Biografia

Alessandro Giuli nasce a Roma il 27 settembre 1975. Giornalista e conduttore televisivo italiano noto per la forza con cui esprime le proprie posizioni, nel 2021 è salito agli onori della cronaca per le critiche mosse nei confronti del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in relazione alla posizione di mancata mediazione sul tanto discusso Decreto di Legge proposto da Alessandro Zan, a tutela della comunità LGBT. Scopriamo di seguito i tanti interessi e sbocchi lavorativi nel mondo della comunicazione di Alessandro Giuli, senza dimenticare di dare uno sguardo anche alla sua vita privata.

Alessandro Giuli

Gli esordi da giornalista

Nella capitale d'Italia trascorre i primi anni della sua vita, dedicandosi con grande passione allo studio per cui è molto portato. L'impegno senza sosta gli consente di conseguire senza particolare sforzo la maturità presso il liceo classico; conclude poi con notevole successo il percorso accademico conseguendo una laurea in Filosofia.

Nel periodo della gioventù Alessandro Giuli coltiva l'interesse per la comunicazione, in particolar modo per il giornalismo, collezionando diverse esperienze lavorative per fare gavetta. Le testate che si avvalgono della collaborazione di Alessandro in veste di aspirante giornalista sono tra le più importanti del settore. Le redazioni in cui trascorre i primi anni di carriera sono molto note e vedono la partecipazione di alcuni nomi tra i più rappresentativi del giornalismo italiano.

È in modo particolare al Foglio, diretto da Giuliano Ferrara, che Alessandro Giuli si lega quando diventa ufficialmente giornalista professionista. Della testata di Milano diventa anche vicedirettore nel 2008, carica che nove anni più tardi viene cambiata in co-direttore.

Alessandro Giuli: una carriera in evoluzione tra libri e televisione

Il talento per la parola scritta di Giuli trova espressione anche nel mondo editoriale. Sono diverse le opere pubblicate dal giornalista e autore; tra queste c'è Il passo delle oche. L'identità irrisolta dei postfascisti, edito nel 2007, seguito cinque anni più tardi da E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana.

Oltre a essere impegnato in pianta stabile con il Foglio, colleziona nel frattempo numerose collaborazioni, tra le quali spiccano in particolar modo quelle con la testata romana di stampo conservatore Il tempo; con quella di area populista di destra Libero, ma anche con il giornale riformista Linkiesta e con il Corriere dell'Umbria.

Tale notevole diversità di orientamenti delle testate denota una tendenza all'analisi che non si ferma esclusivamente a posizioni ideologiche; è per questo motivo che Alessandro Giuli viene apprezzato anche da quanti non afferiscono alla sua stessa parte politica.

Ispirato anche dalla carriera della moglie Valeria Falcioni, che lavora presso la prestigiosa emittente televisiva Sky nella redazione del Tg24, il giornalista inizia a prestare il proprio volto anche in qualità di opinionista di alcuni programmi televisivi. Tra quelli che gli consentono di acquisire maggiore notorietà anche presso il grande pubblico spicca Povera patria (2019, poi cambiato in Patriae), in collaborazione con Annalisa Bruchi, assieme alla quale aveva condotto in precedenza anche Night Tabloid (2018), sempre su Rai Due.

Gli anni 2020

Dopo aver pubblicato il libro "Sovranismo per esordienti. Individui e potere tra identità e integrazione" (2018), nella stagione autunnale del 2020 il conduttore televisivo, editorialista, ed esperto di politica interna viene confermato nuovamente dal secondo canale dell'emittente televisiva italiana pubblica, come uno dei volti di punta per i programmi di approfondimento politico.

La rete lo sceglie per un nuovo programma, Seconda linea, affidandogli la conduzione assieme a Francesca Fagnani. Tuttavia, dopo solo poche puntate il talk show viene sospeso dalla rete per divergenze creative ed editoriali rispetto all'impianto ipotizzato inizialmente.

Nel mese di agosto 2021 conduce su Rai 2 "Vitalia – Alle origini della festa", con Nicola Mastronardi. Nel mese di ottobre dello stesso anno partecipa come opinionista alla trasmissione "Anni 20 Notte", condotta su Rai 2 da Francesca Parisella. Nella stessa stagione è spesso ospite di Otto e mezzo, la trasmissione guidata da Lilli Gruber su La 7.

Alla fine del 2022 è nominato presidente della Fondazione MAXXI, su nomina del ministro della cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano.

Il 6 settembre 2024 viene nominato nuovo ministro della cultura proprio in sostituzione del dimissionario Sangiuliano.

Alessandro Giuli: vita privata e curiosità