Biografia • Acrobazie della dea Kalì

Chi è quel fuori di testa con i capelli ossigenati e disegnati, pieno di tatuaggi ed orecchini che zampetta qua e là su di un campo da basket, rendendo ogni partita un evento spettacolare paragonabile ad un circo acrobatico? Dennis Rodman, naturalmente.

Conosciuto con il soprannome di "the Worm" (il verme), questo stravagante campione ormai in declino (anche per via della "veneranda" età, nato il 13 maggio 1961), ha vinto cinque titoli NBA con i Detroit Pistons e i Chicago Bulls. Ha lasciato la lega nel marzo del 2000 quando, dopo avere militato nelle file dei Dallas Mavericks per meno di un mese, ha reciso il contratto con la squadra texana per non meglio precisati motivi. E' assai probabile che tali motivi siano da ricondurre al suo comportamento indisciplinato. Durante la sua breve permanenza a Dallas, Dennis è stato squalificato una volta, espulso due, e multato più volte dalla NBA. Comportamenti che, alla lunga, hanno stancato.

Anche perché il simpatico Dennis Rodman di buffonate ne ha collezionate in abbondanza. A parte il suo abbigliamento che definire appariscente è molto riduttivo, e lasciando perdere argomenti da gossip come la relazione con Madonna o il matrimonio lampo (si dice sia durato solo nove giorni) con Carmen Electra (pare fosse ubriaco fradicio davanti al prete, incapace di intendere e di volere), una volta è stato anche arrestato a Las Vegas e accusato per guida sotto l'effetto di alcool.

Sempre alla ribalta delle cronache per la sua stravaganza, dunque, sul campo era conosciuto per la sua ferocia nell'andare a rimbalzo, ma anche per le sue basse capacità offensive, tanto da andare molto raramente al tiro. Per sette stagioni consecutive Dennis con i suoi 203 centimetri fu il miglior rimbalzista della NBA. Tale è la sua capacità di essere presente là dove la palla rimbalza, da essere soprannominato "La dea Kalì".