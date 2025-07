Biografia

Il nome completo dell'attore Casey Affleck è Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt. Nasce il 12 agosto del 1975 a Falmouth, negli Stati Uniti, secondo figlio di Timothy e di Christine Anne, un'insegnante.

È il fratello minore di Ben Affleck, destinato a diventare uno degli attori hollywoodiani più famosi degli anni Duemila, nonché regista di pregevoli film. Casey Affleck studia alla George Washington University e, mentre continua gli studi di astronomia e fisica presso la Columbia University, esordisce al cinema nel 1995 nel film "Da morire", diretto da Gus Van Sant. Accanto a Joaquin Phoenix e a Nicole Kidman, Casey veste i panni di un ragazzo sociopatico.

Casey Affleck negli anni 2000

Nel 2000 è uno dei protagonisti del film "Lui, lei e gli altri", insieme con Heather Graham; nella pellicola recita anche Summer Phoenix, sorella di Joaquin, che diventerà sua moglie. Con la stessa Summer, Casey Affleck recita a teatro in "This is our youth", che vede sul palco anche Matt Damon.

Casey Affleck

Nel 2001 fa parte del cast di "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco", dove impersona Virgil Malloy, e l'anno successivo viene diretto di nuovo da Gus Van Sant come protagonista di "Gerry", film scritto con l'amico Matt Damon. Nel 2004 ritrova dietro la macchina da presa Van Sant, questa volta per "Ocean's Twelve", mentre l'anno seguente recita per Steve Buscemi nella pellicola indipendente "Lonesome Jim". Dopo aver preso parte a "Ocean's Thirteen", nel 2007 Affleck recita in "Gone Baby Gone", diretto dal fratello Ben.

Casey Affleck con il fratello Ben Affleck

L'anno successivo è accanto a Brad Pitt nel film "L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford", grazie a cui viene candidato per la prima volta agli Oscar come migliore attore non protagonista. Nel 2009 realizza "Joaquin Phoenix - Io sono qui!", documentario che viene presentato alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia dell'anno successivo, anche se fuori concorso.

Casey Affleck negli anni 2010

Sempre nel 2010 Casey Affleck viene denunciato dalla produttrice Amanda White, che aveva lavorato con lui durante le riprese del documentario, accusato di molestie sessuali; la stessa accusa proviene anche dalla fotografa Magdalena Gorka. Le due donne intraprendono contro l'attore un'azione legale, ma in seguito le accuse verranno ritirate.

Sempre nel 2010 egli viene scelto come protagonista di "The Killer Inside Me", in cui recita al fianco di Kate Hudson e Jessica Alba: la pellicola, diretta da Michael Winterbottom, viene presentata al Sundance Film Festival e al Festival internazionale del cinema di Berlino. L'anno seguente Casey appare in "Tower Heist - Colpo ad alto livello", recitando con Ben Stiller.

Nel 2012 presta la propria voce al film di Sam Fell e Chris Butler "ParaNorman", mentre l'anno seguente compare in "Senza santi in paradiso", per la regia di David Lowery. Dopo aver lavorato con Scott Cooper in "Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace", nel 2014 è uno degli attori di "Interstellar", di Christopher Nolan.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 appare in "Manchester by the Sea", grazie a cui vince un Bafta come migliore attore protagonista, un Golden Globe come migliore attore in un film drammatico e un Oscar come migliore attore protagonista. Nello stesso anno si separa e divorzia dalla moglie Summer, che nel frattempo lo aveva reso padre di due figli, Indiana August e Atticus, e che aveva sposato nel giugno del 2006 in Georgia.

Summer vive vicino casa. I ragazzi fanno avanti e indietro, mi sembra l'abbiano presa bene. Le sono molto legato, ma ci siamo fidanzati quando eravamo troppo giovani. Io voglio che continui a far parte del mio mondo, è una donna intelligente e i migliori consigli della mia vita me li ha dati lei.

Poco dopo Casey Affleck intraprende una relazione sentimentale con l'attrice Floriana Lima. Recita, successivamente, in "Codice 999", di John Hillcoat, e in "Storia di un fantasma", di David Lowery. Nel 2018 è al cinema con "The old man & the gun", sempre per la regia di David Lowery.