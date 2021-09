Dopo le dimissioni di Walter Veltroni dalla guida del Pd nel febbraio del 2009, Pier Luigi Bersani viene indicato come uno dei possibili successori. Le redini del Partito Democratico vengono prese in mano da Dario Franceschini (vice segretario in carica); Bersani si candida per diventare segretario del Pd in vista delle primarie che si tengono nell'autunno del 2009. E' lui ad essere eletto nuovo leader del partito.

1 di 10

Frasi di Pier Luigi Bersani

4 fotografie

Foto e immagini di Pier Luigi Bersani

Video Pier Luigi Bersani

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

San Gregorio Magno Romano Prodi Walter Veltroni Dario Franceschini Governo Monti Matteo Renzi Nichi Vendola Franco Marini Politica Pier Luigi Bersani nelle opere letterarie Libri in lingua inglese

18 biografie

Nati lo stesso giorno di Pier Luigi Bersani