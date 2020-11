Biografia

Giovanni Caccamo nasce l'8 dicembre del 1990 a Modica, in provincia di Ragusa.

Comincia a cantare sin dalla più tenera età, e nel 2001 fa parte, in occasione della "Festa della mamma dello Zecchino d'Oro", del coro dell'Antoniano di Bologna. Nel 2009 entra nel cast di "Music Gate", programma presentato da Michele Bertocchi e Georgia Luzi e prodotto dall'Antoniano con Rai Ragazzi; l'anno successivo si iscrive ai casting per la quarta edizione di "X Factor", venendo scartato da Mara Maionchi nella fase finale degli Home Visit.

Gli anni 2010

Inviato per la Rai in occasione del "Festival di Sanremo" del 2011, è uno dei veejay della trasmissione "Social King", in onda su Raidue e condotta da Livio Beshir e Metis Di Meo. Alla fine del 2011 prova a partecipare a "Sanremo Social", venendo scelto tra i sessanta finalisti del concorso grazie alla canzone "Mezze verità": viene, tuttavia, eliminato nella fase successiva, perdendo l'opportunità di partecipare alla 62esima edizione del "Festival di Sanremo" nella sezione "Nuove proposte".

L'estate successiva Giovanni Caccamo conosce Franco Battiato, che decide di affidargli l'apertura dei concerti di "Apriti Sesamo", il suo tour, oltre che delle sue esibizioni con Antony and the Johnsons.

Il debutto discografico

Nell'agosto del 2013 Giovanni pubblica "L'indifferenza", il suo primo singolo, prodotto da Pino Pinaxa Pischetola e dallo stesso Battiato, mentre a novembre intraprende il tour "Live At Home", in virtù del quale si esibisce al pianoforte in Italia e in Europa in case private.

Ospite dell'"Edicola Fiore" di Rosario Fiorello in numerose occasioni, nel mese di ottobre del 2014 sottoscrive un accordo con l'etichetta discografica Sugar Music di Caterina Caselli.

Giovanni Caccamo a Sanremo

Nel febbraio del 2015 prende parte alla 65esima edizione del "Festival di Sanremo" con la canzone "Ritornerò da te" nella sezione "Nuove proposte", giungendo al primo posto nella classifica finale: si aggiudica, inoltre, il Premio "Emanuele Luzzati" e il Premio Sala Stampa "Lucio Dalla".

Ma i riconoscimenti sanremesi per Giovanni Caccamo non finiscono qui: il giovane siciliano è anche l'autore delle musiche di "Adesso e qui (nostalgico presente)", canzone a cui viene assegnato il Premio della critica "Mia Martini". Dopo la kermesse ligure, il cantante di Modica pubblica il singolo "Oltre l'estasi" e riprende il tour "Live At Home", che anticipa il tour ufficiale "Qui per te".

Ad aprile viene ospitato da Biagio Antonacci in occasione del concerto dell'artista milanese al Forum di Assago, mentre a giugno è uno dei protagonisti della terza edizione del "Coca Cola Summer Festival", rassegna musicale presentata da Alessia Marcuzzi e trasmessa da Canale 5: il suo brano "Distante dal tempo" gli vale una candidatura al "Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate".

A settembre, Caccamo si cimenta nel doppiaggio, prestando la voce alla versione italiana di "Lava", cortometraggio Pixar che anticipa il film di animazione "Inside Out", accanto a Malika Ayane.