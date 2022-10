Biografia

Miriana Trevisan nasce a Napoli il 7 novembre 1972. Showgirl simbolo degli anni Novanta, ha affiancato nel corso della propria carriera diversi protagonisti della televisione italiana, come Mike Bongiorno e Paolo Bonolis. Da Non è la Rai alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP 6, nel 2021, scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan

L'esordio nel mondo televisivo

La sua notevole bellezza ben presto spinge la giovane Miriana Trevisan a voler perseguire una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver concluso gli studi, debutta giovanissima in televisione nel 1991 a Non è la Rai, programma di grandissimo successo ideato da Gianni Boncompagni, al quale partecipa per le prime tre edizioni.

Nel frattempo inizia a prendere parte anche ad altri contenitori televisivi studiati da Boncompagni, rinforzando un sodalizio professionale che le permette di fare fortuna e iniziare a farsi notare presso il grande pubblico. Sempre nel 1991 prende parte al programma preserale in onda su Italia 1 Primadonna, condotto da Eva Robin's, pseudonimo di Roberto Maurizio Coatti. Il programma dimostra di avere un taglio più trasgressivo e permette a Miriana Trevisan di slegarsi leggermente dall'immagine di brava ragazza.

Nell'estate successiva rientra tra le protagoniste della trasmissione in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset, Bulli e pupe, condotta dall'astro nascente della televisione commerciale Paolo Bonolis. Nei mesi primaverili del 1993 prende parte a un format diverso, Rock'n'Roll, in onda in fascia preserale su Italia 1.

Sulla rete dedicata al pubblico più giovane, Miriana Trevisan partecipa anche a diversi spazi promozionali previsti all'interno del contenitore Smile. Dopo l'abbandono molto improvviso del programma Non è la Rai, avvenuto nell'estate del 1994, Miriana Trevisan sceglie di affiancare Red Ronnie alla conduzione del contenitore musicale di Rai 1, Mi ritorni in mente. Tuttavia l'esperienza non è destinata ad avere particolare continuità: la showgirl fa prontamente ritorno a Mediaset, dove viene scelta per il ruolo di velina mora a Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci in onda nell'ambita fascia preserale su Canale 5.

Miriana è impegnata nei classici stacchetti dal settembre 1994 al giugno 1995. A fare coppia con lei c'è Laura Freddi, amica e collega dai tempi di Non è la Rai. Anche una volta terminata quest'esperienza rimane in un certo senso legata alla famiglia di Striscia la Notizia: con il Gabibbo conduce da giugno a settembre 1995 la striscia quotidiana Paperissima Sprint. Nell'autunno dello stesso anno affianca Corrado nella conduzione della Corrida; qualche mese dopo viene scelta da Gerry Scotti per la conduzione del programma Miss e Mister 96.

Il sodalizio con Mike Bongiorno e i reality

L'estate 1996 riserva a Miriana una gradita conferma, quando torna a fare coppia con il Gabibbo per Estatissima Sprint. Approda poi a Pressing, programma calcistico di Italia 1 dove affianca il conduttore Raimondo Vianello.

A partire dall'autunno del 1997 diventa la valletta di Mike Bongiorno; rimane al suo fianco per ben cinque stagioni nel programma La ruota della fortuna. Sempre con il conduttore di origini italo-americane lavora in numerose edizioni di Bravo bravissimo e Viva Napoli, nonché nella serata speciale Tutti in allegria, andata in onda nel 1999.

La collaborazione professionale con Bongiorno si rivela particolarmente proficua, mentre nel 1998 torna momentaneamente al ruolo di velina per il programma Doppio lustro, che celebra i dieci anni di Striscia la Notizia.

Miriana Trevisan negli anni 2000 e 2010

Nel 2000 conduce diverse serate speciali come quella di Carnevale, Coriandoli, e il varietà di Rete 4, Stasera circo.

Le sue apparizioni in televisione iniziano a farsi più sporadiche. Abbandonata la televisione prova anche a dedicarsi alla recitazione, a teatro, in tv e al cinema. Ma la carriera in questo ambito non decolla.

Fa ritorno in televisione nell'autunno del 2007, prendendo parte alla quinta edizione del reality show L'Isola dei Famosi: arriva in finale e si classifica al quarto posto.

Nel giugno 2009 Miriana diventa mamma e per un certo periodo sceglie di dedicarsi alla maternità.

Negli anni 2010 è ospite in veste di opinionista di numerosi contenitori televisivi, fino all'annuncio dell'entrata nel cast dell'edizione 2021-2022 del Grande Fratello VIP, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Vita privata

Dopo aver conosciuto il cantante sardo Pacifico Settembre, in arte Pago, i due decidono di convolare a nozze il 14 giugno del 2003; la coppia ha un figlio, Nicola Settembre, nato nel giugno del 2009. Data la celebrità di entrambi, non stupisce che abbiano condiviso dettagli relativi alla loro unione: in particolar modo Pago non ha fatto mistero del fatto che la canzone Parlo di te sia dedicata a Miriana Trevisan.

Nel 2013, dieci anni dopo il matrimonio, la showgirl annuncia la separazione in via definitiva dal marito.

Pubblicazioni

Nel dicembre del 2013 Miriana Trevisan debutta come scrittrice: pubblica "Le fiabe colorate di Miriana", un libro per bambini i cui diritti sono devoluti a "Casa Balena", una casa famiglia che aiuta bambini in difficoltà.

Tre anni dopo, nel 2016, pubblica un racconto all'interno della raccolta curata da Giorgio Panariello "So che ci sarai sempre. Lettere d'amore ai cani della nostra vita".

Passano ancora tre anni e Miriana scrive il suo primo romanzo: il 4 aprile 2019 esce "La donna bonsai".