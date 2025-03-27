Mogol
Biografia • Far nascere le parole
Giulio Rapetti, in arte Mogol, nasce il 17 agosto 1936 a Milano. Il suo nome rimarrà per sempre legato a quello di Lucio Battisti, molte delle cui canzoni sono considerate eterne rappresentanti della musica leggera italiana. Mogol è autore di numerosissimi testi, moltissimi successi, per la maggior parte legati proprio alla musica di Battisti. Quando si parla della della cosiddetta professione di "paroliere" si pensa subito, quasi fosse un sinonimo, al nome di Mogol.
Il successo all'inizio degli anni '60
La sua prolifica attività conta oltre 1.500 testi. Mogol inizia la sua lunga carriera come editore affiancando il padre, Mariano Rapetti, direttore delle edizioni della casa discografica Ricordi. La prima importante affermazione di Mogol risale al 1960, quando si presenta al Festival di Ancona come autore del testo "Non dire I cry", interpretato da Tony Renis. Il "grande momento" di Mogol arriva nel 1961 con "Al di là": la canzone vince il Festival di Sanremo (cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis).
L'inaspettata vittoria al Festival proietta l'autore all'attenzione di molte case discografiche. Nascono così altri successi tra cui "Stessa spiaggia stesso mare", cantata da Mina, "Bambina bambina", cantata da Tony Dallara, prima classificata a Canzonissima 1961.
Nel 1963 al Festival di Sanremo Mogol si conferma - qualora ce ne fosse stato bisogno - autore di livello; vince di nuovo una sua canzone:"Uno per tutte", portata al successo da Tony Renis. Nel 1965 si ripete con "Se piangi se ridi", composta con l'interprete Bobby Solo.
Tra gli altri grandi successi del periodo, oggi storici, vi sono "C'è una strana espressione nei tuoi occhi", "Che colpa abbiamo noi" e "È la pioggia che va" (Rokes), "Io ho in mente te" (Equipe 84) e "Sognando la California" (Dik Dik), fino a stabilire lo strabiliante record di un milione e mezzo di 45 giri venduti con "Una lacrima sul viso", incisa da Bobby Solo nel 1964.
Mogol e Battisti
È alla fine del 1965 che avviene l'incontro con Lucio Battisti. Le prime canzoni realizzate insieme sono indirizzate soprattutto a gruppi e solisti beat: "Per una lira" (Ribelli), "Dolce di giorno" (Dik Dik), "Che importa a me" (Milena Cantù). Nel 1969, quando esplode il "fenomeno Lucio Battisti", i due autori si legano artisticamente in modo indissolubile creando una serie di inimitabili e immortali perle: "Acqua azzurra acqua chiara", "Mi ritorni in mente", "Fiori rosa fiori di pesco", "Emozioni" e "Pensieri e parole", sono tutti 45 giri che conquistano la vetta delle classifiche.
Mogol, insieme al padre Mariano, Sandro Colombini, Franco Dal Dello e, successivamente, Lucio Battisti, fonda l'etichetta "Numero Uno". Il primo disco realizzato è il singolo "Questo folle sentimento" per un nuovo gruppo: la "Formula 3". Con la "Numero Uno" Mogol scrive con e per Lucio Battisti "La canzone del sole", "I giardini di marzo", "E penso a te", "Vento nel vento", "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi", "Anche per te".
Mogol e Battisti firmano anche canzoni indirizzate a gruppi e solisti appartenenti ad altre etichette: Equipe 84 ("29 settembre"), Dik Dik ("Vendo casa"), Mina ("Insieme", "Io e te da soli", "Amor mio", "La mente torna"), Patty Pravo ("Il paradiso", "Per te"), e diversi altri.
Gli anni '80 e successivi: le altre collaborazioni di Mogol
Da "Umanamente uomo: il sogno" a "Una donna per amico", Mogol e Lucio Battisti raggiungono la punta estrema della loro creatività fino a concludere il loro sodalizio con l'album "Una giornata uggiosa", pubblicato nel 1980.
Il dopo-Battisti vede Mogol al fianco di Riccardo Cocciante con il quale scrive l'album "Cervo a primavera" e il successivo "Cocciante"; poi nascono le collaborazioni di Mogol con Gianni Bella, Mango, Gianni Morandi, e anche Adriano Celentano.
Negli anni '90 oltre a proseguire l'attività di autore di testi, Mogol è l'animatore, insieme a Gianni Morandi, della Nazionale Cantanti italiana di Calcio, progetto creato per raccogliere fondi a scopo benefico.
La fondazione del CET
Dal 1992 Mogol si trasferisce ad Avigliano Umbro (TR), dove nella frazione di Toscolano fonda e dirige il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano), un'associazione no-profit per lo sviluppo della cultura e della musica. Il C.E.T., attraverso periodici stage di studio e applicazione, offre a giovani aspiranti autori, musicisti e interpreti l'opportunità di perfezionare le loro attitudini artistiche e, per quanto possibile, realizzare i loro sogni, condotti per mano da docenti d'eccezione, tra cui lo stesso Mogol e, tra gli altri:
- Biagio Antonacci
- Luca Barbarossa
- Gianni Bella
- Edoardo Bennato
- Riccardo Cocciante
- Stefano D'Orazio
- Niccolò Fabi
- Mario Lavezzi
- Mango
- Raf
- Tony Renis
- Vince Tempera
- Alberto Testa
- Gianni Togni
- Umberto Tozzi
- Celso Valli
- Ornella Vanoni
Gli anni 2000 e 2010
Il 30 novembre 2006 viene autorizzato con decreto del Ministro dell'Interno ad aggiungere al proprio il cognome "Mogol". Nel 2016 esce la sua autobiografia "Il mio mestiere è vivere la vita". Sono numerosi e continui i riconoscimenti ed i premi ricevuti durante questi anni.
Frasi di Mogol
Il filo che lega due persone deve essere molto elastico per non rompersi.
Fra me e Lucio Battisti c'era una grandissima stima reciproca, una stima esagerata. Io pensavo che lui fosse un musicista straordinario, lui pensava che io fossi un grande poeta.
Lucio Battisti colpisce solo esistendo. Non faceva nulla per colpire, anche da solo con la chitarra.
[Su Rino Gaetano] Nel mondo della musica è passato come la primavera, velocissimo.
[Su Rino Gaetano] La gente se lo ricorda, passano gli anni e lui diventa importante. È un'alchimia, è indecifrabile veramente, secondo me è la sua libertà d'artista, la sua non appartenenza a nessun codice.
[Su Mango] Era un artista generoso. Aveva una gentilezza d'animo e una sensibilità eccezionale, come ha potuto vedere tutta l'Italia quando si è sentito male sul palco. Era un lucano Doc, un artista diverso con una unicità particolare non rintracciabile anche in altri grandi artisti.
[Su Rino Gaetano] Se alcune sue canzoni sono ancora vive, questa è la prova del nove. Voglio dire, sono canzoni adatte ad ogni tempo, ad ogni era, ad ogni stagione.
Ho venduto 523 milioni di dischi nel mondo. Sono terzo, dopo i Beatles ed Elvis Presley.
Papa Francesco mi ha mandato una lettera autografa: scrive piccolo piccolo. Citando un mio aforisma del libro "Le Ciliegie e le Amarene", mi ha ringraziato con le parole: "Mi fa bene".
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Foto e immagini di Mogol
Video Mogol
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mogol. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mogol.
Il suo sogno è diventare cantante
Salve signor mogol sono una madre di 54 anni ho una figlia di 22 che il suo sogno è diventare cantante vorrei mostrarle un suo video così può giudicare lei la ringrazio di cuore nella vita ha sofferto molto e l'unico modo x stare bene e quando canta sia lirico che blues attendo una risposta grazie signor mogol...
Ciao Mogol mi è venuta in mente una canzone
Ciao Mogol mi è venuta in mente una canzone però ho solo il ritornello magari se ti piace potresti completarla tu ecco e fa così: duro no quando mi conviene duro no quando lei mi sviene ma che cosa ci posso fare se le colleghe le faccio del male grazie per l' attenzione ciao mogol
Autore compositore
Caro e grandissimo Mogol. Sono un autore compositore, associato SIAE. Le scrivo, per chiederle gentilmente se esiste un modo per farle ascoltare alcuni miei brani, magari da far interpretare ad artisti consosciuti, data la mia avanzata età 56 anni. Spero di ricevere una sua risposta e le lascio il mio cell 328-------. Pino Biaggioli
Ciao mongol ho partecipato a tour music fest, sono qui per ringraziarla.
Egregio Mogol,
ammiro molto la sua bravura di paroliere, anche perché io, invece, compongo solo la musica delle mie canzoni. E non c'è verso: le parole non mi vengono. Se Lei è disponibile a sentire qualcuna delle mie canzoni e mi fornisce un indirizzo Gliele invierei volentieri. Posso inviarLe gli spartiti oppure l'audio in Mp3 oppure una copia in PDF. Mi chiamo Giancarlo Dalmonte, ho ottanta anni, ho suonato il basso in un'orchestrina di musica leggera per 15 anni. Ho anche scritto un saggio di teoria musicale, per proporre una mia nuova scala musicale quartitonale a otto note. La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi. Giancarlo Dalmonte
Inediti
Buongiorno maestro, come posso realizzare un mio sogno e mandarle dei miei brani da visionare? Grazie
Buongiorno, Sign. Mogol, sarei felice se lei potesse ascoltare una mia canzone su YouTube “Una vita in gabbia”. La scrissi ispirandomi ad un suicidio di un elettricista che avvenne su una nave e mi libero’ la mente dall’oscurità’ del momento.
Tante grazie
Antonio Natrella
Buonasera Mogol.
Ti invio l'audio di tre miei brani, tutelati da Patamu. Io compongo solo musica. Io lo faccio digitando: QuestoPc/VolumeD/Giancarlo/musescore. E poi scrivendo ilnome dei files.
1) Il ritorno dell'alba. mp3
2) Ispirazione. mp3
3) Alla mia fatina. mp3
Posso inviare, se vuoi, anche le partiture musicali.
Son sicuro che ti piaceranno e deciderai di metterci le parole.
Ti chiedo cortesemente un cenno di riscontro.
Cordiali saluti.
Giancarlo Dalmonte
Posso i
Preg. mo Dott. Mogol,
sono un insegnante elementare di ottantadue anni, in pensione. Ho scritto circa settemila poesie e circa centocinquanta racconti. Ho avuto il piacere e la fortuna di essere premiato e segnalato in quasi trecento premi letterari in tutta Italia. Ho pubblicato alcuni libri di poesia e di narrativa.
Alcuni anni fa sono stati pubblicati tre miei testi per canzoni (Ed. ni musicali "Bang Bang", Milano). Sono regolarmente iscritto alla SIAE da parecchi anni.
In questi ultimi tempi ho realizzato una trentina di testi per canzoni. Gradirei vivamente sottoporre alcuni di questi testi alla Sua cortese e qualificatissima attenzione, per avere il Suo prezioso parere. Mi è gentilmente consentito ciò?
Ringrazio sentitamente per l'attenzione riservatami, cordialmente saluto ed auguro di cuore ogni bene
Gian Gabriele Benedetti
Fornaci di Barga (Lucca).
Preg. mo Dott. Mogol,
sono un insegnante elementare di ottantadue anni in pensione. Ho scritto circa settemila poesie e circa centocinquanta racconti. Ho avuto il piacere e la fortuna di essere premiato e segnalato in quasi trecento premi letterari in tutta Italia. Ho pubblicato alcuni libri di poesia e di narrativa.
Alcuni anni fa sono stati pubblicati tre miei testi per canzoni (Ed. ni musicali "Bang Bang", Milano). Sono regolarmente iscritto alla SIAE da parecchi anni.
In questi ultimi tempi ho realizzato una trentina di testi per canzoni. Gradirei vivamente sottoporre alcuni di questi testi alla Sua cortese e qualificatissima attenzione, per avere il Suo prezioso parere. Mi è gentilmente consentito ciò?
Ringrazio sentitamente per l'attenzione riservatami, cordialmente saluto ed auguro di cuore ogni bene
Gian Gabriele Benedetti
Fornaci di Barga (Lucca).
Sarò breve. Grazie infinite per le emozioni che ancor oggi, se non con le canzoni ma con le parole, ha saputo infondermi con la sua presenza sabato sera al centro commerciale Le Befane di Rimini. Persone comer lei, meriterebbero di vivere in eterno. Grazie ancora
L'ho ascoltato ieri sera ad un incontro in un centro commerciale a Rimini. Sapevo che e stato un grande per le stupende canzoni scritte in collaborazione con Battisti ma non sapevo che fosse lo stesso anche come uomo. Mi ha veramente emozionato sentirlo e oggi queste senzazioni sono sempre piu rare
E' da più di mezz'ora che sto cercando una parola, una frase per provare a definire una personalità simile ma non c'è niente da fare, non ci riesco. Questa persona è stata così grande e così fuori dal nostro mondo che molto probabilmente dobbiamo ancora coniare un termine che lo possa definire. Per adesso io mi accontento di "persona fantastica".
Mi chiamo Giancarlo Dalmonte. Ho 76 anni. Da giovane sono stato musicista in una band. E ho composto anche la musica di alcune canzoni. In quest'ultimo periodo le ho sistemate bene, scrivendo i relativi spartiti (conosco la musica in chiave di violino e di basso). Nei giorni scorsi le ho depositate nel registro PATAMU, a tutela dei miei diritti d'autore. Le considero molto belle, ma ho sempre composto solo la musica. Le parole non mi vengono. Chi meglio di Mogol può mettercele, per farle diventare grandi successi?. Caro Mogol, ti potrebbe interessare la mia proposta?. Sono disponibile a inviarti le partiture anche per via telematica. Ho scritto le musiche usando Muse Score 2.0.3. Resto in attesa di un tuo riscontro. E grazie fin d'ora per l'attenzione che vorrai dedicarmi. Cordiali saluti. Giancarlo Dalmonte
mi piace scrivere poesie.
potrnno mai diventare una canzone?
Vorrei tanto saperlo da un maestro come Lei .
GRAZIE
straordinario, non ho latre parole x definire un genio, parole che "suonano", emozioni allo stato puro; grazie mogol, non posso farlo di persona purtroppo, lo faccio qui,anche se conto nulla, grazie di cuore per avermi regalato, insieme a Lucio, tanta gioia e tante emozioni !!! GRAZIE
Grande...l'Autore più importante di tutti i Tempi.
Il mio sogno è di cantare un suo Testo.
I miei auguri più sinceri.
Morigore
sono mesi che quando mi capita di ascoltare Battisti
devo cambiare stazione, questo grazie a Lei e soprattutto la Sua Signora!!
L'esperienza alla tenuta dei ciclamini mi ha sconvolto!
vergogna, vergogna, vergogna!
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