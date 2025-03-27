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Mogol

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Biografia Far nascere le parole

Giulio Rapetti, in arte Mogol, nasce il 17 agosto 1936 a Milano. Il suo nome rimarrà per sempre legato a quello di Lucio Battisti, molte delle cui canzoni sono considerate eterne rappresentanti della musica leggera italiana. Mogol è autore di numerosissimi testi, moltissimi successi, per la maggior parte legati proprio alla musica di Battisti. Quando si parla della della cosiddetta professione di "paroliere" si pensa subito, quasi fosse un sinonimo, al nome di Mogol.

Mogol

Giulio Rapetti Mogol

Il successo all'inizio degli anni '60

La sua prolifica attività conta oltre 1.500 testi. Mogol inizia la sua lunga carriera come editore affiancando il padre, Mariano Rapetti, direttore delle edizioni della casa discografica Ricordi. La prima importante affermazione di Mogol risale al 1960, quando si presenta al Festival di Ancona come autore del testo "Non dire I cry", interpretato da Tony Renis. Il "grande momento" di Mogol arriva nel 1961 con "Al di là": la canzone vince il Festival di Sanremo (cantata da Luciano Tajoli e Betty Curtis).

L'inaspettata vittoria al Festival proietta l'autore all'attenzione di molte case discografiche. Nascono così altri successi tra cui "Stessa spiaggia stesso mare", cantata da Mina, "Bambina bambina", cantata da Tony Dallara, prima classificata a Canzonissima 1961.

Mogol giovane

Mogol giovane

Nel 1963 al Festival di Sanremo Mogol si conferma - qualora ce ne fosse stato bisogno - autore di livello; vince di nuovo una sua canzone:"Uno per tutte", portata al successo da Tony Renis. Nel 1965 si ripete con "Se piangi se ridi", composta con l'interprete Bobby Solo.

Tra gli altri grandi successi del periodo, oggi storici, vi sono "C'è una strana espressione nei tuoi occhi", "Che colpa abbiamo noi" e "È la pioggia che va" (Rokes), "Io ho in mente te" (Equipe 84) e "Sognando la California" (Dik Dik), fino a stabilire lo strabiliante record di un milione e mezzo di 45 giri venduti con "Una lacrima sul viso", incisa da Bobby Solo nel 1964.

Mogol e Battisti

È alla fine del 1965 che avviene l'incontro con Lucio Battisti. Le prime canzoni realizzate insieme sono indirizzate soprattutto a gruppi e solisti beat: "Per una lira" (Ribelli), "Dolce di giorno" (Dik Dik), "Che importa a me" (Milena Cantù). Nel 1969, quando esplode il "fenomeno Lucio Battisti", i due autori si legano artisticamente in modo indissolubile creando una serie di inimitabili e immortali perle: "Acqua azzurra acqua chiara", "Mi ritorni in mente", "Fiori rosa fiori di pesco", "Emozioni" e "Pensieri e parole", sono tutti 45 giri che conquistano la vetta delle classifiche.

Mogol con Lucio Battisti

Mogol con Lucio Battisti

Mogol, insieme al padre Mariano, Sandro Colombini, Franco Dal Dello e, successivamente, Lucio Battisti, fonda l'etichetta "Numero Uno". Il primo disco realizzato è il singolo "Questo folle sentimento" per un nuovo gruppo: la "Formula 3". Con la "Numero Uno" Mogol scrive con e per Lucio Battisti "La canzone del sole", "I giardini di marzo", "E penso a te", "Vento nel vento", "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi", "Anche per te".

Mogol e Battisti firmano anche canzoni indirizzate a gruppi e solisti appartenenti ad altre etichette: Equipe 84 ("29 settembre"), Dik Dik ("Vendo casa"), Mina ("Insieme", "Io e te da soli", "Amor mio", "La mente torna"), Patty Pravo ("Il paradiso", "Per te"), e diversi altri.

Gli anni '80 e successivi: le altre collaborazioni di Mogol

Da "Umanamente uomo: il sogno" a "Una donna per amico", Mogol e Lucio Battisti raggiungono la punta estrema della loro creatività fino a concludere il loro sodalizio con l'album "Una giornata uggiosa", pubblicato nel 1980.

Mogol

Il dopo-Battisti vede Mogol al fianco di Riccardo Cocciante con il quale scrive l'album "Cervo a primavera" e il successivo "Cocciante"; poi nascono le collaborazioni di Mogol con Gianni Bella, Mango, Gianni Morandi, e anche Adriano Celentano.

Negli anni '90 oltre a proseguire l'attività di autore di testi, Mogol è l'animatore, insieme a Gianni Morandi, della Nazionale Cantanti italiana di Calcio, progetto creato per raccogliere fondi a scopo benefico.

Mogol

La fondazione del CET

Dal 1992 Mogol si trasferisce ad Avigliano Umbro (TR), dove nella frazione di Toscolano fonda e dirige il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano), un'associazione no-profit per lo sviluppo della cultura e della musica. Il C.E.T., attraverso periodici stage di studio e applicazione, offre a giovani aspiranti autori, musicisti e interpreti l'opportunità di perfezionare le loro attitudini artistiche e, per quanto possibile, realizzare i loro sogni, condotti per mano da docenti d'eccezione, tra cui lo stesso Mogol e, tra gli altri:

Gli anni 2000 e 2010

Il 30 novembre 2006 viene autorizzato con decreto del Ministro dell'Interno ad aggiungere al proprio il cognome "Mogol". Nel 2016 esce la sua autobiografia "Il mio mestiere è vivere la vita". Sono numerosi e continui i riconoscimenti ed i premi ricevuti durante questi anni.

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Giovedì 27 marzo 2025 17:28:55

Le due parole di sua Madre


Buonasera Giulio, l' ho appena sentita in un' intervista che ha tenuto per la mia azienda l, Credit Agricole. Stava dicendo le 2 parole che sua madre le ha lasciato w che non ha mai dimenticato. Poi ha cambiato discorso. Me le direbbe? Io credo nel potere delle parole di preservare nella loro origine pura, la verità e quindi la bellezza. Spero di cuore che questo mio messaggio le arrivi. Grazie tante. Chiara

Da: Chiara
Martedì 25 giugno 2024 13:42:47

Il suo sogno è diventare cantante


Salve signor mogol sono una madre di 54 anni ho una figlia di 22 che il suo sogno è diventare cantante vorrei mostrarle un suo video così può giudicare lei la ringrazio di cuore nella vita ha sofferto molto e l'unico modo x stare bene e quando canta sia lirico che blues attendo una risposta grazie signor mogol...

Da: Uanita
Lunedì 5 dicembre 2022 01:55:59

Ciao Mogol mi è venuta in mente una canzone


Ciao Mogol mi è venuta in mente una canzone però ho solo il ritornello magari se ti piace potresti completarla tu ecco e fa così: duro no quando mi conviene duro no quando lei mi sviene ma che cosa ci posso fare se le colleghe le faccio del male grazie per l' attenzione ciao mogol

Da: Domenico
Martedì 1 marzo 2022 07:58:19

Autore compositore


Caro e grandissimo Mogol. Sono un autore compositore, associato SIAE. Le scrivo, per chiederle gentilmente se esiste un modo per farle ascoltare alcuni miei brani, magari da far interpretare ad artisti consosciuti, data la mia avanzata età 56 anni. Spero di ricevere una sua risposta e le lascio il mio cell 328-------. Pino Biaggioli

Da: Pino Biaggioli
Giovedì 26 agosto 2021 17:55:53

Ciao mongol ho partecipato a tour music fest, sono qui per ringraziarla.

Da: Huang Shigui
Sabato 19 giugno 2021 18:27:46

Egregio Mogol,
ammiro molto la sua bravura di paroliere, anche perché io, invece, compongo solo la musica delle mie canzoni. E non c'è verso: le parole non mi vengono. Se Lei è disponibile a sentire qualcuna delle mie canzoni e mi fornisce un indirizzo Gliele invierei volentieri. Posso inviarLe gli spartiti oppure l'audio in Mp3 oppure una copia in PDF. Mi chiamo Giancarlo Dalmonte, ho ottanta anni, ho suonato il basso in un'orchestrina di musica leggera per 15 anni. Ho anche scritto un saggio di teoria musicale, per proporre una mia nuova scala musicale quartitonale a otto note. La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi. Giancarlo Dalmonte

Da: Giancarlo Dalmonte
Martedì 15 giugno 2021 11:20:44

Inediti


Buongiorno maestro, come posso realizzare un mio sogno e mandarle dei miei brani da visionare? Grazie

Da: Maurizio
Martedì 25 maggio 2021 09:39:39

Buongiorno, Sign. Mogol, sarei felice se lei potesse ascoltare una mia canzone su YouTube “Una vita in gabbia”. La scrissi ispirandomi ad un suicidio di un elettricista che avvenne su una nave e mi libero’ la mente dall’oscurità’ del momento.
Tante grazie
Antonio Natrella

Da: Natrella Antonio
Domenica 24 marzo 2019 18:05:38

Buonasera Mogol.
Ti invio l'audio di tre miei brani, tutelati da Patamu. Io compongo solo musica. Io lo faccio digitando: QuestoPc/VolumeD/Giancarlo/musescore. E poi scrivendo ilnome dei files.
1) Il ritorno dell'alba. mp3
2) Ispirazione. mp3
3) Alla mia fatina. mp3
Posso inviare, se vuoi, anche le partiture musicali.
Son sicuro che ti piaceranno e deciderai di metterci le parole.
Ti chiedo cortesemente un cenno di riscontro.
Cordiali saluti.
Giancarlo Dalmonte
Posso i

Da: Giancarlo Dalmonte
Sabato 23 marzo 2019 13:58:58

Preg. mo Dott. Mogol,
sono un insegnante elementare di ottantadue anni, in pensione. Ho scritto circa settemila poesie e circa centocinquanta racconti. Ho avuto il piacere e la fortuna di essere premiato e segnalato in quasi trecento premi letterari in tutta Italia. Ho pubblicato alcuni libri di poesia e di narrativa.
Alcuni anni fa sono stati pubblicati tre miei testi per canzoni (Ed. ni musicali "Bang Bang", Milano). Sono regolarmente iscritto alla SIAE da parecchi anni.
In questi ultimi tempi ho realizzato una trentina di testi per canzoni. Gradirei vivamente sottoporre alcuni di questi testi alla Sua cortese e qualificatissima attenzione, per avere il Suo prezioso parere. Mi è gentilmente consentito ciò?
Ringrazio sentitamente per l'attenzione riservatami, cordialmente saluto ed auguro di cuore ogni bene
Gian Gabriele Benedetti
Fornaci di Barga (Lucca).

Da: Gian Gabriele Benedetti
Sabato 9 marzo 2019 20:16:38

Preg. mo Dott. Mogol,
sono un insegnante elementare di ottantadue anni in pensione. Ho scritto circa settemila poesie e circa centocinquanta racconti. Ho avuto il piacere e la fortuna di essere premiato e segnalato in quasi trecento premi letterari in tutta Italia. Ho pubblicato alcuni libri di poesia e di narrativa.
Alcuni anni fa sono stati pubblicati tre miei testi per canzoni (Ed. ni musicali "Bang Bang", Milano). Sono regolarmente iscritto alla SIAE da parecchi anni.
In questi ultimi tempi ho realizzato una trentina di testi per canzoni. Gradirei vivamente sottoporre alcuni di questi testi alla Sua cortese e qualificatissima attenzione, per avere il Suo prezioso parere. Mi è gentilmente consentito ciò?
Ringrazio sentitamente per l'attenzione riservatami, cordialmente saluto ed auguro di cuore ogni bene
Gian Gabriele Benedetti
Fornaci di Barga (Lucca).

Da: Gian Gabriele Benedetti
Lunedì 19 novembre 2018 08:58:35

Sarò breve. Grazie infinite per le emozioni che ancor oggi, se non con le canzoni ma con le parole, ha saputo infondermi con la sua presenza sabato sera al centro commerciale Le Befane di Rimini. Persone comer lei, meriterebbero di vivere in eterno. Grazie ancora

Da: Angelo Busignani
Domenica 18 novembre 2018 09:37:50

L'ho ascoltato ieri sera ad un incontro in un centro commerciale a Rimini. Sapevo che e stato un grande per le stupende canzoni scritte in collaborazione con Battisti ma non sapevo che fosse lo stesso anche come uomo. Mi ha veramente emozionato sentirlo e oggi queste senzazioni sono sempre piu rare

Da: Angelo Busignani
Sabato 13 maggio 2017 09:58:09

E' da più di mezz'ora che sto cercando una parola, una frase per provare a definire una personalità simile ma non c'è niente da fare, non ci riesco. Questa persona è stata così grande e così fuori dal nostro mondo che molto probabilmente dobbiamo ancora coniare un termine che lo possa definire. Per adesso io mi accontento di "persona fantastica".

Da: Russo Giuseppe
Domenica 8 gennaio 2017 11:47:06

Mi chiamo Giancarlo Dalmonte. Ho 76 anni. Da giovane sono stato musicista in una band. E ho composto anche la musica di alcune canzoni. In quest'ultimo periodo le ho sistemate bene, scrivendo i relativi spartiti (conosco la musica in chiave di violino e di basso). Nei giorni scorsi le ho depositate nel registro PATAMU, a tutela dei miei diritti d'autore. Le considero molto belle, ma ho sempre composto solo la musica. Le parole non mi vengono. Chi meglio di Mogol può mettercele, per farle diventare grandi successi?. Caro Mogol, ti potrebbe interessare la mia proposta?. Sono disponibile a inviarti le partiture anche per via telematica. Ho scritto le musiche usando Muse Score 2.0.3. Resto in attesa di un tuo riscontro. E grazie fin d'ora per l'attenzione che vorrai dedicarmi. Cordiali saluti. Giancarlo Dalmonte

Da: Giancarlo Dalmonte
Lunedì 17 settembre 2012 19:45:17

mi piace scrivere poesie.
potrnno mai diventare una canzone?
Vorrei tanto saperlo da un maestro come Lei .
GRAZIE

Da: maria
Mercoledì 3 agosto 2011 23:44:46

straordinario, non ho latre parole x definire un genio, parole che "suonano", emozioni allo stato puro; grazie mogol, non posso farlo di persona purtroppo, lo faccio qui,anche se conto nulla, grazie di cuore per avermi regalato, insieme a Lucio, tanta gioia e tante emozioni !!! GRAZIE

Da: Valter
Lunedì 24 gennaio 2011 12:44:45

Grande...l'Autore più importante di tutti i Tempi.
Il mio sogno è di cantare un suo Testo.
I miei auguri più sinceri.

Morigore

Da: Carmine Casertano   www.morigore.com
Mercoledì 25 agosto 2010 04:03:23

sono mesi che quando mi capita di ascoltare Battisti
devo cambiare stazione, questo grazie a Lei e soprattutto la Sua Signora!!
L'esperienza alla tenuta dei ciclamini mi ha sconvolto!
vergogna, vergogna, vergogna!

Da: andrea

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α 17 agosto 1927
ω 27 febbraio 1995
Davy Crockett

Davy Crockett

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α 17 agosto 1786
ω 6 marzo 1836
Enzo Moavero Milanesi

Enzo Moavero Milanesi

Politico italiano
α 17 agosto 1954
Luigi Mastrangelo

Luigi Mastrangelo

Pallavolista italiano
α 17 agosto 1975
Mae West

Mae West

Attrice statunitense
α 17 agosto 1893
ω 22 novembre 1980
Raoul Follereau

Raoul Follereau

Filantropo francese
α 17 agosto 1903
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Robert De Niro

Robert De Niro

Attore statunitense
α 17 agosto 1943
Sean Penn

Sean Penn

Attore statunitense
α 17 agosto 1960
Teresa Bellanova

Teresa Bellanova

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α 17 agosto 1958
Aga Khan IV

Aga Khan IV

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α 13 dicembre 1936
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Papa Francesco

Papa Francesco

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α 17 dicembre 1936
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Abraham Yehoshua

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α 9 dicembre 1936
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Achille Occhetto

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α 3 marzo 1936
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α 20 agosto 1936
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α 16 ottobre 1936
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α 16 novembre 1936
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α 29 agosto 1936
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α 10 marzo 1936
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α Anno 1936
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Direttore d'orchestra indiano
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