Biografia

Francesca Senette nasce a Tradate (Varese) il giorno 26 settembre 1975. Inizia la propria carriera giornalistica durante gli anni dell'università scrivendo per una testata locale chiamata "L'informazione dell'alto milanese". Successivamente entra a far parte della redazione news dell'emittente tv lombarda "Antenna 3": qui conduce il notiziario regionale e due trasmissioni settimanali.

Durante un servizio realizzato per Antenna 3, viene notata da Emilio Fede, direttore del TG4, il quale la chiama per condurre l'edizione delle 13:30. Francesca Senette diviene così uno dei volti più noti del TG4 e conosciuta a livello nazionale. Sempre per Rete 4 le viene affidata la conduzione del rotocalco "Sipario".

Gli anni 2000

Nel 2002 vince il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo; nel 2008 vince il Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure. Francesca Senette ha inoltre collaborato con numerose testate giornalistiche; tra queste ha curato una rubrica sul quotidiano "Libero", diretto da Vittorio Feltri.

Sposata con l'imprenditore Marcello Forti, nel 2006 è diventata mamma di Alice.

Dopo 8 anni passati nelle reti Mediaset, dall'8 Settembre 2008 passa a RaiDue per condurre il nuovo programma "Italia allo Specchio", in onda dal lunedi al venerdi nella fascia pomeridiana. Il 22 settembre 2008 inoltre conduce la cerimonia inaugurale dei Mondiali di ciclismo di Varese.

Mi hanno silurata in Rai. C'ero andata felice contenta per la nuova esperienza, avevo un programma tutti i giorni in diretta su Raiuno, due ore al giorno. Arrivata lì per meriti, senza averla data a nessuno, ero lì perché il direttore di Raidue mi aveva chiamata. Ero tutta contenta di questa cosa. Dopo un anno in cui peraltro il programma è andato anche bene...

Francesca Senette negli anni 2010

Dal 2010 al 2012 insegna Fashion Communication & Fashion Editing all'Accademia del Lusso di Milano. Il 29 aprile conduce su LA7d, lo speciale che segue la diretta del matrimonio tra William d'Inghilterra e Kate Middleton.

Mi sono fatta un bagno - anzi oserei dire un'immersione - di umiltà. Ho tolto i tacchi, mi sono legata i capelli, mi sono rimboccata le maniche e sono ripartita da La7d. È stata un'esperienza meravigliosa.

Dal gennaio 2011 conduce Effetti Personali, trasmissione dedicata ai viaggi con interviste a personaggi famosi che vivono o amano la città oggetto della puntata. La trasmissione, in onda su La7d viene riconfermata anche per i due anni seguenti. Intanto nel 2012 Francesca Senette inizia a collaborare con Geppi Cucciari nel preserale di La7 "G'Day" realizzando interviste nella rubrica "Abbiamo l'esclusiva".

Incinta del suo secondogenito, realizza e porta in onda su Sky "Diario di un bebè", il racconto in diretta, documentato, dei nove mesi di gravidanza. Nel maggio 2014 pubblica il libro "Cose che non mi aspettavo quando stavo aspettando" per Kowalski-Feltrinelli, sull'esperienza della gravidanza.

Nel 2017 Francesca Senette è il volto della trasmissione YoYoga su DeA Junior.

Dal 2020 conduce QVC informa.

Mercoledì 20 novembre 2013 16:43:16

Brava e professionale come giornalista .Carina nel porgersi,come femmina buca il video ..Complimenti .

Da: Marco

