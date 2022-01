Biografia • Passerelle e famiglia

Nata il 17 febbraio 1972 a Rosario, in Argentina, la bella top-model ha ereditato il cognome italiano dal suo bisnonno. Quando la piccola Valeria ha solo quattro anni, si trasferisce con la sua famiglia a Parana, Entre Rios, dove trascorre la sua infanzia e conclude gli studi dell'obbligo. Il padre Raul lavorava nel settore turistico, così come sua madre, Monica, la quale si è anche dedicata ad attività di volontariato ed assistenza di ragazzi disabili.

E' stata scoperta nel suo paese dal coiffeur Roberto Giordano e ha cominciato a lavorare per la moda a sedici anni. Dopo aver subito riscosso un successo strepitoso, è diventata presto amata e conosciuta in tutta l?Argentina. Da quel punto di partenza, è poi iniziata la sua conquista dell'Europa e degli Stati Uniti. Ed è proprio durante un viaggio in Europa che Versace, colpito dalla sua bellezza, la sceglie per le sue campagne stampa di "Versace Sport e Couture" fotografate da Bruce Weber e la fa sfilare a Parigi e a Milano. Negli Stati Uniti, invece, diventa famosa grazie ad una serie di pubblicità della "Guess Jeans"; nel corso del 1996, invece, appare sulle copertine di Glamour, Cosmopolitan e del rinomato Sports Illustrated.

Diventata ormai un volto celebre, ha presentato lo show "Fashion Mtv" nonché numerosi programmi in Italia, insieme a Pippo Baudo (il "Festival di Sanremo") ed a Fabrizio Frizzi ("Scommettiamo che?").

Nel maggio 1996, Valeria, insieme ad Antonio Banderas, gira lo spot televisivo per i collant "Sanpellegrino", che vanta la regia di Giuseppe Tornatore e le musiche di Ennio Morricone. Nello stesso anno, appare nelle campagne di "Jois & Jo", fotografata da Dominique Isserman, "Escada" da Peter Lindberg, "Codice" da Javier Vallhonrat e in quella di Giorgio Grati scattata da Walter Chin. Numerosi anche gli spot girati per il Sud America, come ad esempio quelli per il sapone di bellezza "Lux", e, al fianco di Ricky Martin, quello per la "Pepsi-Cola".

Nel 1998, lancia la sua linea di profumo, chiamata semplicemente "Valeria", distribuito inizialmente nel Nord e Sud America, con una campagna pubblicitaria realizzata dal fotografo Patrick Demarchelier. In seguito, la "Sanpellegrino" la vuole nuovamente al fianco di Banderas per un nuovo spot per la regia di Alessandro D?Alatri.

Nonostante questa strabiliante carriera, la splendida modella non ha dimenticato la sua passione originaria e i valori importanti della vita. Il suo sogno nel cassetto, infatti, è quello di diventare insegnante per i bambini disabili: e non si tratta di un sogno velleitario e buonista, dato che ha anche studiato ben tre anni per questo.

Vita privata e curiosità su Valeria Mazza

Valeria è sposata con Alejandro Gravier, da cui ha avuto quattro figli, ed ha un'unica sorella Carolina, sposata anch'essa e che si è affermata come stilista in Argentina.

Fra le sue passioni ci sono la musica di Whitney Houston e dei Rolling Stones, le opere del pittore e scultore Botero, le rose, gli smeraldi, la pasta e i leoni.

I suoi hobby sono lo sci, il calcio, il nuoto ed il tennis.