Biografia

Petra Magoni nasce a Pisa il 27 luglio 1972. Comincia a cantare in un coro di voci bianche e per molti anni fa esperienza in gruppi vocali di vario genere.

Studia canto presso il Conservatorio di Livorno e l'Istitituto Pontificio di Musica Sacra di Milano, perfezionandosi in musica antica con Alan Curtis.

Nel corso degli anni partecipa a seminari tenuti da Bobby McFerrin, Sheila Jordan (improvvisazione), Tran Quan Hay (canto armonico e difonico), King's singers (ensemble vocale).

Petra Magoni

Gli anni '90

Dopo aver lavorato nel mondo della musica antica e operistica nella compagnia del Teatro Verdi di Pisa, Petra Magoni approda al rock nel gruppo pisano "Senza freni", con il quale partecipa all'edizione 1995 di Arezzo Wave.

Petra prende parte due volte al Festival di Sanremo (1996, con la canzone "E ci sei"; 1997, con "Voglio un dio"). In questo periodo appare in numerose trasmissioni televisive (Tappeto volante, Aria fresca, In famiglia, Due come noi, Su le mani ...), partecipa alla tournee teatrale e a un film ("Bagnomaria") dell'attore Giorgio Panariello, con il quale scrive e incide la canzone "Che natale sei".

Eclettica da sempre, collabora poi con il rapper Stiv e con musicisti jazz come Stefano Bollani, Antonello Salis, Ares Tavolazzi.

Sotto lo pseudonimo di Artepal lavora nel mondo della dance ("Don't give up" è stato il brano-guida di tutti gli spot televisivi della Sasch), come cantante e come autrice.

Petra Magoni negli anni 2000

Petra Magoni ha inciso due dischi a proprio nome ("Petra Magoni", 1996 e "Mulini a vento", 1997), uno sotto lo pseudonimo "Sweet Anima", uscito nel gennaio 2000, contenente le canzoni scritte in inglese da Lucio Battisti e, come "Aromatic" insieme a Giampaolo Antoni, l'album elettro-pop "Still Alive" uscito nel novembre 2004.

Nel febbraio 2004 esce l'album "Musica Nuda" in duo con il già citato contrabbassista Ferruccio Spinetti per l'etichetta "Storie di Note", che ha superato le 7.000 copie vendute e si è classificato al terzo posto al prestigioso Premio Tenco 2004, categoria interpreti. Il cd esce poi in Francia (quasi disco d'oro), Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, Austria e Svizzera. Il duo Magoni-Spinetti ha tenuto nel 2005 oltre 70 concerti e nella stagione estiva ha aperto i concerti degli Avion Travel.

Al MEI 2004 (Meeting Etichette Indipendenti), a Faenza, il duo si è aggiudicato il Premio "Progetto Speciale" al PIMI (Premio Italiano Musica Indipendente).

In ambito teatrale Petra Magoni è voce solista dell'operina "Presepe vivente e cantante" con musiche di Stefano Bollani e testi di David Riondino (libro+cd per la Donzelli Editore) ed ha partecipato a produzioni del teatro dell'Archivolto di Genova con la regia di Giorgio Gallione. (Alice Underground).

Con Ferruccio Spinetti e l'attrice e cantante Monica Demuru porta in scena "AE DI - Odissea Pop", sconcerto d'epica e canzoni che diventerà presto un cd.

I figli

Nel 1999 diventa mamma di Leone e nel 2004 di Frida, entrambe avuti con Stefano Bollani. La figlia Frida Bollani Magoni è cieca (ipovedente) dalla nascita; l'handicap non le impedisce comunque di esprimere i talenti di musicista e cantante, evidentemente ereditati da entrambe i genitori.

Frida Bollani Magoni

Gli anni 2010 e 2020

Nel 2018 esce il disco live "Verso Sud". Si esibisce poi insieme a Ferruccio Spinetti alla Camera dei Deputati in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aula di Montecitorio.

Due anni più tardi, nel 2020 Petra Magoni collabora con Annalisa Minetti e Mario Biondi al progetto Nemico invisibile; i ricavi del singolo Il nostro tempo sono devoluti ad Auser, associazione che, anche durante la pandemia di COVID-19 del 2019-2021 porta avanti iniziative di sostegno per le persone più fragili, sole e anziane.

Nel 2021 esce un nuovo disco "All of Us", una raccolta di cover.