Biografia

Giorgia Palmas nasce il 5 marzo del 1982 a Cagliari. Nel 2000, ad appena diciotto anni, si aggiudica il titolo di Miss Queen Europe 2000, conquistando nel contempo il secondo posto al concorso di Miss Mondo, che si svolge a Londra.

Successivamente esordisce in televisione: nella primavera del 2001, infatti, su Raiuno è nel cast della trasmissione di Adriano Celentano "125 milioni di caz..te". Più tardi inizia a lavorare a "Buona Domenica", come "microfonina", tutte le domeniche pomeriggio su Canale 5, al fianco di Maurizio Costanzo.

Striscia la notizia e la grande fama

È solo nel 2002, però, che Giorgia Palmas ottiene una significativa popolarità a livello nazionale, dopo essere stata scelta come velina mora a "Striscia la notizia", al posto della sua conterranea Elisabetta Canalis. Vincitrice della prima edizione della trasmissione "Veline", sempre in onda su Canale 5, da quel momento fa coppia con la bionda Elena Barolo.

La coppia viene confermata sul bancone del telegiornale satirico dell'ammiraglia Mediaset anche per la stagione 2003/2004.

Giorgia Palmas dopo l'esperienza di velina

L'anno dopo Giorgia passa a Raiuno, dove è accanto a Carlo Conti e a Francesca Chillemi nello show di Raiuno "I Raccomandati". Nel 2005 appare anche nel film tv "Ti piace Hitchcock?", diretto da Dario Argento.

Posa inoltre per il calendario di "Max", in uscita nel 2006, con scatti senza veli. La carriera di attrice continua recitando per la fiction di Canale 5 "Carabinieri", diretta da Raffaele Mertes e Sergio Martino. Come conduttrice la vediamo su Raidue in uno speciale estivo di "CD: Live", trasmissione musicale che presenta al fianco di Alvin. Per la stessa trasmissione viene riconfermata fino al 2007.

Sempre nel 2007, in estate, Giorgia Palmas è accanto ad Alessandro Cattelan su MTV Italia per "TRL On Tour", in onda da Bari. Mentre nel 2008 appare in un episodio di "Camera Cafè", in onda su Italia 1 (con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu).

Sempre nel 2008 Giorgia diventa mamma di Sofia, che dà alla luce nel mese di Luglio, avuta dal suo compagno, il calciatore Davide Bombardini.

Dopo aver affiancato Francesco Villa e Alessandro Besentini in "Buona la prima", sit-show di improvvisazione teatrale in onda su Italia 1, e aver preso parte a una puntata della sit-com "Così fan tutte", con Alessia Marcuzzi, Giorgia dirada le proprie apparizioni in televisione per concentrarsi sulla maternità.

Primi anni 2010

Nel 2011 fa ritorno sul piccolo schermo essendo stata scelta come una dei concorrenti dell'ottava edizione dell'"Isola dei Famosi", reality show proposto da Raidue. Giunta in finale, la bella sarda si aggiudica il programma, ottenendo la vittoria con il 76% delle preferenze.

Più tardi, Giorgia Palmas torna a collaborare con Antonio Ricci dopo i tempi di "Striscia". Le viene affidato il ruolo di presentatrice di "Paperissima Sprint", insieme con il Gabibbo e il campione di bike trial Vittorio Brumotti. Proprio con Brumotti, Giorgia intraprende una relazione sentimentale.

Dopo una breve apparizione cinematografica in "Vacanze di Natale a Cortina", cinepanettone che vede come protagonisti Christian De Sica e Sabrina Ferilli, nel dicembre del 2012 Giorgia presenta su Sky Uno lo speciale sul ghiaccio di "X Factor", talent show musicale giunto alla sua sesta edizione, insieme con I Moderni.

A partire dall'estate del 2013 ritorna alla guida di "Paperissima Sprint", sempre con il Gabibbo e Vittorio Brumotti. Ripete l'esperienza anche nel 2014.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2015, invece, conduce la sedicesima edizione del tour di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, il "Festival Show", le cui registrazioni vengono trasmesse su Antenna Tre Nordest e su Agon Channel.

Scelta nel 2016 in qualità di madrina del Giro d'Italia, nello stesso anno prende parte su Italia 1 a un talent show dedicato al mondo del surf, "Italian Pro Surfer", come giudice. Successivamente approda su Radio 105 per condurre insieme con Alan Caligiuri e Daniele Battaglia la trasmissione "105 Take Away".

Nel 2016 Giorgia è anche testimonial di diversi brand, tra cui Nivea e Samsung Electronics; insieme con il suo compagno Vittorio Brumotti, di Toyota C-HR.

L'anno seguente (2017) è al fianco di Ezio Greggio per presentare il Festival della Commedia di Montecarlo, giunto alla sua quattordicesima edizione. Viene inoltre confermata come madrina del Giro d'Italia, giunto alla sua edizione N° 100.

Su Instagram è attiva con l'account giopalmas82. Nel 2018 viene resa pubblica la sua relazione sentimentale con l'ex campione di nuoto Filippo Magnini.

Filippo Magnini con Giorgia Palmas