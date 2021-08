Biografia

Jennifer Hudson rappresenta uno dei volti più iconici della nuova musica afro-americana (negli anni 2020), avendo catturato l'immaginario di molti fan, anche particolarmente illustri come Barack Obama, presidente degli Stati Uniti (per due mandati dal 2008 al 2016). Non stupisce che la Hudson sia stata scelta per interpretare la leggendaria Aretha Franklin nel fim biografico Respect (2021). Scopriamo di più su questa talentuosa artista americana dal punto di vita professionale e personale.

Jennifer Hudson

Gli esordi di Jennifer Hudson nel mondo della musica

Jennifer Kate Hudson nasce il 12 settembre 1981 nella città di Chicago, nello stato dell'Illinois. Inizia a cantare a soli sette anni nel coro della chiesa locale, proseguendo anche nell'adolescenza, fase in cui si esibisce a matrimoni e durante gli spettacoli per trovare i talenti locali.

Consegue il diploma nel 1999 presso la Dunbar Vocational Career Academy della città natale e prosegue gli studi al Kennedy-King College, sempre a Chicago, apparendo in un adattamento musicale di Big River. Hudson ottiene il primo incarico professionale su una nave da crociera Disney nel musical di Hercules.

Nonostante una proposta di rinnovo di contratto da parte di Disney, sceglie di fare un provino per American Idol, competizione (talent show americano) nella quale si aggiudica il settimo posto. Nell'estate del 2004, completa il tour con gli altri artisti di American Idol, partecipando anche a eventi di beneficenza a Broadway e nel Midwest.

La grande opportunità con Dreamgirls

Nel 2005 partecipa a un'audizione per Dreamgirls, film musicale che racconta il successo e il declino di una band di sole ragazze. Viene preferita a quasi ottocento candidati, grazie alla performance della canzone "And I Telling You I'm Not Going" che assicura un successo di pubblico e critica.

Al suo debutto come attrice, la cantante americana Jennifer Hudson vince un Oscar come migliore attrice non protagonista, oltre a un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un premio BAFTA.

Nel 2008, dopo la pubblicazione dell'album di debutto, canta l'inno nazionale alla convention del partito democratico su richiesta di Barack Obama. Nello stesso anno appare nel film Sex and the City, nel ruolo di assistente personale della protagonista.

Musica, teatro, cinema e TV: l'eclettica Jennifer Hudson

Il secondo album da solista, intitolato I Remember Me, esce nel 2011 mentre il terzo, JHUD, tre anni dopo: entrambe le opere vengono acclamate dalla critica e si trasformano in successi commerciali.

Nel frattempo non abbandona il cinema, apparendo nell'adattamento Black Nativity del 2013 e due anni dopo in Chi-Raq, prodotto da Spike Lee.

Nel 2011 recita come protagonista in Winnie Mandela - con Terrence Howard nel ruolo di Nelson Mandela - interpretando la moglie del politico sudafricano (il film racconta proprio la sua storia).

Nel 2015 Jennifer Hudson compie anche il grande passo e debutta sui teatri di Broadway nell'adattamento del libro Il Colore Viola di Alice Walker. L'album che raccoglie la colonna sonora le permette di aggiudicarsi anche un Grammy Award.

L'anno seguente, nel 2016, partecipa anche alla trasmissione televisiva Hairspray Live!, nella quale interpreta il ruolo di Motormouth Maybelle. Per due anni di seguito, nelle stagioni 2017-2018, ricopre il ruolo di vocal coach nelle competizioni televisivi The Voice UK e The Voice US. Jennifer appare nel film Cats del 2019, adattamento del musical teatrale prodotto dal leggendario Andrew Lloyd Webber.

Nel 2017 recita nella commedia "Sandy Wexler", con Adam Sandler.

Jennifer Hudson: curiosità e vita privata

Nonostante il successo dal punto di vista professionale, la vita di Jennifer Hudson è segnata dalla tragedia: la madre, il fratello e successivamente il nipote vengono trovati assassinati a Chicago nell'ottobre del 2008.

Sul fronte sentimentale, i due partner di lunga data più famosi di Jennifer Hudson sono James Payton, al quale la cantante statunitense è stata legata dal 1999 al 2007, e David Ottunga, wrestler professionista. Il legame con quest'ultimo si è interrotto nel 2017, dopo nove anni trascorsi assieme: la coppia ha un figlio nato nel 2009, David Daniel Otunga Jr.

Jennifer Hudson è molto famosa negli Stati Uniti anche per il legame con l'azienda Weight Watchers, grazie al ruolo da testimonial, dal 2010 al 2014.

La trasformazione fisica della donna nel corso degli anni appare evidente: Jennifer Hudson stima la propria perdita di peso sui 35 chili e per questo non manca di ringraziare il metodo messo a punto dall'azienda, che in ambito statunitense è una vera e propria istituzione. Da quest'esperienza è tratta la pubblicazione I Got This: How I Changed My Ways and Lost What Weighed Me Down, che la Hudson firma nel 2012.

Nel novembre 2013 riceve la stella numero 2512 sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.