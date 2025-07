Biografia • Raccomandata da Madre Natura

Cinema, teatro, televisione, musica. Quante sono le strade per diventare famosi? Sicuramente molte e tutte quelle elencate rientrano a buon diritto nel novero delle ambizioni possibili. Ma nell'odierna civiltà dell'immagine è anche possibile restare stampati nella mente di milioni di persone anche con un bel fondoschiena, soprattutto se quest'ultimo si scopre poco a poco grazie ad una gonna che, impigliata in una sedia, lentamente si sfilaccia. È quello che è successo a Charlize Theron nella pubblicità del Martini a fine anni '90, quando la modella si è attirata le invide di gran parte del mondo femminile con quelle curve da urlo.

Poi fortunatamente ha anche dimostrato di essere brava. Molto brava.

Charlize Theron

Formazione e studi

Nata il 7 agosto 1975 a Benoni, in Sudafrica, ha trascorso la sua infanzia nella fattoria dei genitori, ricchi proprietari terrieri con tanto di impresa di costruzioni stradali.

A sei anni Charlize Theron comincia a prendere lezioni di danza. A tredici viene iscritta ad un collegio di Johannesburg dove ha modo di affinare ulteriormente le sue doti di ballerina.

Rimasta orfana di padre nel 1991, dopo aver vinto un concorso locale per aspiranti modelle, si vede offrire la possibilità di cominciare a sfilare.

Parte così per Milano e lavora come modella per un anno, ma ben presto si accorge che passare la vita a fare la bella statuina ancheggiante sulle passerelle non è cosa che fa per lei.

Ha un cervello che funziona e vuole dimostrarlo. Succede che la Natura talvolta non sia affatto matrigna ma che anzi elargisca i suoi doni con fin troppa benevolenza. E nessuno stavolta può dire che l'unico dito benevolo della terribile Signora che governa i nostri destini non si sia stato puntato proprio sull'attrice sudafricana.

La carriera cinematografica

Così dopo un tentativo di ritorno alla danza (stroncato da una lussazione al ginocchio) e qualche ruolo minore girato qua e là in quel di Hollywood, viene notata dal solito agente cinematografico, uno di quei tipi che sembra vadano in giro con il cannocchiale pronto per scovare belle e talentuose fanciulle.

Pare addirittura che il fortunato agente se la sia ritrovata in banca mentre Charlize litigava con un impiegato. Rimasto colpito da cotanto splendore, la convoca nei suoi studi e, dopo averla scartata per il ruolo principale in "Showgirls" (una fortuna, considerato il fiasco del film), otto mesi dopo l'eburneo volto di Charlize è lì che ci guarda dal grande schermo nel suo debutto, il dimenticato "Due giorni senza respiro".

Poi arriva "Music Graffiti", per la regia di Tom Hanks, un'altra pellicola non proprio memorabile.

Nel frattempo studia per approfondire la tecnica di recitazione. Solo un anno più tardi la sua carriera di attrice riceve una spinta definitiva con la partecipazione a "L'avvocato del diavolo", accanto ad Al Pacino e Keanu Reeves. Nel 1998 appare poi in "Celebrity" di Woody Allen e nel fiabesco "Il grande Joe".

Nel 1999 Charlize Theron è stata la protagonista del fantascientifico "The Astronaut's Wife", in cui è la moglie di Johnny Depp, e ha preso parte a "Le regole della casa del sidro", (pluri-nominato all'Oscar 2002). Ma l'abbiamo anche vista in "Amici di...letti", "24 ore", "La maledizione dello Scorpione di Giada" e "15 minuti - Follia omicida a New York".

Il successo degli anni 2000

Da donna intraprendente e sempre in evoluzione quale è, Charlize non si accontenta solo di recitare ma di recente ha anche mosso passi nell'ambito manageriale, sviluppando e producendo film come "Tutta colpa dell'amore" e "Monster". Per quest'ultima pellicola ha vinto l'ambita statuetta come Miglior attrice protagonista nell'edizione degli Oscar 2004.

Tra i suoi film successivi ricordiamo "Hancock" (2008, con Will Smith), "The Road" (2009), "Young Adult" (2011), "Biancaneve e il cacciatore" (2012), "Prometheus" (2012, di Ridley Scott).

Charlize Theron negli anni 2010

Nel marzo 2012 è diventata madre, adottando un bambino: Jackson Theron. Dalla fine del 2013 Charlize Theron è legata sentimentalmente a Sean Penn, attore e regista.

Nel 2015 è protagonista insieme a Tom Hardy di Mad Max: Fury Road, vincitore di 6 Oscar: il film diviene un successo al botteghino e viene universalmente acclamato dalla critica come «il miglior film d'azione di sempre». Nel 2017 ricopre il ruolo di Cipher nell'ottavo capitolo della saga di Fast and Furious, diretto dal regista F. Gary Gray, in cui interpreta il ruolo dell'antagonista.

Nell'estate dello stesso anno è la protagonista l'action thriller diretto da David Leitch, Atomica bionda (basato sul fumetto The Coldest City), in cui recita accanto a Sofia Boutella e James McAvoy.

Nell'agosto dello stesso anno viene inserita, dalla rivista Forbes, al 6° posto fra le attrici più pagate, con un guadagno di 14 milioni di dollari, ex aequo con Emma Watson.

Nel 2019 recita assieme a Margot Robbie e Nicole Kidman nel film "Bombshell".

Charlize Theron

Gli anni 2020

Tra le partecipazioni del nuovo decennio ricordiamo: "The Old Guard" (2020); "Fast & Furious 9 - The Fast Saga" (2021); "Doctor Strange nel Multiverso della Follia" (2022); "L'accademia del bene e del male" (2022).