Alessandro Giuli
Biografia
Alessandro Giuli nasce a Roma il 27 settembre 1975. Giornalista e conduttore televisivo italiano noto per la forza con cui esprime le proprie posizioni, nel 2021 è salito agli onori della cronaca per le critiche mosse nei confronti del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in relazione alla posizione di mancata mediazione sul tanto discusso Decreto di Legge proposto da Alessandro Zan, a tutela della comunità LGBT. Scopriamo di seguito i tanti interessi e sbocchi lavorativi nel mondo della comunicazione di Alessandro Giuli, senza dimenticare di dare uno sguardo anche alla sua vita privata.
Gli esordi da giornalista
Nella capitale d'Italia trascorre i primi anni della sua vita, dedicandosi con grande passione allo studio per cui è molto portato. L'impegno senza sosta gli consente di conseguire senza particolare sforzo la maturità presso il liceo classico; conclude poi con notevole successo il percorso accademico conseguendo una laurea in Filosofia.
Nel periodo della gioventù Alessandro Giuli coltiva l'interesse per la comunicazione, in particolar modo per il giornalismo, collezionando diverse esperienze lavorative per fare gavetta. Le testate che si avvalgono della collaborazione di Alessandro in veste di aspirante giornalista sono tra le più importanti del settore. Le redazioni in cui trascorre i primi anni di carriera sono molto note e vedono la partecipazione di alcuni nomi tra i più rappresentativi del giornalismo italiano.
È in modo particolare al Foglio, diretto da Giuliano Ferrara, che Alessandro Giuli si lega quando diventa ufficialmente giornalista professionista. Della testata di Milano diventa anche vicedirettore nel 2008, carica che nove anni più tardi viene cambiata in co-direttore.
Alessandro Giuli: una carriera in evoluzione tra libri e televisione
Il talento per la parola scritta di Giuli trova espressione anche nel mondo editoriale. Sono diverse le opere pubblicate dal giornalista e autore; tra queste c'è Il passo delle oche. L'identità irrisolta dei postfascisti, edito nel 2007, seguito cinque anni più tardi da E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana.
Oltre a essere impegnato in pianta stabile con il Foglio, colleziona nel frattempo numerose collaborazioni, tra le quali spiccano in particolar modo quelle con la testata romana di stampo conservatore Il tempo; con quella di area populista di destra Libero, ma anche con il giornale riformista Linkiesta e con il Corriere dell'Umbria.
Tale notevole diversità di orientamenti delle testate denota una tendenza all'analisi che non si ferma esclusivamente a posizioni ideologiche; è per questo motivo che Alessandro Giuli viene apprezzato anche da quanti non afferiscono alla sua stessa parte politica.
Ispirato anche dalla carriera della moglie Valeria Falcioni, che lavora presso la prestigiosa emittente televisiva Sky nella redazione del Tg24, il giornalista inizia a prestare il proprio volto anche in qualità di opinionista di alcuni programmi televisivi. Tra quelli che gli consentono di acquisire maggiore notorietà anche presso il grande pubblico spicca Povera patria (2019, poi cambiato in Patriae), in collaborazione con Annalisa Bruchi, assieme alla quale aveva condotto in precedenza anche Night Tabloid (2018), sempre su Rai Due.
Gli anni 2020
Dopo aver pubblicato il libro "Sovranismo per esordienti. Individui e potere tra identità e integrazione" (2018), nella stagione autunnale del 2020 il conduttore televisivo, editorialista, ed esperto di politica interna viene confermato nuovamente dal secondo canale dell'emittente televisiva italiana pubblica, come uno dei volti di punta per i programmi di approfondimento politico.
La rete lo sceglie per un nuovo programma, Seconda linea, affidandogli la conduzione assieme a Francesca Fagnani. Tuttavia, dopo solo poche puntate il talk show viene sospeso dalla rete per divergenze creative ed editoriali rispetto all'impianto ipotizzato inizialmente.
Nel mese di agosto 2021 conduce su Rai 2 "Vitalia – Alle origini della festa", con Nicola Mastronardi. Nel mese di ottobre dello stesso anno partecipa come opinionista alla trasmissione "Anni 20 Notte", condotta su Rai 2 da Francesca Parisella. Nella stessa stagione è spesso ospite di Otto e mezzo, la trasmissione guidata da Lilli Gruber su La 7.
Alla fine del 2022 è nominato presidente della Fondazione MAXXI, su nomina del ministro della cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano.
Il 6 settembre 2024 viene nominato nuovo ministro della cultura proprio in sostituzione del dimissionario Sangiuliano.
Alessandro Giuli: vita privata e curiosità
- Alessandro Giuli è sposato da diversi anni con Valeria Falcioni, giornalista di Sky Tg24. La coppia ha avuto due figli, una femmina nata nel 2016 e un maschio nato nel 2019. La famiglia si è stabilita a Roma con due gatti e un cane.
- Nel proprio tempo libero Alessandro si dedica alla degustazione di vini pregiati, nonché alla collezione dei migliori sigari, di cui è grande estimatore.
Frasi di Alessandro Giuli
Patria, Nazione, Stato: tre parole magiche. Incastonarle in una nuova Europa "romana" – intendendo Roma come Diritto delle genti (Ius), regolato dal Sacro (Fas) in un ente giuridico laico fondato su una cittadinanza condizionata ma universale – sarebbe il compito di una destra e perfino d'una sinistra ideali. Esisteranno mai queste forme ideali?
Può nascere una destra diversa da quella dipinta nelle caricature sinistre o nei cattivi ricordi degli ex? Esiste già in natura. Bisogna aiutarla a camminare culturalmente sicura, portandone ad atto tutte le sue potenzialità.
Il liberalismo, dove lo mettiamo? Lo lasciamo alla sinistra liberal come vorrebbero Carlo Calenda e Matteo Renzi? No. Una destra compiuta intanto pratica la liberalità senza teorizzare astrazioni liberiste, ma poi deve saper racchiudere in sé la forza propulsiva del patriottismo liberale, in un arco teso dal Risorgimento italiano a Voce Libera di Mara Carfagna. La sapienza ama la sintesi, insegnano i saggi. Nell'interesse nazionale.
Togliamo in breve Salvini dal palcoscenico. Lui non è di destra e non ci tiene a esserlo: come ogni ex gruppettaro di sinistra, sebbene sorretto da un partito "classico" come la Lega di Umberto Bossi e Giancarlo Giorgetti, vive la condizione del trotzkista irrealizzato e perde centralità in mancanza di una tensione esasperata nella formula della "rivoluzione permanente". Ha compiuto un prodigio, certo, cavalcando l'onda populista gialloverde; tuttavia gli manca ancora il punto d'approdo fondamentale, la direzione di efficacia: il sovranismo, qui e ora, è un fenomeno europeo e mira a creare una nuova élite politica che rappresenta l'Europa romana come origine comune e destino di civiltà. Più imperialismo federale che boria delle nazioni, per dirla con Massimo Cacciari e Giambattista Vico.
Giorgia [Meloni] ha raccolto e rimpannucciato in solitudine un mondo disperso e derelitto, nato dalla nobiltà della sconfitta e morto nell'ignobilità della prova al potere finiana.
Il dio moderno è la proiezione immaginaria di un'essenza irrealizzata. Gli antichi italici con gli dèi stipulavano contratti, ragionavano in modo pratico ma non per questo spoetizzante, quasi da pari a pari. La pax deorum romana era un accordo fisico e metafisico con gli dèi tutelari dell'Urbe, un patto sacro e civico al tempo stesso che garantiva ordine e concordia.
Nessun luogo è privo del proprio genio. Così ci insegna Servio.
Gli Appennini, come ogni luogo elevato o comunque isolato dal frastuono dell'uomo-massa e dai suoi pensieri ossessivi, sono felicemente abitati dall'anima loquente della natura che chiamiamo Pan.
Gli dèi non volano mai via, sono qui, sono sugli Appennini come sulle rive del Tirreno, negli abissi e sulle vette, sono convocati quotidianamente da noi attraverso i giorni della settimana, sono nelle stelle e nei pianeti che osserviamo in rispettoso silenzio, sono in ogni aspetto della manifestazione, anche i più infimi. Tutto sta a comprendere che cosa siano gli dèi e perché, in un certo senso, abbiano bisogno degli uomini per segnalare la propria presenza. Può sembrare un approccio un po' spiazzante, eppure perfino Jung sarebbe abbastanza d'accordo con questa risposta nient'affatto junghiana.
