Biografia

Eva Mendes nasce a Miami (USA) il 5 marzo 1974. Dopo la separazione della mamma (anche lei di nome Eva, direttrice di una scuola elementare) e del papà (venditore di automobili), entrambe cubani, si trasferisce con la madre a Los Angeles.

Inizia la sua carriera di modella e attrice prestando la propria immagine per spot commerciali, videoclip musicali (fra i più memorabili quelli di Pet Shop Boys, il suo primo, e Will Smith) passando alle apparizioni nelle soap opera e nei telefilm.

Il suo primo vero ingaggio è nel film "Training Day", dove compare completamente nuda. Seguono in breve tempo "Fratelli per la pelle", "C'era una volta in Messico" e "Hitch", dove ottiene la parte di protagonista femminile accanto a Will Smith.

Eva Mendes è legata sentimentalmente al regista peruviano George Gargurevich dal 2002.

Nel 2008 è protagonista di una pubblicità per il profumo Obsession di Calvin Klein.

Apprezzata attrice, è capace di interpretare ruoli drammatici come commedie; tra i suoi altri film ricordiamo "Uomini & donne - Tutti dovrebbero venire... almeno una volta!" (Trust the Man, 2006), "Ghost Rider" (2007), " Live! - Ascolti record al primo colpo (2007)", "I padroni della notte" (We Own The Night, 2007), "Cleaner" (2007), "The Women" (2008), "The Spirit" (2008), "Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans" (2009), "I poliziotti di riserva" (The Other Guys, 2010), "Last Night" (2010).

Compagna nella vita dell'attore Ryan Gosling, Eva Mendes ha avuto da lui due figlie: Esmeralda Amada (12 settembre 2014) e Amanda Lee (29 aprile 2016).