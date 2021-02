Biografia

Samuel Eto'o Fils nasce a Nkon (Camerun) il 10 marzo 1981.

Comincia a giocare a calcio nella squadra UCB Douala, in Camerun. Nel 1996, a soli quindici anni, entra nel settore giovanile del Real Madrid e nel 1996-1997 gioca con il Real Madrid B, che retrocede in Segunda División B.

Il 5 dicembre 1998 debutta nella Liga contro l'Espanyol (0-0), club che poi lo prende in prestito per metà stagione, ma che non lo schiera mai in campo. Le uniche partite giocate dal giovane Eto'o durante la stagione sono le tre con la maglia del Real Madrid.

Nella sua carriera sportiva oltre al Real Madrid ha militato nel Barcellona (dal 2004 al 2009) e nell'Inter (dal 2009).

Per tre anni consecutivi - dal 2003 al 2005 - è stato votato calciatore africano dell'anno.

Nel 2005 si è inoltre classificato al terzo posto nella graduatoria FIFA World Player.

Samuel Eto'o è il capocannoniere assoluto della Nazionale camerunense: al suo attivo ha 44 gol in 94 presenze; detiene anche il primato di gol segnati in Coppa d'Africa, 18.

E' il calciatore africano con più presenze nella storia della Liga spagnola: 303, più del connazionale N'Kono, portiere che vanta 241 presenze.

Attaccante dell'Inter è anche capitano della sua Nazionale.

Ambasciatore Unicef, ha inoltre fondato insieme al suo agente e amico Josè Maria Mesalles la fondazione "L'Africa sta morendo", per aiutare i bambini del Camerun.