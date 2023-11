Biografia • Una corsa alla Casa Bianca

John Forbes Kerry nasce il giorno 11 dicembre 1943 presso un ospedale della città di Denver, Colorado, dove il padre Richard, ex militare volontario, pilota di velivoli DC-3 durante la seconda guerra mondiale, era ricoverato. Dopo la nascita di John la famiglia torna nel Massachusetts. John cresce con un'educazione e fede catttolica.

Nel 1962 inizia gli studi di scienze politiche presso la Yale University. Per guadagnare qualche soldo extra durante i periodi estivi guida piccoli camion per il trasporto di prodotti alimentari e vende enciclopedie porta a porta.

Dopo essersi laureato nel 1966 entra in marina ricoprendo il ruolo di ufficiale; partecipa ad azioni su una nave da assalto nel Mekong, in Vietnam. Per i suoi servizi riceverà una stella d'argento, una di bronzo e tre riconoscimenti "Purple Heart".

Ritornato dal Vietnam John Kerry inizia varie attività con gruppi anti-militaristi e contro la guerra del Vietnam. Nel giugno del 1970 Kerry si unisce al nuovo gruppo "Vietnam Veterans Against the War" (VVAW), dove diventa uno dei più importanti portavoce nonchè membro del comitato esecutivo, capeggiando numerose proteste, marce e manifestazioni.

Nel 1972 si presenta alle elezioni per il Congresso ma viene sconfitto. Nel 1973 inizia a studiare Legge alla "Boston College Law School", laureandosi avvocato tre anni più tardi. Nel 1979 apre uno studio legale privato e nel 1981 inizia la sua campagna politica per diventare aiuto del governatore (Lieutenant Governor) del Massachusetts. Vince e nel novembre 1982 inizia il suo lavoro sotto la guida di Michael Dukakis, fino al 1984, quando Kerry annuncia la sua decisione di candidarsi nuovamente per il Congresso. Questa volta vince, nonostante il suo diretto avversario Repubblicano venga appoggiato dal neo-rieletto Presidente Ronald Reagan.

Kerry arriva in Senato con la sua personalità indipendente: rafforza questa sua reputazione assumendo posizioni ferme su fattori difficili: si scontra con membri del suo stesso partito per sostenere la "Gramm-Rudman Deficit Reduction"; prende parte attiva per combattere gli sprechi governativi nell'ambito dell'assistenza sociale; spinge per una riforma del sistema delle finanze; lavora con John McCain nella ricerca della verità circa i fatti relativi ai veterani del Vietnam; e insiste sulla responsabilità, sull'investimento e sul riconoscimento del merito nella formazione pubblica.

John Kerry viene rieletto Senatore nel 1990, nel 1996, e ancora nel 2002. Al suo quarto mandato, Kerry lavora per riformare l'istruzione pubblica, sostenere i diritti dei bambini, per rinforzare l'economia e incoraggiare la crescita della tecnologia con la New Economy, per proteggere l'ambiente e per far crescere l'immagine dell'America nel mondo.

Tra il 2003 e il 2004, nella campagna Presidenziale John Kerry ha sconfitto il rivale Democratico John Edwards, ex governatore del Vermont. Il 6 luglio 2004 Kerry ha annunciato che sarebbe stato proprio John Edwards a concorrere per la carica di vice presidente.

Le preferenze e i vari sondaggi sembrvano vedere Kerry vincente contro il Repubblicano George W. Bush alla corsa alla casa bianca del novembre 2004, ma Bush alla fine è stato rieletto con oltre 59 milioni di voti a suo favore.

John Kerry ha due figlie, Alexandra e Vanessa, avute dalla prima moglie Julia Thorne. Oggi vive a Boston, sposato con Teresa Heinz, sua seconda moglie, che dal suo precedente matrimonio ha avuto tre figli: John, Andre e Christopher.

Nel 2013 diventa il nuovo segretario di stato nella seconda amministrazione di Barack Obama, succedendo a Hillary Clinton.