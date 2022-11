Biografia

Alessandro Gabelli, conosciuto con il nome d'arte di Alex Belli, nasce il 22 dicembre del 1982 a Parma, primo di quattro figli maschi, in una famiglia che si occupa dell'allevamento di cavalli. Cresciuto nella città ducale, comincia a lavorare in qualità di modello e ha modo di sfilare per Giorgio Armani e altri marchi, sulle passerelle più importanti del mondo, da Londra a New York.

In seguito, su suggerimento di Fioretta Mari - attrice e insegnante nota al pubblico della tv come docente di dizione e recitazione nel programma "Amici" di Maria De Filippi - decide di cimentarsi nella carriera di attore, e a teatro si esibisce in "La surprise de l'amour", musical che si avvale della regia di Marco Bracco.

Alex Belli

Scelto per affiancare Claudia Gerini nello spot della compagnia telefonica "3" nel 2009, Alex Belli entra a far parte del cast fisso di "CentoVetrine", soap opera trasmessa da Canale 5; nella serie Alex veste i panni di Jacopo Castelli.

Alex Belli negli anni 2010

Nel 2012 viene scelto come concorrente dell'ottava edizione di "Ballando con le stelle", talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci in cui è affiancato da Samanta Togni. L'anno successivo esce al cinema un film da lui prodotto, intitolato "Un'insolita vendemmia".

Nel 2013 sposa la modella Katarina Raniakova: il matrimonio dura però solo quattro anni.

Nel 2015, dopo aver preso parte a una puntata di "Caduta libera!", su Canale 5, e a "Detto Fatto Night", su Raidue, Belli è tra i concorrenti della decima edizione de "L'isola dei famosi", reality show presentato su Canale 5 da Alessia Marcuzzi; Alex viene eliminato in semifinale da Valerio Scanu, non riuscendo nemmeno a vincere lo spareggio contro Rocco Siffredi.

Alex Belli è molto attivo su Instagram

Nel 2017 è, insieme a Fabio Inka e Laura Forgia, il rappresentante dell'Italia per "The Big Chase", evento mondiale Asics in programma a Los Angeles. Nello stesso periodo Alex Belli è in televisione con la fiction di Canale 5 "Sacrificio d'amore", che tuttavia ottiene ascolti poco soddisfacenti, al punto da essere sospesa. Inoltre, appare come concorrente in una puntata di "Avanti un altro! - Pure di sera", quiz condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis; ed è uno dei giudici di "Selfie - Le cose cambiano", con la conduzione di Simona Ventura.

L'anno seguente - nel 2018 - appare, sempre su Canale 5, in "Furore - Il vento della speranza 2", con la regia di Alessio Inturri, ed è uno dei concorrenti di "Tempation Island VIP", reality show presentato su Canale 5 da Simona Ventura che vede tra l'altro la partecipazione di Valeria Marini e dell'ex calciatore Stefano Bettarini.

Nel 2017 inizia una relazione con la modella marocchina Mila Suarez. La relazione termina però dopo dopo due anni. Subito dopo inizia una relazione con la modella e attrice venezuelana Delia Duran. I due convolano a nozze il 26 giugno 2021. Solo poche settimane più tardi viene annunciata la sua partecipazione a un nuovo reality. Nel settembre 2021 è concorrente del Grande Fratello VIP 6.