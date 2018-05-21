1 La TUA storia: perché pubblicare la tua biografia su questo sito
Biografie

Mara Carfagna

Mara Carfagna

Mara Carfagna

Biografia

Maria Rosaria Carfagna, detta Mara, nasce a Salerno il giorno 18 dicembre 1975. Consegue la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico "Giovanni da Procida" di Salerno e intanto pratica nuoto, studia danza, recitazione e pianoforte. Dotata non solo di talento artistico ma anche di un bell'aspetto, lavora come modella, tanto da decidere di partecipare alle selezioni del concorso di Miss Italia 1997: si piazzerà al sesto posto.

Consegue a pieni voti e con lode la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Fisciano (Salerno) nel 2001, discutendo una tesi in Diritto dell'informazione e sistema radiotelevisivo.

Mara Carfagna negli anni 2000

Debutta in tv nel 2000 e fino al 2006 sarà co-conduttrice, al fianco di Davide Mengacci, del programma "La domenica del villaggio" (trasmesso su Rete 4). Partecipa al cast di programmi quali "I cervelloni", "Vota la voce" e "Domenica In" e nel 2006, insieme a Giancarlo Magalli, Mara Carfagna conduce il programma "Piazza grande".

All'inizio del 2007 senza volerlo finisce al centro di una notizia che fa il giro del mondo: durante la serata di gala per la consegna dei premi televisivi Telegatti, Silvio Berlusconi sostiene che se non fosse già sposato, sposerebbe Mara Carfagna immediatamente. Questa dichiarazione, enunciata in un contesto evidentemente scherzoso, provoca comunque la reazione della moglie Veronica Lario, che invia una lettera aperta a La Repubblica, pretendendo pubbliche scuse, che poi sarebbero arrivate.

Mara Carfagna

Mara Carfagna

L'impegno politico

Nel frattempo Mara Carfagna dedica parte del suo tempo anche all'impegno politico, impegno che la porta in breve a ricopre il ruolo di responsabile del movimento delle donne di Forza Italia in Campania. Nel 2006 si candida alle elezioni e viene eletta alla Camera dei Deputati. L'anno seguente assume l'incarico di Segretario della Commissione Affari Costituzionali; diventa poi coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, gruppo femminile di Forza Italia.

Alla successive elezioni politiche, nel 2008, Mara Carfagna si presenta nelle liste del Popolo della Libertà (collegio Campania 2) e viene eletta deputato per la seconda volta. Nel mese di maggio 2008 viene nominata Ministro per le Pari Opportunità del Governo Berlusconi IV.

Nello stesso anno scrive il libro "Stelle a destra", Edizione Aliberti.

Nelle elezioni amministrative del 2010 viene eletta in Campania come Consigliere regionale: il numero di preferenze individuali raccolte (55.695) fanno di di lei la più votata della nazione.

Mara Carfagna, vita privata

Il 25 giugno 2011 si unisce in matrimonio con il costruttore romano Marco Mezzaroma; il suo testimone è Silvio Berlusconi mentre quello dello sposo è Giuseppe De Mita, nipote di Ciriaco. Il matrimonio dura circa un anno dopodiché la coppia si separa.

Nel 2013 Mara Carfagna si lega sentimentalmente all'ex deputato Alessandro Ruben, con il quale ha una figlia: il 26 ottobre 2020, a 44 anni, infatti Carfagna è diventata mamma di Vittoria.

Gli anni 2020

Il 12 febbraio 2021 il neopresidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, comunicando la formazione del nuovo governo aggiunge il nome di Mara Carfagna come nuovo Ministro del Sud e coesione territoriale (sostituisce Giuseppe Provenzano).

Frasi di Mara Carfagna

3 fotografie

Foto e immagini di Mara Carfagna

Foto di Mara Carfagna
Foto di Mara Carfagna
Foto di Mara Carfagna

Lunedì 21 maggio 2018 14:21:02

Carissima
Ti scrivo per invitarti a Pantelleria ad jno dei nostri incontri con la cittadinanza.
Sono candidata nella lista FI, con sindaco il Prof. Santoro Genova (rappresentante di FI). la nostra campagna elettorale vorrebbe ospitare un esponente del Partito e il nostro pensiero si è rivolto a te. Vorremmo averti con noi per dare un segno tangibile ai panteschi della presenza di FI, perchè ormai noi isolani viviamo nel dimenticatoio e ormai molti sono increduli e hanno perduto la fiducia nella politica .
Vorremmo invitarti per giorno 4 giugno, partecipare così all'incontro con i cittadini alle ore 21.00. Ovvio che vitto e alloggio sarà a carico nostro, quindi, qalora volessi fermarti anche qualche giorno in più non ci sono problemi.
Aspetto con ansia un tuo riscontro e spero accetti questo mio invito.

Da: Michelangela Silvia   Michela silvia

