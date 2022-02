Le apparizioni di Valentina Cenni in televisione e al cinema sono altrettanto numerose ed importanti. Ha infatti partecipato alla serie tv trasmessa su Rai Tre, intitolata “Non uccidere” e diretta da Giuseppe Gagliardi. A partire dal 15 marzo 2021 è, in coppia con il marito Bollani, nel programma televisivo “Via dei Matti n.0”, in onda su Rai Tre.

Tra Valentina ed il marito Stefano Bollani c’è un forte legame non solo affettivo, ma anche un sodalizio artistico e professionale. Insieme hanno realizzato e dato vita allo spettacolo “La regina dada” (2016) e alla mini serie tv intitolata “La fata del sonno” (in sette episodi), andata in onda su Rai Uno.

1 di 2

Frasi di Valentina Cenni

9 fotografie

Foto e immagini di Valentina Cenni

Video Valentina Cenni

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Stefano Bollani Harold Pinter Edmond Rostand Alessandro Preziosi Luigi Lo Cascio Sofocle Johnny Dorelli Sergio Castellitto Riccardo Scamarcio Jasmine Trinca TV Valentina Cenni nelle opere letterarie Film

16 biografie

Nati lo stesso giorno di Valentina Cenni