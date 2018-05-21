Mara Carfagna
Biografia
Maria Rosaria Carfagna, detta Mara, nasce a Salerno il giorno 18 dicembre 1975. Consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Giovanni da Procida" di Salerno e intanto pratica nuoto, studia danza, recitazione e pianoforte. Dotata non solo di talento artistico ma anche di un bell'aspetto, lavora come modella, tanto da decidere di partecipare alle selezioni del concorso di Miss Italia 1997: si piazzerà al sesto posto.
Consegue a pieni voti e con lode la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Fisciano (Salerno) nel 2001, discutendo una tesi in Diritto dell'informazione e sistema radiotelevisivo.
Mara Carfagna negli anni 2000
Debutta in tv nel 2000 e fino al 2006 sarà co-conduttrice, al fianco di Davide Mengacci, del programma "La domenica del villaggio" (trasmesso su Rete 4). Partecipa al cast di programmi quali "I cervelloni", "Vota la voce" e "Domenica In" e nel 2006, insieme a Giancarlo Magalli, Mara Carfagna conduce il programma "Piazza grande".
All'inizio del 2007 senza volerlo finisce al centro di una notizia che fa il giro del mondo: durante la serata di gala per la consegna dei premi televisivi Telegatti, Silvio Berlusconi sostiene che se non fosse già sposato, sposerebbe Mara Carfagna immediatamente. Questa dichiarazione, enunciata in un contesto evidentemente scherzoso, provoca comunque la reazione della moglie Veronica Lario, che invia una lettera aperta a La Repubblica, pretendendo pubbliche scuse, che poi sarebbero arrivate.
L'impegno politico
Nel frattempo Mara Carfagna dedica parte del suo tempo anche all'impegno politico, impegno che la porta in breve a ricopre il ruolo di responsabile del movimento delle donne di Forza Italia in Campania. Nel 2006 si candida alle elezioni e viene eletta alla Camera dei Deputati. L'anno seguente assume l'incarico di Segretario della Commissione Affari Costituzionali; diventa poi coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, gruppo femminile di Forza Italia.
Alla successive elezioni politiche, nel 2008, Mara Carfagna si presenta nelle liste del Popolo della Libertà (collegio Campania 2) e viene eletta deputato per la seconda volta. Nel mese di maggio 2008 viene nominata Ministro per le Pari Opportunità del Governo Berlusconi IV.
Nello stesso anno scrive il libro "Stelle a destra", Edizione Aliberti.
Nelle elezioni amministrative del 2010 viene eletta in Campania come Consigliere regionale: il numero di preferenze individuali raccolte (55.695) fanno di di lei la più votata della nazione.
Mara Carfagna, vita privata
Il 25 giugno 2011 si unisce in matrimonio con il costruttore romano Marco Mezzaroma; il suo testimone è Silvio Berlusconi mentre quello dello sposo è Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco. Il matrimonio dura circa un anno dopodiché la coppia si separa.
Nel 2013 Mara Carfagna si lega sentimentalmente all'ex deputato Alessandro Ruben, con il quale ha una figlia: il 26 ottobre 2020, a 44 anni, infatti Carfagna è diventata mamma di Vittoria.
Gli anni 2020
Il 12 febbraio 2021 il neopresidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, comunicando la formazione del nuovo governo aggiunge il nome di Mara Carfagna come nuovo Ministro del Sud e coesione territoriale (sostituisce Giuseppe Provenzano).
Frasi di Mara Carfagna
Sono molto contenta della mia nomina di Ministro. È il premio di tanti anni di duro lavoro.
Silvio [Berlusconi] ha voluto dare un segnale forte dando una carica così importante ad una ragazza giovane come me. Poi sfatiamo i miti che le vallette sono tutte stupide, io ne ho conosciute di intelligenti.
Non c'è nessuna ragione per la quale lo Stato debba riconoscere le coppie omosessuali, visto che costituzionalmente sono sterili. [...] Per volersi bene il requisito fondamentale è poter procreare.
[I gay pride] Hanno obiettivi che non condivido. Io sono pronta ad occuparmi di contrasto alle forme di discriminazione e di violenza. Sono pronta a dare patrocini a seminari e convegni che si occupano di questi problemi. [...] Penso che l'unico obiettivo dei Gay Pride sia quello di arrivare al riconoscimento ufficiale delle coppie omosessuali, magari equiparate ai matrimoni. E su questo certo non posso esser d'accordo. Io credo che l'omosessualità non sia più un problema. Perlomeno così come ce lo vorrebbero far credere gli organizzatori di queste manifestazioni. Sono sepolti i tempi in cui gli omosessuali venivano dichiarati malati di mente. Oggi l'integrazione nella società esiste. Sono pronta a ricredermi. Ma qualcuno me lo deve dimostrare.
In Italia paghiamo un grande ritardo: le donne hanno guadagnato il diritto di voto soltanto nel 1960, fino al 1919 erano sottoposte ad autorizzazione maritale, il delitto d'onore è stato abolito nel 1980, la riforma del diritto di famiglia è del 1970.
Foto e immagini di Mara Carfagna
