Riccardo Scamarcio distribuito dall'Istituto Luce. La pellicola è l'opera prima di Lorenzo Cicconi Massi. Si aggiudica, inoltre, il Premio Cultura e Comunicazione dei Magna Grecia Awards e il Premio Arechi d'Oro al Festival del Cinema di Salerno.

Nel 2008 l'attrice romana collabora con Matteo Branciamore cantando alcuni versi della canzone "La notte sul tetto", e torna in televisione al suo fianco con la seconda stagione de "I Cesaroni". Nel frattempo recita in "Romanzo criminale - La serie", in onda su Sky Cinema, dove interpreta la donna del Freddo, Roberta.

Nel 2009 viene nominata migliore attrice al Roma Fiction Fest e miglior giovane talento dell'anno al Film Festival de la Comédie. Torna sul palcoscenico con "The Prozac Family", questa volta in scena al Teatro Parioli di Roma, ed è ancora nel cast della terza stagione de "I Cesaroni". Sempre su Canale 5 è protagonista di "Non smettere di sognare", film tv in cui impersona una giovane ballerina. Tornata sul set de "I Cesaroni", giunti ormai alla quarta stagione, partecipa anche alla seconda stagione di "Romanzo criminale" e, su Raiuno, è al fianco di Margot Sikabonyi ed Ettore Bassi nella miniserie "Sotto il cielo di Roma", diretta da Christian Duguay.

Alessandra Mastronardi negli anni 2010

Poco dopo Alessandra è anche protagonista di "Atelier Fontana - Le sorelle della moda", miniserie trasmessa sempre da Raiuno in cui presta il volto e la voce alla stilista Micol Fontana, venendo diretta da Riccardo Milani.

Nell'estate del 2011 è una delle attrici scelte da Woody Allen per il film che il regista americano ambienta in Italia, "To Rome with Love" (grazie al quale ottiene il Premio Kinéo - Diamanti al Cinema in qualità di migliore attrice non protagonista alla 69esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia). Successivamente gira, tra Dublino e Belgrado, la serie tv "Titanic - Nascita di una leggenda", in cui interpreta la copista Sofia Silvestri.

Nel 2012 dice ufficialmente addio a "I Cesaroni", girando solo quattro episodi della quinta stagione, e viene diretta da Cinzia TH Torrini nella miniserie "La Certosa di Parma". Nello stesso anno Alessandra Mastronardi torna a recitare per il cinema, con la commedia "L'ultima ruota del carro": dietro la macchina da presa c'è Giovanni Veronesi, mentre il co-protagonista della pellicola, che viene presentata fuori concorso al Festival internazionale del film di Roma, è Elio Germano.

Nel 2013 l'attrice di origini campane gira "Amici come noi", commedia cinematografica diretta da Enrico Lando in cui affianca i due protagonisti, Pio e Amedeo. Il film, prodotto dalla Taodue di Pietro Valsecchi, la porta a girare tra la Puglia e Amsterdam. Nel 2014, invece, gira "Ogni maledetto Natale", diretta da Giacomo Ciarrapico. Si tratta di una commedia che vede nel cast anche Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino e Alessandro Cattelan, scritta dagli autori di "Boris".

Nello stesso anno Alessandra viene diretta da Anton Corbijn in "Life", film girato tra gli Stati Uniti e il Canada, in cui recita al fianco di Dane Dehaan e Robert Pattinson. Assieme a quest'ultimo gira la sua prima scena di nudo.

In questo periodo ha una relazione d'amore con l'attore irlandese Liam McMahon, per il quale si è trasferita a vivere Londra. A Firenze, invece, lavora a "The Tourist" (Lost in Florence), con Stana Katic e Brett Dalton, per la regia di Evan Oppenheimer. A dicembre è protagonista del film tv "Romeo e Giulietta", ispirato al celebre dramma di Shakespeare, trasmesso da Canale 5 e prodotto dalla Lux Vide, in cui - diretta da Riccardo Donna - interpreta Giulietta Capuleti al fianco di Martino Rivas, attore spagnolo che veste i panni di Romeo Montecchi.

Nel 2015 "Life" viene presentato al Festival di Berlino. Nel 2016 Alessandra Mastronardi è testimonial di Nespresso e torna in tv su Raiuno con la fiction "L'allieva" (12 puntate). Al cinema, invece, è nel cast di "Titanium White", per la regia di Piotr Smigasiewicz. Nello stesso anno gira, di nuovo con Riccardo Donna, la miniserie "C'era una volta Studio Uno".

Il successo di Alessandra spazia moltissimo perché piace sia acqua e sapone che elegante, sia gli uomini che alle donne. Così la descrive Corriere.it (19 ottobre 2016):

La bellezza di Alessandra è trasversale: piace agli uomini ma anche alle ragazze, che sui social già la definiscono come la versione italiana di una giovane Audrey Hepburn. Questo merito anche del suo stile, che sta facendo scuola tra le generazioni di ragazzine che vedono nel suo bon ton un modello da imitare. Una moda senza mezzi termini la sua, che parte da una Mastronardi senza trucco e acqua e sapone a una dal rossetto rosso con abito griffato.

Gli anni 2020

Nel 2021 interpreta Carla Fracci nel film tv biografico Carla, per la regia di Emanuele Imbucci.

L'8 luglio 2023 si unisce in matrimonio a Capri con Gianpaolo Sannino, dentista, conosciuto 17 anni prima quando Alessandra aveva 20 anni.