Guillermo Mariotto
Biografia
Guillermo Mariotto nasce a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966, sotto il segno zodiacale dell'Acquario. Stilista e personaggio televisivo, non sono passate inosservate, ai fedeli telespettatori di "Ballando con le stelle", la puntigliosità e la severità del giudice Guillermo Mariotto. È diventato infatti un personaggio tv piuttosto noto, dalla fine degli anni 2010, grazie alla sua partecipazione al popolare programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.
Nello stesso periodo lo stilista ha raccontato alcuni particolari inediti della sua vita. Ad esempio, ha parlato di sua madre, definendola un'eroina per come sia riuscita a laurearsi in Odontoiatria nonostante avesse tre figli. Del padre invece ha rivelato:
“Mio padre era avvocato ed era molto geloso di mia madre. La gelosia è una delle malattie più brutte del mondo. Io sono andato via e ho conosciuto il mondo proprio perché mio padre era così, estremamente severo. Alla fine l'ho ringraziato, anche se è stato duro”.
Guillermo Mariotto stilista
La carriera di Guillermo Mariotto nel settore della moda comincia piuttosto presto, dato che questa è sempre stata una sua grande passione. Proprio per studiare ed approfondire il mondo della moda e dell'arte prosegue gli studi laureandosi presso la “California College of Arts and Craft”, a San Francisco.
A soli sedici anni andai via da Caracas per raggiungere San Francisco: capitale, allora, del divertimento e, soprattutto della libertà. Parliamo della fine degli anni '70. Un periodo storico fatto di macho man e Village People. Ebbi anche una tresca con il cowboy del gruppo. Anni d'oro. Non c'era nemmeno l'AIDS.
L'incontro con Raniero Gattinoni, nel 1988, spiana la strada di Guillermo Mariotto verso l'affermazione professionale. Il noto stilista italiano, infatti, gli affida la realizzazione di capi unici all'interno della maison. La particolarità di Mariotto consiste nella capacità innata di mettere in risalto la sfera emotiva e spirituale negli abiti che realizza.
Studiavo disegno industriale e per fare un dispetto ad un fidanzato di allora, accettai uno stage a Roma. Più che un viaggio mi sembrò un salto nel tempo. In Italia sembrava di essere nel Medioevo, ma l'arte mi conquistò talmente tanto che, da allora, non me ne sono più andato.
Alla morte di Gattinoni, avvenuta nel 1994, Mariotto assume la direzione creativa della casa di moda. L'esordio come direttore creativo avviene con una collezione dedicata ad EVA, fonte d'ispirazione per la scena della sfilata nuda, nel film Prêt-à-Porter, di Robert Altman (1994, con Marcello Mastroianni e Sophia Loren).
Oltre alla realizzazione di abiti di scena per il teatro, la televisione, il cinema e l'opera lirica, lo stilista ha realizzato paramenti sacri per il Papa Benedetto XVI nel giugno 2007, in occasione della visita del Pontefice ad Assisi.
Guillermo Mariotto in tv
Guillermo si diletta nel ruolo di giudice nei programmi televisivi: oltre che nel già citato programma “Ballando con le stelle” (dove è presente a partire dal 2005) ha partecipato anche a “Notti sul ghiaccio”.
Lo abbiamo visto poi nella giuria di tre edizioni del concorso nazionale “Miss Italia” (2007, 2009 e 2010).
Nel 2017 è opinionista fisso nella trasmissione The Real su TV8. L'anno seguente è ospite fisso su Rai 1 a Domenica in. Nel 2019-2020 è a Detto fatto, su Rai 2. Nel 2020 è nella giuria de Il cantante mascherato (Rai 1) e torna di nuovo a Ballando con le stelle.
Vita privata di Guillermo Mariotto
Non si conosce molto della vita privata di questo stilista, perché è abbastanza riservato e ci tiene a tutelare la sua privacy. Da alcune interviste rilasciate, trapela la forte fede religiosa.
Stando a quello che dicono i rumors, Guillermo Mariotto non è sposato: pare che sia ancora alla ricerca della persona che riesca a fargli battere il cuore.
A causa del suo carattere puntiglioso e severo, più volte è stato attaccato nei contesti televisivi, costringendo la conduttrice Milly Carlucci a difenderlo dalle critiche mosse nei suoi confronti.
Tra le confessioni trapelate circa la sua vita privata, ce n'è una che risale al 2019. Ai microfoni di “Un giorno da pecora” ha rivelato di essere stato uno schiavo del sesso. La dipendenza dal sesso lo costringeva ad avere rapporti sessuali almeno tre volte al giorno, con la stessa persona.
Durante il programma “Ballando con le stelle” aveva anche raccontato un sogno erotico che aveva come protagonista Selvaggia Lucarelli (sua collega nella giuria).
Frasi di Guillermo Mariotto
Quando si tratta di me, sono un libro aperto, quando si tratta degli altri, ho rispetto.
Sono diventato un Camilliano Laico. Assisto i malati, non dal punto di vista pratico e medico, ma da quello spirituale. All'Ospedale Sant'Andrea di Roma ho incontrato Sofia: una bambina speciale con diversi problemi alla schiena. Lei è una fan di Ballando con le Stelle e quando mi vede è così felice che piange. Chi altro potrà mai darmi gioia più grande?
Ho capito che attraverso il sacrificio raggiungo la serenità. [...] Una volta credevo che il sacrificio fosse una grandissima rottura di palle, mentre oggi non potrei più farne a meno.
Mi disturbano tutte le etichette, ma sono gay. Non ho mai avuto segreti, né tantomeno tabù.
Al contrario di molti, non ero femminile e non sono mai stato attratto da trucchi, tacchi a spillo e parrucche [...] mi sentivo piuttosto strano perché immaginavo che i gay fossero solo quello. Ad illuminarmi, involontariamente, fu mio padre quando portò a casa una rivista dove in copertina c'erano due uomini, molto maschili, che si baciavano. Li capii che non ero così strano.
Oggi so perfettamente cosa voglio, ma anche cosa non mi fa stare bene, e questo mi rende sereno e felice con me stesso.
Da quando mi relaziono con lo Spirito Santo, non ho più bisogno di nulla. Sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro. Alla mia tenera età ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie. Era diventato una vera e propria droga: finito l'effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo.
Ero un bambino sveglio e precoce, tanto che a 16 anni avevo già fatto la maturità. Moltissimi anni dopo, mia madre, dal nulla, mi disse: "Hai fatto sempre le scelte giuste". Una medaglia d'oro sul mio petto.
Sarò stato pure una gran mignotta, bonariamente parlando, ma guai a toccarmi la fede.
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Guillermo Mariotto. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Guillermo Mariotto.
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