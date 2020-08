Biografia • Arte e provocazione

Maurizio Cattelan nasce il 21 settembre 1960 a Padova. Non frequenta nessuna Accademia, per cui realizza opere da autodidatta. Intraprende la sua carriera artistica negli anni Ottanta nella città di Forlì, in Emilia Romagna. A Forlì conosce anche alcuni artisti locali. Continua a realizzare le sue opere nella città di Milano.

Nelle sue opere scultoree inizia a rappresentare dei pezzi teatrali, delle azioni di provocazione, oggetti che non funzionano, dei commenti e testi che accompagnano sia opere sue sia opere non realizzate da lui. Nel 1986 realizza uno dei suoi più noti lavori provocatori, "Untitled", in cui rappresenta una tela squarciata in tre parti che vuole rappresentare una grande zeta.

Ottiene un grande successo però cinque anni dopo in occasione della sua prima grande esposizione presso la Galleria d'Arte Moderna a Bologna. L'opera che espone in quest'occasione è "Stadium 1991", in cui rappresenta un grande tavolo da calcetto all'interno del quale ci sono undici giocatori senegalesi e undici giocatori del Cesena.

Due anni dopo realizza anche un altro lavoro, "Lavorare è un brutto mestiere", con l'intento di voler vendere a un'agenzia pubblicitaria il suo spazio espositivo. Quest'opera viene presentata in occasione della Biennale di Venezia, sconvolgendo il pubblico presente.

Riscontra dei grandi successi e riceve grandi complimenti da parte della critica italiana. Durante una delle sue esibizioni a Milano attacca con il nastro adesivo il gallerista Massimo De Carlo contro il muro.

Cattelan viene considerato dalla critica come uno degli esponenti post-duchampiani dell'arte odierna.

Nel 1999 realizza una delle sue sculture più celebri: "La Nona Ora". In questa opera, realizzata con del lattice, della cera e del tessuto, rappresenta Papa Giovanni Paolo II accasciato a terra poiché è stato colpito da un meteorite; attorno al papa polacco vi sono anche dei vetri infranti. L'opera, che ha ricevuto numerose critiche ed è stata oggetto di grandi polemiche, è stata esposta presso la Royal Academy di Londra. Inoltre il lavoro di Cattelan è stato venduto all'asta da Christiès nel 2003 per ben 886.000 dollari.

Due anni dopo Maurizio Cattelan si dedica all'elaborazione della scritta provocatoria "Hollywood", che è stata eretta sulla collina di Bellolampo, che si trova nei pressi di Palermo, in Sicilia. Negli ultimi anni ha anche realizzato un documentario che si intitola "E' morto Cattelan! Evviva Cattelan!", in cui immagina che i maggiori telegiornali italiani parlino della sua morte.

Sempre nel 2001 si dedica alla realizzazione di un altro lavoro, "Him", in cui rappresenta Hitler in ginocchio nell'atto di richiedere perdono per il male che ha commesso. L'obiettivo di questa rappresentazione artistica è quello di far comprendere alla gente che un uomo che ha commesso uno sterminio così grave come quello ai danni degli ebrei è difficile da perdonare.

In una delle strade di New York inoltre ha anche aperto una vetrina, la "Wrong Gallery", in cui è possibile fare delle esposizioni artistiche. Nel mondo riscuote un grande successo, ma ottiene anche numerose critiche per le sue opere provocatorie.

In occasione della laurea honoris causa che gli è stata conferita dalla facoltà di Sociologia dell'Ateneo di Trento, fingendo di essere un asino, regala all'Università un asino imbalsamato. Questo lavoro prende il nome di "Un asino tra i dottori".

Nel corso della sua permanenza a New York Cattelan crea, con Paola Mafrin, una rivista di arte contemporanea: "Permanent Food", in cui vengono rappresentate delle immagini rubate.

Sempre a New York dirige con Alì Subotnick e Massimiliano Gioni la rivista "Charley". Nel 2006 viene chiamato a curare la quarta Biennale di Berlino. Due anni dopo vince l'importante Premio alla Carriera che gli viene insignito dalla XV Quadriennale d'Arte di Roma.

Nella vita privata ha alle spalle una relazione con la conduttrice televisiva Victoria Cabello. Attualmente continua a realizzare i suoi capolavori artistici, riscuotendo sempre attenzione come personaggio molto popolare sia in Italia che nel resto del mondo.