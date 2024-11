Biografia

Il vero nome di Rey Mysterio è Óscar Gutiérrez Rubio. Di origini messicane, è nato a San Diego il giorno 11 dicembre 1974. Lottatore dal 1989, combatte nel roster di Raw della World Wrestling Entertainment (WWE).

Da Wikipedia:

Proveniente da una famiglia dedita alla lucha libre, nelle sue apparizioni nella WWE indossa sempre una maschera, il cui colore cambia di volta in volta (possiede un centinaio di maschere tutte diverse); indossa anche lenti a contatto abbinate al colore del suo vestito.

Per apparizioni fuori dal mondo del wrestling indossa di solito una maschera nera, ma altre volte è stato visto indossare maschere personalizzate fatte da Louis Vuitton, come quelle indossate alla cerimonia della WWE Hall of Fame 2006, a WrestleMania 22 e a Judgment Day 2006. Per un certo periodo, dopo la morte del suo grande amico Eddie Guerrero, ha sempre indossato un polsino con la scritta "EG" in suo onore.

Ha diversi tatuaggi sul corpo tra cui il nome di sua moglie, il nome di ognuno dei suoi figli sotto i bicipiti, le maschere indossate, la parola Mexican sull'addome ed una spina dorsale stilizzata lungo tutta la superficie della schiena. Conosciuto per il suo modo di lottare (stile della luche libre) è uno dei wrestler più amati dal pubblico, anche per il fatto di essere uno dei pochi wrestler a non aver mai effettuato un turn heel in WWE; è anche un tre volte campione del mondo avendo conquistato due volte il World Heavyweight Championship e una volta il WWE Championship. Inoltre, è presente nella classifica "WWE Top 50 Superstars Of All Time" classificandosi al nono posto e anche in "The 50 greatest stars in WCW history" classificandosi ventiduesimo. Ed inoltre, secondo la maggior parte dei fan, è il miglior Cruiser di sempre o almeno uno dei migliori.

È sposato con Angelica; la coppia ha due figli, Dominik e Aliyah. Gutierrez è cattolico e fa il segno della croce prima di ogni match.