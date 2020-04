Biografia • Burattini globali

James Maury Henson nasce a Greenville (Stati Uniti) il giorno 24 settembre 1936; regista e produttore cinematografico con l'invenzione dei "Muppets", è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della tv americana.

Secondo di due fratelli viene allevato come cristiano scientista e vive i suoi primi anni a Leland; con la famiglia si muove a Hyattsville, Maryland, vicino Washington, alla fine degli anni Quaranta. E' durante l'adolescenza che viene influenzato prima dall'avvento e dalla diffusione del mezzo televisivo, poi dal ventriloquo Edgar Bergen, e da uno dei primi spettacoli con pupazzi di Burr Tillstrom e Bil e Cora Baird.

A diciotto anni Jim Henson, mentre frequenta la Northwestern High School, inizia a lavorare per la WTOP-TV, creando pupazzi per uno spettacolo per bambini del sabato mattina; il titolo è "The Junior Morning Show". Dopo il diploma si iscrive all'università del Maryland (College park) per seguire un corso d'arte, pensando di poter diventare un artista. Alcuni creatori di burattini lo introdcono in questo periodo a corsi di creazione e di tessitura nel contesto dell'università di economia domestica, conseguendo la laurea proprio in economia domestica nel 1960.

Quando era matricola, aveva partecipato al "Sam and Friends", uno spettacolo di soli cinque minuti con i suoi pupazzi. I personaggi erano i precursori dei Muppets e lo show includeva un prototipo del suo personaggio più famoso: Kermit la rana.

Henson nello show inizia a sperimentanre tecniche che poi avrebbero cambiato il mestiere di burattinaio in televisione; sua è l'invenzione della cornice definitiva per consentire al burattinaio di muoversi anche fuori dallo specchio della cinepresa.

Molti pupazzi erano di legno intagliato: Henson comincia a creare personaggi con la gommapiuma, permettendo loro di esprimere una gamma più ampia di emozioni. Le braccia delle marionette erano controllate con corde, ma Henson usa stecche per muovere le braccia dei suoi Muppets, soluzione che gli permette un maggiore controllo dei movimenti. In più, voleva che i suoi burattini simulassero la parlata nel modo più creativo possibile rispetto ai precedenti pupazzi, che invece erano abituati a muovere la bocca a casaccio. Lo stesso Henson studiava precisi movimenti durante i dialoghi delle sue creature.

Dopo la laurea Jim ha dei dubbi sul proseguire la sua carriera di burattinaio. Si sposta in Europa per diversi mesi, dove trova grande ispirazione. Al suo ritorno negli Stati Uniti, comincia a frequentare Jane Nebel, conosciuta nell'ambiente: si uniscono in matrimonio nel 1959. Dalla coppia nasceranno cinque figli: Lisa (1960), Cheryl (1961), Brian (1962), John (1965), and Heather (1970).

Nonostante il successo iniziale di "Sam and Friends", Henson lavora per vent'anni seguendo spot pubblicitari, talk show e programmi per bambini, prima di arrivare a realizzare il suo sogno: creare un programma che fosse "una forma di intrattenimento per tutti".

Uno degli spot più popolari di Henson è quello realizzato per l'azienda Caffè Wilkins: qui un Muppet chiamato Wilkins (con la voce di Kermit) è posto dietro un cannone visto di profilo. Un altro Muppet di nome Wontkins (con la voce di Rowlf) è davanti alla canna. Wilkins chiede "Che cosa ne pensi del Caffè Wilkins?" e l'altro risponde "Non l'ho mai provato!", allora Wilkins gli spara con il cannone. Poi gira il cannone verso la telecamera e chiede "E cosa ne pensi tu?". L'immediato successo fece sì che l'impostazione venisse usata successivamente per molti altri prodotti.

Nel 1963 si trasferisce con Jane a New York. La moglie smette di seguire il lavoro dei Muppets per badare ai figli. Henson assume allora lo scrittore Jerry Juhl nel 1961 e il burattinaio Frank Oz nel 1963. Henson e Oz instaurano un grande sodalizio e una profonda amicizia: la loro collaborazione durerà per ventisette anni.

Le apparizioni nei talk show di Henson negli anni '60 raggiungono il culmine quando fa la sua prima apparizione Rowlf,un cane "umanizzato" che suona il pianoforte. Rowlf è il primo Muppet ad apparire regolarmente ad un talk show.

Henson produce dei film sperimentali tra il 1963 e il 1966: il suo cortometraggio di 9 minuti, nel 1966, viene addirittura candidato all'Oscar.

Nel 1969 Joan Ganz Cooney e il team del Children's Television Workshop chiedono a Jim Henson di lavorare a "Sesame Street", un programma-contenitore che, attraverso il gioco, ha obiettivi didattici verso il pubblico infantile che lo segue. Allo spettacolo partecipano alcuni Muppets, tra cui Oscar il brontolone, Bert ed Ernie, Cookie Monster e Big Bird. Henson fa giocare Guy Smiley ad un gioco condotto da Bernie, e Kermit la rana appare come un reporter sempre in giro per il mondo.

Il successo di Sesame Street induce Jim Henson ad abbandonare il settore pubblicitario. Si dedica così alla creazione di nuovi Muppets e alla produzione di film di animazione.

Henson, Frank Oz e il loro team riscuotono un buon successo anche dal pubblico adulto, quando una serie di sketch appare nella prima stagione dell'innovativo spettacolo di varietà Saturday Night Live (SNL).

Nel 1976 muove il suo team creativo in Inghilterra, dove hanno inizio le riprese del "Muppet Show". Il "Muppet Show" era caratterizato da Kermit la rana come ospite, oltre che da tanti altri personaggi come Miss Piggy, Gonzo e Fozzie. Tre anni dopo l'inizio del "Muppet Show", nel 1979, i Muppets appaiono nel loro primo film, "Tutti a Hollywood con i Muppet" (titolo originale: The Muppet Movie), che ottiene un buon successo sia di critica che di pubblico.

Nel 1981 arriva il sequel, questa volta diretto da Henson,"Giallo in casa Muppet" (titolo originale: The Great Muppet Caper). Henson decide di smettere con il "Muppet Show" per dedicarsi solo ai film, anche se saltuariamente i Muppets continuano ad apparire in film per la TV e in qualche programma.

Nel 1982 crea la "Jim Henson Foundation" per promuovre e sviluppare l'arte del burattinaio negli Stati Uniti. Di lì a poco inizia anche a girare film fantasy o semi-realistici, come "The Dark Crystal", ma questa volta senza i suoi Muppets. L'anno seguente i Muppets recitano nel film "I Muppets alla conquista di Broadway" (titolo originale: The Muppets Take Manhattan), diretto da Frank Oz.

Nel 1986 Henson gira "Labyrinth", un film fantasy (con David Bowie), che si rivela però un fiasco: negli anni a venire sarebbe comunque diventato un cult. Nello stesso periodo si separa dalla moglie, che gli rimane comunque vicino per il resto della vita. Tutti i loro cinque figli cominciano presto a lavorare con i Muppets, anche come occasione per stare vicino al padre, altrimenti molto impegnato lontano da casa.

Henson continua a esplorare il mondo fantasy con lo spettacolo "The Storyteller" (1988), che vince un Emmy ma viene cancellato dopo nove episodi. L'anno seguente Henson ricompare con "The Jim Henson Hour".

Nel tardo 1989 viene assunto dalla multinazionale Walt Disney per circa 150 milioni di dollari, sperando che, con la Disney che gestiva il business, avrebbe avuto "più tempo da spendere nel lato creativo delle cose". E' il 1990 quando finisce di realizzare un special TV dal titolo "The Muppets at Walt Disney World". Durante la produzione dei suoi ultimi progetti però, comincia ad accusare i sintomi dell'influenza.

Jim Henson muore a causa dello streptococcus pneumoniae il 16 maggio 1990, all'età di 53 anni.

