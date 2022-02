Biografia

Scarlett Von Wollenmann è una ex cantante britannica, celebre soprattutto a cavallo tra gli anni '80 e '90. Un incidente dalle conseguenze gravissime l'ha poi costretta su una sedia a rotelle. Nasce a Lucerna, in Svizzera, il 27 febbraio 1962, figlia di Eduard, diplomatico e professore universitario svizzero e di Maxine, giornalista, scrittrice e pittrice inglese. Dotata di una voce di una voce intensa, spiritual inizia la sua carriera giovanissima. A soli quattordici anni si esibisce nei locali di Londra.

La prima metà degli anni '80

Nel 1982 pubblica il suo primo album "Wild Obsessions" per la Jet Record. Tra i brani inclusi troviamo "Warm Love", "Hypnotised", "Un Coeur Perdue". Nel 1984 pubblica "Sad Songs On The Radio" per l'etichetta Lamborghini. Sempre in quell'anno "Ventilation" per la RCA.

All'attività di cantante solista, Scarlett Von Wollenmann alterna quella di vocalist per importanti cantanti inglesi. Tra questi spiccano Boy George e Sal Paradise. Fa parte dei Living In A Box, prima, e dei Kissing The Pink. E' sua la voce della hit One Step. E' autrice di brani e collabora alla stesura di numerosi pezzi con il batterista dei Sector 27, suo amico personale, Martin Red Broad. Molti dei pezzi restano però inediti. Tra i brani scritti con Red, troviamo "Let the Day".

La seconda metà degli anni '80

Nel 1986 al seguito dei Kissing The Pink arriva in Italia dove conosce Giovanni Scialpi che la convince a restare per lavorare insieme. Nel 1987 insieme a Scialpi, Franco Migliacci e Red Broad riscrive la canzone "Let the Day", che nella versione italiana diventa "Pregherei".

Nel 1988 partecipa insieme a Scialpi al Festivalbar. Vincono la manifestazione proprio con il brano "Pregherei". E' di fatto la canzone più nota con la quale è conosciuta in Italia.

Scarlett Von Wollenmann partecipa poi come vocalist all'album "Un Morso e Via" di Scialpi. Tra i brani cui presta la sua voce troviamo: "Dal Cielo In Giù", "Da Bambino", "Tutti Trucchi", "Porca La Miseria","Uno Di Noi". All'album segue una fortunata tournée in Italia. Inizia il sodalizio con Franco Migliacci e diverse collaborazioni artistiche che la portano a cantare con Gianni Morandi e Riccardo Cocciante.

Gli anni '90

Nel frattempo si dedica con successo anche alla musica dance, sia come interprete sia come autrice di pezzi. Canta con Billy Preston in "Heroes", con i Dance Or Die in "The Galaxy of Love", con i Dilemma in "In Spirit" ed ancora con Elvio Moratto in "Radar System".

Nel 1991 scrive in collaborazione con Pino Donaggio, Vito Pallavicino e Bruno Ventura due brani: "This Love Of Mine" e "Cin Cin" che entrano a far parte della colonna sonora del film di Gene Saks "Tchin Tchin", uscito negli Stati Uniti con il titolo di "A Fine Romance". Il film è interpretato da Marcello Mastroianni e Julie Andrews.

Nel 1992 partecipa al Festivalbar con la canzone "Coprimi", di cui è anche autrice. Ne incide poi la versione inglese "Cover Me". Collabora in seguito con diversi artisti italiani. Scrive la canzone "Cambia Pelle" per Mietta. Il brano dà anche il titolo all'album del 1994 della cantante pugliese.

Sempre nel 1994 duetta con Riccardo Cocciante nel brano "Io Vivo Per Te" inserito nel album "Un Uomo Felice".

Scarlett Von Wollenmann e l'incidente

La vita di Scarlett cambia drammaticamente nel 1995. In una sera di novembre, a Roma, un incidente stradale mette fine alla sua carriera di cantante. Nell'incidente Scarlett Von Wollenmann riporta diversi traumi: la frattura di tre vertebre cervicali con interessamento del midollo la costringono su una sedia a rotelle.

Segue un lungo periodo di silenzio e di riabilitazione presso una clinica svizzera a Nottwill. Cocciante si ricorda di lei e con l'aiuto dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) e dell'allora segretario Maurizio Scelli, la convince a fare un viaggio a Lourdes con la speranza di farla cantare davanti a migliaia di ammalati. Ci riesce. Da allora inizia quella che la stessa Scarlett chiama come la sua "seconda vita".

Ha modo poi di dichiarare:

Se un anno fa qualcuno mi avesse detto che avrei avuto soltanto un quarto dei problemi che sopporto oggi avrei risposto: meglio morire.



Invece, ad un certo punto dentro di te succede qualcosa. Non so cosa: la fede, l'amore, la speranza, Dio. Direttamente dalla tua anima viene fuori una forza straordinaria. E capisci che anche questa è la vita, che devi andare avanti. Perché se sono rimasta in vita ci sarà un motivo.



Non parlate della mia musica, delle mie canzoni, se tornerò a cantare... non è importante. Fate invece capire che i giovani che vivono questi drammi, che non devono più stare nascosti in casa. Devono essere aiutati. Bisogna insegnare ai parenti, agli amici come prendersi cura di loro. Ma al tempo stesso fate capire che sono persone normali.

Così Scarlett Von Wollenmann racconta la sua sofferenza:

Per alcuni anni, finché le sue condizioni lo permettono, Scarlett collabora con l'Unitalsi impegnandosi in progetti benefici.

Alla fine degli anni '90 canta l'Inno dell'Unitalsi "Corri Treno", composto dal Maestro Leonardo De Amicis. L'11 febbraio del 2000 partecipa al Concerto del Giubileo degli Ammalati cantando davanti a Papa Giovanni Paolo II.

L'ultima apparizione di Scarlett Von Wollenmann in Italia sul piccolo schermo risale alla fine degli anni '90, nel programma "I Fatti Vostri".

Negli anni seguenti si trasferisce a Londra, dove vive e affronta coraggiosamente le sue battaglie quotidiane.