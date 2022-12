Biografia • Vittima sacrificale

Ex moglie del regista Roman Polanski, la splendida attrice è famosa soprattutto per la sua tragica vicenda. Sharon Tate nasce a Dallas il 24 gennaio 1943; prima di essere trucidamente assassinata il 9 agosto 1969 dal pazzo omicida e satanista Charles Manson, in un caso che avrebbe sconvolto l'America intera, la giovane attrice aveva dapprima fatto timidamente il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, per poi cercare in tutti i modi di scalare in fretta i gradini che portano alla celebrità.

Deliziosa nell'aspetto e accattivante nei modi, aveva fatto il suo ingresso nei party "alternativi" dello show business (il periodo è quello dei floridi e "trasgressivi" anni '60), grazie soprattutto alla protezione del produttore Ransohoff prima e di Roman Polanski poi, riuscendo peraltro a girare alcuni film importanti, film che rimarranno indubbiamente nella storia al di là della sua presenza (fattore che potrebbe indurre invece ad osservarli con occhio morboso).

Prima di approdare a Hollywood, Sharon Tate lavora come comparsa in alcuni film prodotti in Italia dove si diploma nella scuola americana di Verona; una volta tornata in America, bruciate le consuete tappe della carriera televisiva ("The Beverly Hillbillies" dal 1963 al 1965) e conquistate le pagine della preziosa e leggendaria "Playboy Magazine" con una galleria di foto scattate da Polanski stesso, oltre a lavorare proprio accanto al futuro consorte in "Per favore...non mordermi sul collo", Sharon appare in "Valley of the Dolls" (l'interpretazione più importante, nel 1967, che le vale una nomination al Golden Globe) e "The Wrecking Crew" (1968) con Dean Martin.

La triste vicenda del suo assassinio fa il giro del mondo e a tutt'oggi non manca chi, a posteriori, vede quell'episodio come il simbolo dell'eclissi di una cultura (quella Hippie, per la precisione), se non di un'intera epoca, basata sulla trasgressione sistematica dei valori tradizionali e sull'emersione prorompente della cosiddetta "cultura giovanile".

Ma cosa successe esattamente in quel tragico 9 agosto del 1969? La ventiseienne texana Sharon, incinta di otto mesi, viene investita dalla furia di Charles Manson nella sua casa californiana, mentre è con un gruppo di amici: nessuno viene risparmiato e la carneficina si rivela agli occhi degli investigatori particolarmente cruenta.

L'efferatezza dell'atto risulta ancora più scioccante in virtù della serie di coincidenze, equivoci e "dietro le quinte" che lo generano. Quel vero e proprio mattatoio, infatti, venne generato per via dell'odio che Manson aveva sviluppato nei confronti del figlio di Doris Day, Terry Melcher, colpevole di non aver mantenuto la promessa di pubblicare le canzoni scritte da Manson (sempre nel 1969 erano stati i Beach Boys ad inserire un suo pezzo, "Cease to Exist", ribattezzato "Never Learn Not to Love" nel loro album "20/20"). Era lui che, nelle intenzioni originarie di Manson e dei seguaci che quella sera lo seguivano (Manson aveva creato una sorta di comunità di sballati chiamata "Family"), doveva essere ucciso.

Tuttavia, il fatto che Melcher non vivesse lì da tempo non impedì agli invasati di uccidere chiunque si trovasse nella casa. A Sharon furono inferti sedici colpi di pugnale, fu strangolata con una corda e il suo sangue utilizzato per scrivere "Pig" (maiale) sulla porta d'ingresso. Altre esecuzioni illustri sarebbero seguite se Manson non fosse stato catturato: la sua personale "lista nera" comprendeva, fra le persone conosciute, anche Tom Jones e Steve McQueen.

Quanto a Polanski, quest'ultimo dichiarò sotto shock alla stampa che solamente un caso fortuito gli impedì di essere presente sul luogo della strage, essendo impegnato in Inghilterra per una produzione cinematografica.

Sharon Tate fu la quintessenza della starlet anni Sessanta ed impersonava la tendenza di una intera generazione: vulnerabile e briosa, la sua bellezza sfavillante incarnava lo spirito degli "swinging sixties", uno stile di vita all'insegna della spensieratezza e della liberazione di tutti i tabù. Uno stile che poteva facilmente degenerare in eccessi, ed è questo che allarmò l'opinione pubblica, essendo Charles Manson un frutto malato di quella "cultura".

Quest'ultimo, ad esempio, era ossessionato da "Helter skelter", una canzone dei Beatles che, pare, sia stata uno dei motivi ispiratori della strage. Egli intendeva accendere l'Helter Skelter, ossia scatenare il caos, il delirio. Una breve fiammata distruttiva che ha portato molte persone alla morte e lui in un carcere a vita.

Filmografia essenziale:

1963 - The Wheeler Dealers (Letti separati) di Arthur Hiller

1964 - The Americanization of Emily (Tempo di guerra, tempo d'amore) di Arthur Hiller

1965 - The Sandpiper (Castelli di sabbia) di Vincente Minnelli

1966 - Eye of the Devil (Cerimonia per un delitto) di Jack Lee Thompson 1967 - The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck (Per favore, non mordermi sul collo) di Roman Polanski

Don't Make Waves (Piano, piano, non t'agitare) di Alexander Mackendrick

Valley of the Dolls (La valle delle bambole) di Mark Robson

1968 - The Wrecking Crew (Missione compiuta-Stop, bacioni, Matt Helm) di Phil Karlson

1969 - 12+1 (Una su 13) di Nicolas Gessner e Luciano Lucignani