Biografia

Alessandro Cecchi Paone nasce il 16 settembre 1961 a Roma. A soli 16 anni debutta in televisione presentando un telegiornale per ragazzi su Raiuno; diplomatosi nel 1980, nel 1983 è vincitore di "Un volto nuovo per gli anni 80", concorso che gli permette di arrivare a "Unomattina". Dopo essersi laureato in Scienze Politiche, nel 1985 si trasferisce a Milano e su Raiuno presenta in prima serata "Mister O"; l'anno successivo conduce "Test", sempre sulla prima rete nazionale.

Nel 1991 è il mezzobusto dell'edizione delle tredici del "Tg2": tre anni più tardi è il primo giornalista della Rai ad annunciare la vittoria alle elezioni politiche del Polo delle Libertà, a reti unificate. Nella seconda metà degli anni Novanta Alessandro Cecchi Paone si trasferisce a Mediaset, dove conduce "Amici animali" e "Mediterraneo sulla rotta di Ulisse".

Diventa poi un volto fisso di Retequattro, grazie ad "Appuntamento con la storia" e soprattutto a "La macchina del tempo". Nel 2001, in occasione della cerimonia di consegna dei Telegatti, polemizza con gli organizzatori per avere inserito il suo programma insieme con "Quark" e il "Grande Fratello" nella categoria "Costume e cultura". Quindi, passa alla guida di MT Channel, canale satellitare prodotto da Mediaset ispirato proprio a "La macchina del tempo".

Per Il Saggiatore, Alessandro Cecchi Paone pubblica tra il 2000 e il 2002 "Le frontiere dello spazio", "Il regno dei dinosauri", "Un saggio mi ha detto" e "Sì global". Inoltre, per Net scrive "I graffiti e Internet" e "Quando Lucy iniziò a camminare", mentre con De Agostini dà alle stampe "Viaggio nella preistoria" e "Ai confini dell'universo".

Anche il 2003 è un anno ricco di pubblicazioni: con De Agostini arrivano in libreria "Nel mondo degli antichi romani" e "L'avventura delle quattro ruote"; con Einaudi "Tutti dentro"; con Rizzoli "Ulisse, l'eroe che inventò il Mediterraneo"; e con Utet "Immagini dal mondo". Nel 2004, anno in cui scrive per Il Saggiatore "Solo per amore: famiglia e procreazione nel mondo globale", Cecchi Paone rivela pubblicamente di essere omosessuale; candidatosi nello stesso anno con Forza Italia alle elezioni europee, conquista 29mila preferenze non venendo eletto.

Nel 2005 pubblica per Rizzoli "Alessandro Magno ieri e oggi", e su Mediolanum Channel scrive e conduce "Alessandro. Le grandi conquiste dell'economia", dentro il quale viene proposto il cartone animato "Elmo", il cui protagonista - Elmo, appunto - ha le sembianze di Cecchi Paone. Terminata l'esperienza con MT Channel, pubblica per Marsilio "A viso aperto", e a partire da settembre 2006 presenta sull'emittente Gay.tv il talk-reality "Open Space", da lui stesso ideato.

Sempre nello stesso anno comincia a lavorare per l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove insegna Scrittura per la produzione documentaristica. A gennaio 2007 lascia "Open space" e su Italia 1 presenta con Eva Henger "Azzardo", quiz show che tuttavia ottiene ascolti mediocri: per questo Alessandro viene sostituito da Daniele Bossari.

In seguito, aderisce insieme a Franco Grillini, nonostante la fede politica diversa (Grillini arriva dai Democratici di Sinistra e dall'Arcigay; Cecchi Paone da Forza Italia, dai Radicali e da Gay Lib), alla Costituente Socialista creata da Enrico Boselli per ricostituire nella coalizione di centrosinistra il Partito Socialista Italiano. Dopo l'esperienza di Radio Kiss Kiss, dove presenta "Klima News", nell'autunno del 2007 Cecchi Paone è uno dei concorrenti della quinta edizione de "L'isola dei famosi", reality show in onda su Raidue: si ritira dal programma dopo poco più di un mese, sostenendo di voler lasciare l'opportunità di vincere a uno dei non famosi e dichiarando di sentire la mancanza del cibo e di Internet.

Nel 2008 pubblica per Armando Curcio Editore "Ulisse - L'eroe, l'uomo", e torna in Rai per presentare "Scommettiamo che", il quale però ottiene risultati di audience inferiori alle aspettative; nello stesso periodo Alessandro prende la tessera del Partito Repubblicano Italiano, del quale diventa consigliere nazionale e membro del comitato di segreteria nel 2011. Collabora, inoltre, con "La Voce Repubblicana", quotidiano per il quale cura una rubrica intitolata "Il partito della modernità".

Dopo avere scritto con Flavio Pagano "La rivolta degli zingari - Auschwitz 1944", edito da Mursia, ed essere stato uno degli inviati di "Mistero", show di Italia 1, nel 2012 torna a partecipare a "L'isola dei famosi" (giunto ormai alla nona edizione): viene eliminato durante la sesta puntata del reality dal televoto del pubblico a casa. Nell'estate di quell'anno, suscitano scalpore le sue dichiarazioni in occasione degli Europei di calcio, quando afferma che nella Nazionale azzurra di Cesare Prandelli ci sono due calciatori omosessuali, un bisessuale e tre metrosexual, senza rivelare tuttavia i loro nomi.