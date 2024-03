Biografia

Nato il 7 aprile 1974 a Tirana (Albania) Kledi Kadiu è diventato in pochi anni l'idolo di tutte le teenager italiane, che non vedono l'ora di ammirarlo nei programmi di Canale 5, soprattutto in quelli di Maria De Filippi. È stato lui ad insegnare a Maria il ballo.

La vita di Kledi in precedenza non è stata certo facile: come molti suoi connazionali ha vissuto sulla sua pelle la dittatura e la fame, si è imbarcato su una 'carretta' del mare stipata all'inverosimile, è approdato in Italia col miraggio di una vita migliore, quindi è stato 'rispedito' al suo paese.

Kledi frequentava l'accademia di danza di Tirana, una scuola durissima e molto severa (si arrivava perfino alle punizioni corporali) che somigliava di più ad una caserma; questa esperienza è stata però fondamentale per il futuro di Kledi; infatti dopo essersi diplomato a pieni voti è diventato il primo ballerino del teatro.

La svolta arriva quando la compagnia di danza di Mantova arriva a Tirana alla ricerca di ballerini. Kledi non ci pensa due volte ed accetta di partire per l'Italia.

All'inizio non fu facile perchè la realtà era ben diversa da quella conosceva attraverso la tv italiana.

Dopo varie esperienze teatrali che l'hanno visto girare un po' tutta l'Italia, oggi Kledi vive e lavora a Roma.

Tra le sue esperienze di maggior successo ricordiamo la partecipazione a "C'è posta per te", "Buona domenica", "Saranno famosi" e "Uomini e donne".

Ma non solo: assieme alla sua ex fiamma, Daniela Bello, una delle storiche "letterine" di Passaparola, ha preso parte al video "Vaimos a bailar" di Paola & Chiara e a quello di "Non vergognarsi mai", di Lucio Dalla.

L'apice del fenomeno "Kledi" arriva con il calendario 2003 della rivista 'Max' che contribuisce ad affermare il ballerino come uno dei più apprezzati sex-symbol del panorama televisivo nazionale.

Poi la popolarità continua ad aumentare grazie al suo talento. Nel mese di ottobre 2005 esce il film biografico "Passo a due" (da un'idea di Maurizio Costanzo, regia di Andrea Barzini): Kledi interpreta Beni, il protagonista del film, un ragazzo con la passione e un grande talento per la danza che lascia l'Accademia di danza di Tirana per venire in Italia, dove gli è stato promesso il successo.

La sua compagna nella vita è Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga. La coppia si è sposata il 28 giugno 2018. Hanno avuto due figli.