Biografia

Lea T. nasce come Leandro Medeiros Cerezo il 22 marzo del 1981 a Belo Horizonte, in Brasile, figlio del calciatore Toninho Cerezo. A solo un anno di età si trasferisce con il resto della famiglia in Italia, dove il padre gioca (nella Roma). Nel Belpaese Leandro passa l'infanzia e l'adolescenza.

Lavora per alcuni anni come modello, fino a quando, a venticinque anni, riconosce la propria condizione di transessuale e dà il via al percorso che gli permetterà di cambiare nome in seguito alla ri-attribuzione del sesso per via chirurgica.

Il percorso è molto travagliato: sia perché la madre tenta di dissuadere Leo a diventare Lea, sia per l'impegno richiesto dalle cure ormonali, oltre che dalle operazioni necessarie per far comparire il seno e rendere più femminili i tratti del volto, ridefinendo mento e fronte. L'operazione di cambio del sesso avviene a Bangkok, capitale della Thailandia, dove questo genere di pratica è piuttosto diffuso.

E' l'8 marzo del 2012: casualmente, il giorno della festa della donna. A dispetto di alcune complicazioni sorte nei giorni seguenti (allergia agli antibiotici, una necrosi e, ovviamente, il ricorso alla morfina per provare a ridurre il dolore), Lea riesce a superare il momento difficile, e può tornare, con la sua nuova identità sessuale, alla vita di tutti i giorni.

Nel frattempo la transessuale brasiliana è diventata una delle modelle più conosciute al mondo, anche per merito del direttore creativo di Givenchy Riccardo Tisci, che l'aveva scelta come testimonial della campagna invernale del 2010 (dopo che aveva posato, nell'estate precedente, per "Vogue Francia" senza veli).

Nell'autunno del 2013 Lea, divenuta una star internazionale (è stata anche ospite di Oprah Winfrey), viene scelta da Milly Carlucci per partecipare come concorrente al programma di Raiuno "Ballando con le stelle": il suo insegnante è Simone Di Pasquale.