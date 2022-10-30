Medico, accademico e politico italiano59 anni

Biografia

Orazio Schillaci nasce a Roma il 27 aprile 1966. È medico, accademico e politico indipendente. È stato Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata dal 2019 al 2022. Nell'autunno del 2022 è passato poi a dirigere il Ministero della salute nel governo presieduto da Giorgia Meloni.

Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera di Orazio Schillaci in questa sua breve biografia.

Orazio Schillaci

Curriculum accademico di Orazio Schillaci

Nasce in una famiglia di origini calabresi: il padre è nato a Reggio Calabria, mentre la madre è di Amantea. Nel 1990 Orazio si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università La Sapienza. Quattro anni più tardi, nel 1994, consegue la specializzazione in medicina nucleare.

Lavora poi come ricercatore fino al 2001 presso l'Università dell'Aquila.

Nel frattempo Orazio Schillaci nel 2000 consegue il dottorato in imaging funzionale radioisotopico.

Gli anni 2000

Nel 2001 Schillaci si trasferisce all'Università di Roma Tor Vergata ricoprendo il ruolo di professore associato nell'ambito della medicina nucleare.

Contemporaneamente ricopre la carica di primario al policlinico di Tor Vergata.

Dal 2007 diventa professore ordinario. L'anno seguente è chiamato a ricoprire il ruolo di direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Nel triennio 2006-2009 Orazio Schillaci è membro esperto del Consiglio superiore di sanità.

Nel 2009 ottiene una nuova specializzazione accademica: quella in radiodiagnostica, presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Da Wikipedia:

Gli ambiti delle sue ricerche trattano l'imaging molecolare e la fusione con macchine ibride in cardiologia, oncologia, neurologia ed i processi flogistici-infettivi. In neurologia ha trattato la scintigrafia recettoriale con FP-CIT e la PET metabolica con FDG nel morbo di Parkinson, il metabolismo cerebrale nella malattia di Alzheimer ed il piede diabetico; ha inoltre caratterizzato processi flogistici ed infettivi con la PET al FDG.

Gli anni 2010

Dal 2011 al 2019 Schillaci è dapprima vicepreside e poi preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata.

Nel 2018 viene nominato direttore del dipartimento di oncoematologia del Policlinico di Tor Vergata. L'anno seguente - 2019 - viene nominato rettore della stessa Università.

Nel 2020 il ministro della salute Roberto Speranza nomina Schillaci membro del comitato scientifico dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità).

Gli anni 2020: l'attività politica come ministro

Nella sua carriera accademica si contano oltre 220 pubblicazioni, con più di 4700 citazioni; è revisore di oltre 50 interviste internazionali.

Secondo la classifica World University Ranking 2022, stilata ogni anno dal Times sulle migliori università del mondo, quella di Tor Vergata si è posizionata tra le prime 350 atenei più prestigiosi al mondo. In Italia ha conquistato la settima posizione su 51.

Il 21 ottobre 2022 viene nominato ministro della salute del Governo Meloni, succedendo proprio a Speranza. Il giorno successivo, presentandosi con la moglie e le due figlie, presta giuramento e lascia contemporaneamente la carica di rettore. Nel panorama politico dei partiti è considerato indipendente.