Simona Ventura nasce a Bologna il giorno 1 aprile 1965. È ancora giovanissima quando si trasferisce a Torino con la famiglia. Frequenta il liceo scientifico e l'ISEF a Torino. La passione per lo sport inizia fin da ragazza, quando partecipa ad alcune competizioni sciistiche. Dal punto di vista calcistico, tifa Torino, tuttavia segue anche le altre squadre con seria partecipazione sportiva. Dal 1978 al 1980 frequenta l'istituto tecnico alberghiero di Savona.

Non ancora nota e famosa, si fa le ossa nel mondo dell'immagine partecipando a qualche concorso di bellezza; tra i primi concorsi vinti vi è quello di "Miss Muretto", ad Alassio.

Nel 1988 partecipa a "Miss Universo" rappresentando l'Italia: arriva quarta.

Dopo aver lavorato per una piccola rete televisiva privata locale, il suo vero debutto in TV arriva con "Domani sposi" su Raiuno, al fianco di Giancarlo Magalli nel 1988.

Simona Ventura negli anni '90

Approda al giornalismo sportivo presso alcune emittenti minori, poi passa a TMC. Qui racconta i mondiali di calcio italiani del 1990 al seguito delle nazionali italiana e brasiliana. Sempre per TMC lavora come speaker di notiziari sportivi e come inviata agli europei di Svezia 1992.

Dopo le Olimpiadi di Barcellona (1992) Pippo Baudo la chiama per condurre "Domenica In" al suo fianco.

La sua notorietà inizia a crescere. Partecipa al programma musicale "Pavarotti International" con Gianni Minà e l'anno successivo ottiene uno spazio all'interno della "Domenica Sportiva": il programma calcistico è il più importante del palinsensto Rai, e l'arrivo di Simona Ventura assume un significato particolare in quanto la presenza femminile, fino a quel momento, era stata molto marginale.

Il successo con la Gialappa's Band

Nel 1993 passa a Mediaset ed entra a far parte del cast di "Mai dire gol", con la Gialappa's Band, che conduce dal 1994 al 1997, di volta in volta insieme a Claudio Lippi, Francesco Paolantoni, Teo Teocoli, Antonio Albanese; di fatto con la sua carica di simpatia e grinta, Simona Ventura contribuisce a rendere storico e irripetibile questo programma comico-sportivo.

Conduce poi "Cuori e denari" (1995, con Alberto Castagna e Antonella Elia), "Scherzi a parte" (1995, accanto a Teo Teocoli e Massimo Lopez, e 1999, con Marco Columbro), "Boom" (con Gene Gnocchi), il "Festivalbar" (1997, con Amadeus e Alessia Marcuzzi), "Gli indelebili" (1999, in cui conosce e premia il pilota Eddie Irvine), "Comici" (2000).

Il programma Mediaset che più ha dato rilievo è stato sicuramente "Le Iene", trasmissione innovativa che, tra gag umoristiche e battute varie, propone di scovare truffe ed inganni. Simona Ventura dà al programma un'immagine e un taglio seducente grazie ai suoi vestiti scollati, tanto che anche le sue "eredi" (Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Ilary Blasi) proseguiranno su questa strada.

Nel 1998 e 1999 vince il premio come "Donna televisiva dell'anno". Presenta poi due varietà: "Cari amici miei" e "Matricole" (in varie edizioni, è affiancata da Amadeus, Fiorello e Enrico Papi).

Presta il suo sorriso e la sua ironia alla conduzione di "Zelig - Noi facciamo cabaret", programma comico-teatrale che Claudio Bisio avrebbe portato ad un grande successo, ma che in quel momento faticava a sfondare.

Nel 1997 partecipa al film "Fratelli coltelli" per la regia di Maurizio Ponzi, interpretando una donna torinese che si finge nobildonna nell'intento di truffare due fratelli che lei crede ricchissimi. Il film ottiene scarso successo di critica e di pubblico; Simona stessa è solita ironizzare sulla sua unica esperienza di attrice.

Nel 1998 sposa il calciatore Stefano Bettarini, di sette anni più giovane di lei, e dalla loro unione nascono due figli: Nicolò Bettarini e Giacomo Bettarini. La coppia si separa nel 2004.

Gli anni 2000

Nel Luglio del 2001 Simona Ventura lascia le reti Mediaset per tornare in Rai come conduttrice del famoso programma di Raidue, "Quelli che il calcio"; eredita il testimone da Fabio Fazio: al suo fianco ci sono Gene Gnocchi, Maurizio Crozza, Bruno Pizzul e Massimo Caputi.

Nel 2002 viene scelta da Pippo Baudo, direttore artistico del Festival di Sanremo, come conduttrice del "Dopofestival", accanto al giornalista Francesco Giorgino.

Nel settembre 2003 conduce la prima edizione del reality show "L'Isola dei Famosi"; trasmesso da Raidue il programma ottiene un successo strepitoso, tanto che nel 2004, a conferma della grande professionalità, le viene affidata la conduzione del "54° Festival di Sanremo". Al suo fianco vi sono i colleghi già collaudati Gene Gnocchi e Maurizio Crozza.

A partire 2005 conduce un altro reality, questa volta dai contenuti canori: "Music Farm".

La sorella minore Sara Ventura (nata a Bologna il 12 marzo 1975) ha seguito le orme di Simona iniziando come valletta di Aldo Biscardi in un'edizione del "Processo del Lunedì".

Nell'aprile 2007 Simona inizia un nuovo show serale con Teo Teocoli dal titolo "Colpo di Genio": dopo sole 2 puntate però gli ascolti sono molto bassi e il programma viene terminato.

Nel 2008 aggiunge al suo ricco curriculum anche il programma musicale, già di successo in Europa, "X Factor", show che ha l'obiettivo di scovare e lanciare una pop-star internazionale. Condotto dall'amico Francesco Facchinetti, Simona Ventura fa parte del triumvirato dei giudici assieme a Morgan e Mara Maionchi. Il successo di X Factor si ripeterà anche per la seconda edizione, nel 2009.

Simona Ventura negli anni 2010

Intanto proseguono le edizioni de L'isola dei famosi: per quella del 2011 la conduttrice inizia come di consueto l'esperienza in studio per poi diventare ella stessa una dei naufraghi; per risollevare gli appannati ascolti della trasmissione, vola anche lei in Honduras raggiungendo i concorrenti naufraghi (rimanendo comunque fuori dalla competizione) e lasciando il posto in studio al collega Nicola Savino.

Dopo l'estate del 2011 passa all'emittente privata Sky. Nel luglio 2014, tramite un messaggio sul suo canale web personale, Simona Ventura annuncia il suo ritorno su una rete generalista dopo oltre tre anni: conduce a settembre la finale di Miss Italia 2014 da Jesolo, in diretta su LA7.

Due anni più tardi, nel 2016, torna all'Isola dei Famosi: questa volta come concorrente (11ª edizione, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5). Torna a Mediaset per condurre nuovi programmi nel 2018: tra questi c'è anche la 1ª edizione di Temptation Island VIP.

Dal 23 aprile 2019 presenta su Rai 2 la sesta edizione del talent-show The Voice of Italy. Il 12 ottobre 2020 conduce in seconda serata Fenomeno Ferragni, una profonda intervista a Chiara Ferragni che segue la trasmissione del documentario Chiara Ferragni - Unposted, su Rai 2.

Gli anni 2020

Nel marzo 2021 Simona Ventura è ancora su Rai 2 per condurre un nuovo programma, intitolato: Game of Games - Gioco Loco.

Nel 2023 partecipa come concorrente a "Ballando con le Stelle"; durante una puntata del programma, il giornalista Giovanni Terzi suo compagno dal 2018 le propone si sposarla (e lei accetta); alla fine dell'edizione Simona si classifica seconda, alle spalle di Wanda Nara.