Biografia

Straordinaria imitatrice nonché attrice e comica, Virginia Raffaele nasce il 27 settembre del 1980 a Roma, discendente di una famiglia circense: sua nonna era un'acrobata cavallerizza e gestiva il circo Preziotti. Cresciuta nel luna park dell'Eur a Roma fondato dai suoi nonni, Virginia si diploma a diciannove anni presso l'Accademia Teatro Integrato di Pino Ferrara. Dopo aver studiato danza moderna e danza classica all'Accademia Nazionale di Danza, forma con Francesca Milani e Danilo De Santis "Due interi e un ridotto", trio comico che inizia a farsi notare sulla scena cabarettistica. Lavora, quindi, in teatro, recitando tra l'altro per Vincenzo Zingaro ne "Le nuvole" di Aristofane e per Pino Ferrara in "L'amore di Don Perlimpino per Belisa", pièce di Federico Garcìa Lorca. Sale sul palco, inoltre, al fianco di Carlo Croccolo nel "Plautus", e di Max Tortora in "Doppia coppia", prima di essere diretta da Lorenzo Gioielli in "Iressa".

Avvia, in seguito, una collaborazione con Lillo e Greg, che si concretizza sia in teatro (con "The Blues Brothers - Il plagio", "Far West Story", "La baita degli spettri" e "Intrappolati nella commedia"), sia in televisione (con "Bla bla bla", in onda su Raidue nel 2005). Sul piccolo schermo Virginia Raffaele recita, tra l'altro, in "Compagni di scuola", con Massimo Lopez, ne "Il commissario Giusti", con Enrico Montesano, e in altre fiction come "Carabinieri", "Incantesimo" e "Il maresciallo Rocca". A partire dal 2009 lavora con la Gialappa's Band in "Mai dire Grande Fratello Show", su Italia 1,proponendo tra l'altro l'imitazione della cantante Malika Ayane e della concorrente del "Grande Fratello" Federica Rosatelli, prima di approdare a La7 a "Victor Victoria", al fianco di Victoria Cabello, per interpretare la presentatrice meccanica Annamaria Chiacchiera.

A gennaio del 2010 Virginia Raffaele inizia a collaborare con il cantante Luca Barbarossa e il comico Andrea Perroni nella conduzione di "Radio2 Social Club", programma di Radio2, mentre l'estate seguente entra nel cast di "Quelli che il calcio". Nel programma della domenica di Raidue propone numerose imitazioni di personaggi famosi, tra cui Renata Polverini, presidente della Regione Lazio, Roberta Bruzzone, criminologa, e Eleonora Brigliadori, concorrente dell'"Isola dei Famosi". L'anno successivo "Quelli che" passa dalle mani di Simona Ventura a quelle di Victoria Cabello, ma Virginia viene riconfermata: tra i suoi nuovi personaggi, si ricordano Carla Gozzi (la stilista di "Ma come ti vesti?"), Belen Rodriguez e Ornella Vanoni, oltre alla poetessa transessuale Paula Gilberto Do Mar, personaggio di fantasia.

Torna poi al cinema (sul grande schermo aveva ricoperto piccoli ruoli in "Ladri di barzellette", "Romanzo criminale" e "Lillo e Greg - The movie"), in "Faccio un salto all'Avana", con Francesco Pannofino, e "Cara, ti amo..." di Gian Paolo Vallati. Dopo una breve tappa a La7, ospite di "Fratelli e sorelle d'Italia", torna a "Quelli che", proponendo, dal 2012, l'imitazione di Nicole Minetti, consigliere regionale del Pdl in Lombardia (imitazione contestata da parte di alcuni esponenti del partito, tra cui la deputata Jole Santelli). Nello stesso anno, Virginia Raffaele torna al cinema nella commedia di Fausto Brizzi "Com'è bello far l'amore", al fianco di Claudia Gerini, Filippo Timi e Fabio De Luigi, e conduce con Francesco Pannofino il Concertone del Primo Maggio, in onda su Raitre. In questa occasione, avrebbe dovuto presentare l'imitazione di Renata Polverini, ma l'esibizione viene cancellata per ordini "dall'alto".

Tornata a "Quelli che" anche per la stagione 2012/2013, propone tra l'altro le imitazioni di Michaela Biancofiore, esponente del Pdl, e di Francesca Pascale, fidanzata di Silvio Berlusconi. Proprio con il personaggio della Pascale irrompe anche nella trasmissione di Michele Santoro "Servizio Pubblico", su La7. Dopo aver condotto la prima edizione degli Mtv Awards a Firenze con il suo collega di "Quelli che" Ubaldo Pantani, entra nel cast de "L'ultima ruota del carro", film di Giovanni Veronesi con Ricky Memphis, Elio Germano e Alessandra Mastronardi.

Nell'estate del 2013, dopo essersi aggiudicata il Premio Regia Televisiva come personaggio rivelazione dell'anno, dice addio a "Quelli che", e rumors insistenti la indicano come una delle nuove conduttrici di "Striscia La Notizia", al fianco di Michelle Hunziker. La notizia di "Striscia" viene confermata e nel mese di settembre inizia questa nuova avventura televisiva.

Nel 2016 viene scelta per condurre al fianco di Carlo Conti la nuova edizione del Festival di Sanremo. Torna sul palco come co-conduttrice al Festival del 2019, al fianco di Claudio Bisio, scelti entrambe dal direttore artistico Claudio Baglioni.