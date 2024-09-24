1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Alessandro Giuli

Alessandro Giuli

Alessandro Giuli

Biografia

Alessandro Giuli nasce a Roma il 27 settembre 1975. Giornalista e conduttore televisivo italiano noto per la forza con cui esprime le proprie posizioni, nel 2021 è salito agli onori della cronaca per le critiche mosse nei confronti del segretario del Partito Democratico Enrico Letta in relazione alla posizione di mancata mediazione sul tanto discusso Decreto di Legge proposto da Alessandro Zan, a tutela della comunità LGBT. Scopriamo di seguito i tanti interessi e sbocchi lavorativi nel mondo della comunicazione di Alessandro Giuli, senza dimenticare di dare uno sguardo anche alla sua vita privata.

Alessandro Giuli

Alessandro Giuli

Gli esordi da giornalista

Nella capitale d'Italia trascorre i primi anni della sua vita, dedicandosi con grande passione allo studio per cui è molto portato. L'impegno senza sosta gli consente di conseguire senza particolare sforzo la maturità presso il liceo classico; conclude poi con notevole successo il percorso accademico conseguendo una laurea in Filosofia.

Nel periodo della gioventù Alessandro Giuli coltiva l'interesse per la comunicazione, in particolar modo per il giornalismo, collezionando diverse esperienze lavorative per fare gavetta. Le testate che si avvalgono della collaborazione di Alessandro in veste di aspirante giornalista sono tra le più importanti del settore. Le redazioni in cui trascorre i primi anni di carriera sono molto note e vedono la partecipazione di alcuni nomi tra i più rappresentativi del giornalismo italiano.

Alessandro Giuli

È in modo particolare al Foglio, diretto da Giuliano Ferrara, che Alessandro Giuli si lega quando diventa ufficialmente giornalista professionista. Della testata di Milano diventa anche vicedirettore nel 2008, carica che nove anni più tardi viene cambiata in co-direttore.

Alessandro Giuli: una carriera in evoluzione tra libri e televisione

Il talento per la parola scritta di Giuli trova espressione anche nel mondo editoriale. Sono diverse le opere pubblicate dal giornalista e autore; tra queste c'è Il passo delle oche. L'identità irrisolta dei postfascisti, edito nel 2007, seguito cinque anni più tardi da E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana.

Alessandro Giuli

Oltre a essere impegnato in pianta stabile con il Foglio, colleziona nel frattempo numerose collaborazioni, tra le quali spiccano in particolar modo quelle con la testata romana di stampo conservatore Il tempo; con quella di area populista di destra Libero, ma anche con il giornale riformista Linkiesta e con il Corriere dell'Umbria.

Tale notevole diversità di orientamenti delle testate denota una tendenza all'analisi che non si ferma esclusivamente a posizioni ideologiche; è per questo motivo che Alessandro Giuli viene apprezzato anche da quanti non afferiscono alla sua stessa parte politica.

Ispirato anche dalla carriera della moglie Valeria Falcioni, che lavora presso la prestigiosa emittente televisiva Sky nella redazione del Tg24, il giornalista inizia a prestare il proprio volto anche in qualità di opinionista di alcuni programmi televisivi. Tra quelli che gli consentono di acquisire maggiore notorietà anche presso il grande pubblico spicca Povera patria (2019, poi cambiato in Patriae), in collaborazione con Annalisa Bruchi, assieme alla quale aveva condotto in precedenza anche Night Tabloid (2018), sempre su Rai Due.

Alessandro Giuli

Gli anni 2020

Dopo aver pubblicato il libro "Sovranismo per esordienti. Individui e potere tra identità e integrazione" (2018), nella stagione autunnale del 2020 il conduttore televisivo, editorialista, ed esperto di politica interna viene confermato nuovamente dal secondo canale dell'emittente televisiva italiana pubblica, come uno dei volti di punta per i programmi di approfondimento politico.

La rete lo sceglie per un nuovo programma, Seconda linea, affidandogli la conduzione assieme a Francesca Fagnani. Tuttavia, dopo solo poche puntate il talk show viene sospeso dalla rete per divergenze creative ed editoriali rispetto all'impianto ipotizzato inizialmente.

Alessandro Giuli

Nel mese di agosto 2021 conduce su Rai 2 "Vitalia – Alle origini della festa", con Nicola Mastronardi. Nel mese di ottobre dello stesso anno partecipa come opinionista alla trasmissione "Anni 20 Notte", condotta su Rai 2 da Francesca Parisella. Nella stessa stagione è spesso ospite di Otto e mezzo, la trasmissione guidata da Lilli Gruber su La 7.

Alla fine del 2022 è nominato presidente della Fondazione MAXXI, su nomina del ministro della cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano.

Il 6 settembre 2024 viene nominato nuovo ministro della cultura proprio in sostituzione del dimissionario Sangiuliano.

Alessandro Giuli: vita privata e curiosità

  • Alessandro Giuli è sposato da diversi anni con Valeria Falcioni, giornalista di Sky Tg24. La coppia ha avuto due figli, una femmina nata nel 2016 e un maschio nato nel 2019. La famiglia si è stabilita a Roma con due gatti e un cane.
  • Nel proprio tempo libero Alessandro si dedica alla degustazione di vini pregiati, nonché alla collezione dei migliori sigari, di cui è grande estimatore.

Vuoi ricevere aggiornamenti su Alessandro Giuli ?

Inserisci la tua migliore e-mail

Frasi di Alessandro Giuli

8 fotografie

Foto e immagini di Alessandro Giuli

Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli
Foto di Alessandro Giuli

Video Alessandro Giuli

Commenti

Scrivi un messaggio

Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Alessandro Giuli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Alessandro Giuli.

Martedì 24 settembre 2024 16:02:12

Noi operatori cup


BUONASERA SONO UNA OPERATRICE cup che insieme ai miei colleghi sta cercando di emergere si proprio cosi, siamo sommersi nessuno conosce la verita su di noi e nessuno ci vuole aiutare, mentre noi tutti i giorni aiutiamo gli altri o per lo meno ci proviamo con i mezzi che abbiamo a disposizione
siamo l'ultima ruota del carro ma siamo anche coloro che tutti i giorni sta davanti a milioni di persone, gli utenti che vengono allo sportello, ma siamo inesistenti come figura lavorativa, mal contrattata e mal rispettata
dovremmo essere una categoria ma siamo solo scocciatura e cosi ci passano da un datore di lavoro all'altro, non facciamo parte di niente ne del settore sanitario, ma siamo il biglietto da visita di tutte le asl di italia.
vorremmo sapere come poter fare una intervista con voi per esporre una realta, la nostra, strepitosa in negativo avremmo tanto da dire e tanti diritti calpestati da raccontare attendo ansiose notizie da parte vostra grazie saluti

nadia

349-------

Da: Nadia Ruggiero
Venerdì 6 settembre 2024 19:41:41

Gentili Signori,

vorrei poter contattare personalmente il Ministro Alessandro Giuli per presentare un progetto dantesco e inviargli un mio libro.

Cordiali saluti.
Prof. Marino A. Balducci

University of Stettin
in Pomerania
Poland - European Union
Faculty of Human Sciences / Theology
Section of Italian and Christian Studies
Ulica PiastÓw 40a,
71-459 Szczecin, Poland
Marino A. Balducci
U. S. Full Professor of Italian Studies (Literary Hermeneutics & Artistic Religious Patrimony)
Dott. Lett. University of Florence - ITALY
M. A. / Ph. D. University of Connecticut - U. S. A.
European Habilitation (Dr hab.) Adam Mickiewicz University, Poznań – POLAND
ht ts: //en. usz. edu. pl/lit/#1607688311-1-68

Director of Carla Rossi Academy - International Institute of Italian Studies
(CRA-INITS Non-Profit Cultural Organization)
Ente Privato di Formazione Universitaria e Ricerca
Villa La Fenice
Via Garibaldi 2/12
51015 Monsummano Terme - Pistoia
Tuscany - Italy
Telephone (+39) 0572--------
Facsimile (+39) 0572--------
www. cra. phoenixfound. it

Da: Marino Alberto Balducci

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Enrico Letta Giuliano Ferrara Francesca Fagnani Francesca Parisella LILLI Gruber Gennaro Sangiuliano Conduttori TV Giornalisti TV

Alessandro Giuli nelle opere letterarie

Google

Google

Azienda statunitense fondata da L. Page e S. Brin
α 27 settembre 1998
Sant'Alfonso

Sant'Alfonso

Santo cattolico italiano
α 27 settembre 1696
ω 1 agosto 1787
Amedeo di Savoia-Aosta

Amedeo di Savoia-Aosta

Imprenditore italiano
α 27 settembre 1943
ω 1 giugno 2021
Avril Lavigne

Avril Lavigne

Cantante canadese
α 27 settembre 1984
Carlo Alberto Dalla Chiesa

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Generale italiano dei Carabinieri, vittima di mafia
α 27 settembre 1920
ω 3 settembre 1982
Cosimo de' Medici

Cosimo de' Medici

Politico e banchiere italiano, primo signore di Firenze
α 27 settembre 1389
ω 1 agosto 1464
Francesco Totti

Francesco Totti

Calciatore italiano
α 27 settembre 1976
Giulio Berruti

Giulio Berruti

Attore italiano
α 27 settembre 1984
Grazia Deledda

Grazia Deledda

Scrittrice italiana, premio Nobel
α 27 settembre 1871
ω 15 agosto 1936
Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow

Attrice statunitense
α 27 settembre 1972
Henri-Frédéric Amiel

Henri-Frédéric Amiel

Scrittore svizzero
α 27 settembre 1821
ω 11 maggio 1881
Lorenzo Cherubini

Lorenzo Cherubini

Cantautore italiano
α 27 settembre 1966
Luca Parmitano

Luca Parmitano

Astronauta italiano
α 27 settembre 1976
Nicola Porro

Nicola Porro

Giornalista italiano
α 27 settembre 1969
Paolo Brosio

Paolo Brosio

Giornalista e conduttore tv italiano
α 27 settembre 1956
Virginia Raffaele

Virginia Raffaele

Attrice, imitatrice e comica italiana
α 27 settembre 1980
50 Cent

50 Cent

Cantante rap statunitense
α 6 luglio 1975
Tormento

Tormento

Rapper e produttore discografico italiano
α 6 settembre 1975
Alessandro Siani

Alessandro Siani

Comico, attore, regista e conduttore tv italiano
α 17 settembre 1975
Alessandro Orsini

Alessandro Orsini

Professore e saggista italiano
α 14 aprile 1975
Andrea Agnelli

Andrea Agnelli

Imprenditore e dirigente sportivo italiano
α 6 dicembre 1975
Angelina Jolie

Angelina Jolie

Attrice statunitense
α 4 giugno 1975
Anna Valle

Anna Valle

Attrice ed ex modella italiana
α 19 giugno 1975
Antonella Mosetti

Antonella Mosetti

Showgirl e conduttrice tv italiana
α 1 agosto 1975
Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo

Chef italiano
α 16 aprile 1975
Asia Argento

Asia Argento

Attrice e regista italiana
α 20 settembre 1975
Barbara Tabita

Barbara Tabita

Attrice italiana
α 13 febbraio 1975
Bradley Cooper

Bradley Cooper

Attore statunitense
α 5 gennaio 1975
Casey Affleck

Casey Affleck

Attore statunitense
α 12 agosto 1975
Charlize Theron

Charlize Theron

Attrice sudafricana
α 7 agosto 1975
Daniel Harding

Daniel Harding

Direttore d'orchestra inglese
α 31 agosto 1975
David Beckham

David Beckham

Calciatore inglese
α 2 maggio 1975
Drew Barrymore

Drew Barrymore

Attrice e regista statunitense
α 22 febbraio 1975
Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

Cantante spagnolo
α 8 maggio 1975
Eva Longoria

Eva Longoria

Attrice statunitense
α 15 marzo 1975
Fabrizio Moro

Fabrizio Moro

Cantante italiano
α 9 aprile 1975
Francesca Senette

Francesca Senette

Giornalista e conduttrice tv italiana
α 26 settembre 1975
Giorgia Surina

Giorgia Surina

Attrice e conduttrice tv
α 8 marzo 1975
Giorgio Rocca

Giorgio Rocca

Atleta italiano, sciatore
α 6 agosto 1975
Giulia Grillo

Giulia Grillo

Politica italiana
α 30 maggio 1975
Giuseppe Civati

Giuseppe Civati

Politico italiano
α 4 agosto 1975
Jamie Oliver

Jamie Oliver

Chef e conduttore tv inglese
α 27 maggio 1975
Jonah Lomu

Jonah Lomu

Rugbista neozelandese
α 12 maggio 1975
ω 18 novembre 2015
Kate Winslet

Kate Winslet

Attrice inglese
α 5 ottobre 1975
Licia Ronzulli

Licia Ronzulli

Politica italiana
α 14 settembre 1975
Liz Truss

Liz Truss

Politica britannica
α 26 luglio 1975
Luigi Mastrangelo

Luigi Mastrangelo

Pallavolista italiano
α 17 agosto 1975
Mara Carfagna

Mara Carfagna

Politica italiana
α 18 dicembre 1975
Matteo Renzi

Matteo Renzi

Politico italiano
α 11 gennaio 1975
Michael Bublé

Michael Bublé

Cantante canadese
α 9 settembre 1975
Milla Jovovich

Milla Jovovich

Attrice e modella ucraina
α 17 dicembre 1975
Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo

Politica italiana
α 10 ottobre 1975
Pasquale Tridico

Pasquale Tridico

Economista italiano
α 21 settembre 1975
Pedro Pascal

Pedro Pascal

Attore cileno naturalizzato statunitense
α 2 aprile 1975
Ralf Schumacher

Ralf Schumacher

Pilota F1 tedesco
α 30 giugno 1975
Roberto Bolle

Roberto Bolle

Ballerino italiano, danza classica
α 26 marzo 1975
Stefano Massini

Stefano Massini

Scrittore italiano
α 22 settembre 1975
Tiger Woods

Tiger Woods

Campione di golf statunitense
α 30 dicembre 1975
Tobey Maguire

Tobey Maguire

Attore statunitense
α 27 giugno 1975
Victoria Cabello

Victoria Cabello

Conduttrice tv italiana
α 12 marzo 1975

Chi l'ha detto?

L'energia e la persistenza conquistano tutte le cose.
Aforismi

Ricevi gli aggiornamenti

Inserisci la tua migliore e-mail