Biografia

Sergio Sylvestre nasce il 5 dicembre 1990 a Los Angeles, in Califonia, da papà haitiano e madre messicana. Poco più che ventenne giunge in vacanza in Italia. Il viaggio arriva dopo la forte delusione di un infortunio che lo costringe ad abbandonare l'idea di diventare un giocatore di football americano. Per la carriera sportiva sarebbe stato favorito dalla sua stazza e dalla notevole altezza di 208 centimetri.

Torna in America per completare gli studi in economia, ma nel frattempo mette da parte i soldi (lavorando anche come guardia del corpo) per tornare in Italia, Paese di cui si è innamorato. Sempre in Puglia Sergio Sylvestre viene notato per il suo talento vocale. Inizia così ad esibirsi dal vivo, attività che in passato aveva fatto in alcuni locali hollywoodiani. Si esibisce anche con i Sud Sound System.

Fa un provino per X Factor ma viene scartato. Ci riprova nel 2015 con i casting di "Amici" di Maria De Filippi, il talent show in onda su Real Time e Canale 5. Accettato nella scuola, inizia qui la carriera di cantante di Sergio Sylvestre.

Sergio Sylvestre ad Amici

Sulla tv italiana si fa apprezzare dal pubblico immediatamente, che inizia ad amarlo per la sua voce profonda. Dopo essersi aggiudicato la maglia nera, viene messo alla prova dai professori in diverse occasioni, e si cimenta nelle esibizioni di "Hello", "Say something" e "Impossibile".

Inoltre, Sergio Sylvestre si rivela un ballerino più che dignitoso danzando sulle note di "Master balster" e "Come on". Il 20 febbraio del 2016, in occasione di uno speciale pomeridiano in onda su Canale 5, affronta una sfida con un cantante esterno, sconfiggendolo.

Alla fine di marzo Sergio Sylvestre non ha ancora ottenuto l'accesso al serale, e deve fare i conti con il giudizio di Rudi Zerbi, restio a concedergli la maglia verde. Nonostante ciò, ottiene l'approvazione dei direttori artistici, ed entra a far parte della squadra blu (capitanata da Nek e J-Ax).

Nella prima puntata del serale di "Amici" canta "Superstition", mentre la volta successiva propone "Will you be there", di Michael Jackson. Nella quarta puntata duetta con Alessandra Amoroso, e il sabato seguente canta il suo primo brano in italiano: si tratta di "Cambiare", di Alex Baroni.

La carriera solista di Sergio Sylvestre

Dopo aver presentato il brano inedito "Big boy", Sergio Sylvestre firma un contratto discografico con Sony Music Italia, con l'EP di esordio che si chiama proprio "Big Boy". Il disco contiene il singolo omonimo, scritto da Ermal Meta, quattro cover interpretate ad "Amici" e altri tre inediti.