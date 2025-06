Biografia

Franco Di Mare nasce a Napoli il 28 luglio del 1955. È un giornalista che in qualità di inviato ha raccontato alcuni tra gli eventi più importanti degli anni Novanta e Duemila.

Franco Di Mare

Gli studi e le prime esperienze professionali

È interessato sin da giovane ai temi legati al giornalismo, attività alla quale si dedica una volta conclusi gli studi superiori presso la facoltà di Scienze Politiche della sua città.

Nel 1991, dopo svariate collaborazioni con testate locali, riesce ad approdare in Rai.

Presso l'emittente nazionale si occupa di approfondire notizie di cronaca per il TG2: in qualità di inviato racconta da vicino le vicende della guerra dei Balcani, nonché i tumulti sociali in Africa e America centrale. Inizia così una formazione sul campo che si dimostra una gavetta molto importante per Franco Di Mare.

Inviato di guerra

Il giornalista napoletano trascorre più di dieci anni come inviato in zone di conflitti:

Bosnia

Kosovo

Somalia

Mozambico

Ruanda

Albania

Algeria

Inoltre, come giornalista di guerra viene mandato nella zona del Golfo per raccontare il primo e il secondo conflitto.

Sempre a cavallo degli anni Novanta racconta i colpi di stato falliti in vari paesi dell'America Latina. In virtù della sua abilità viene scelto anche per coprire giornalisticamente le campagne elettorali presidenziali negli Stati Uniti e in Francia.

Franco Di Mare: la consacrazione di carriera

Sul territorio nazionale firma numerosi servizi che approfondiscono le dinamiche della criminalità organizzata, in particolar modo nei territori di Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.

Nonostante queste inchieste si dimostrino molto valide, l'estero rimane per tantissimi anni il focus esclusivo della carriera di Franco Di Mare. Il suo diventa gradualmente un nome conosciuto anche per il grande pubblico, attraverso i suoi reportage dalle varie zone colpite da calamità naturali - come ad esempio l'Uragano Katrina che colpì New Orleans e la Louisiana nell'agosto 2005 - e per i suoi racconti degli attentati terroristici negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001.

Le interviste importanti e la conduzione televisiva

Grazie alla sua attività e alla crescente notorietà diventa uno dei volti di punta della Rai e gli viene concessa la possibilità di intervistare personalità importanti del mondo della politica come Jacques Chirac, Condoleezza Rice e tanti altri.

A partire dal 2002 passa dal Tg2 al TG1. Due anni più tardi diviene conduttore televisivo sulla stessa rete. Viene scelto infatti per la conduzione di Unomattina Estate e, a partire dall'anno successivo, dell'edizione regolare di Unomattina.

L'attività di conduttore televisivo rientra nelle sue corde; Franco Di Mare, dopo tanti anni passati sul campo, decide di dedicarvisi con passione. Dal 2005 e per i quattro anni successivi è al timone è del programma di informazione e attualità Sabato e domenica, che si dimostra un grandissimo successo in termini di ascolti. Nello stesso periodo conduce anche le finestre di approfondimento del Tg1, sempre nello spazio di Unomattina.

Franco Di Mare: da conduttore a direttore di rete

In questo periodo gli viene affidata la conduzione di molti eventi speciali, come ad esempio il Premio Lucchetta e il Premio Internazionale Libertà. L'ufficio di Gabinetto della Presidenza della Repubblica Italiana gli conferisce l'incarico di presentare diversi eventi istituzionali dal Quirinale; tra questi vi è l'iniziativa mirata alla sensibilizzazione di educazione civica, tenutasi in concomitanza con il 60° anniversario della stesura della Costituzione Italiana.

È in questi anni che si consolida l'impegno sociale di Franco Di Mare, che affianca alla propria attività di giornalista quella di testimonial per l'organizzazione Umanitaria Smile Train.

L'evoluzione del suo percorso professionale lo vede sempre legato alla Rai, dove sul primo canale a partire dal luglio del 2016 conduce in seconda serata Frontiere, in onda ogni venerdì.

L'anno successivo torna al timone di Unomattina.

Nel luglio del 2019 viene nominato vice direttore di Rai 1, con una delega per gli approfondimenti e le inchieste; sei mesi più tardi riceve un ulteriore avanzamento di carriera: diventa direttore generale dei programmi diurni di tutta l'azienda.

A partire dal 15 maggio 2020 Franco Di Mare è direttore di Rai 3, impegno sul quale si concentra completamente, a parte un breve ritorno alla conduzione in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, per cui presenta sulla rete che dirige lo speciale Volo Itavia 870.

Franco Di Mare: i libri

Il giornalista e conduttore ha scritto diversi libri, quasi tutti pubblicati per Rizzoli:

Il cecchino e la bambina. Emozioni e ricordi di un inviato di guerra (2009)

Non chiedere perché (2011)

Casimiro Roléx (2012)

Il paradiso dei diavoli (2012)

Il caffè dei miracoli (2015)

Il teorema del babà (2017)

Barnaba il mago (2018)

Sarò Franco. Manuale di sopravvivenza civile tra disincanto e speranza (2019)

Vita privata e curiosità su Franco Di Mare

Nel 1997 Franco Di Mare sposa Alessandra, che ne prende il cognome. La coppia sceglie di adottare una bambina di nome Stella, che il giornalista aveva incontrato mentre si trovava come inviato speciale in Bosnia Erzegovina nel periodo della guerra civile. Dopo la fine della relazione tra i due, nel 2012, Franco Di Mare conosce Giulia Berdini, sua nuova compagna.

Franco Di Mare con Alessandra e Stella

Nel 2021, come direttore di Rai 3, si è trovato al centro della polemica innescata dopo il Concerto del Primo maggio, che l'ha visto contrapporsi al cantante e influencer Fedez, il quale aveva attaccato la rete per una presunta attività di censura.

Nell'aprile del 2024 dichiara pubblicamente in tv di avere un tumore incurabile:

Mi resta poco da vivere. La cosa più dolorosa è dirlo alle persone che ami.

Si spegne pochi giorni dopo, il 17 maggio, a Roma. Aveva 68 anni.